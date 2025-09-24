Guvernul va aproba un proiect prin care România și Ucraina își vor oferi ajutor reciproc în situații de urgență. Ulterior, CSAT va stabili măsurile împotriva dronelor

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 22:47
253 citiri
Guvernul va aproba un proiect prin care România și Ucraina își vor oferi ajutor reciproc în situații de urgență. Ulterior, CSAT va stabili măsurile împotriva dronelor
Militari români - FOTO Facebook / MApN

Guvernul României are pe ordinea de zi a şedinţei de joi, 25 septembrie 2025, un proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor situaţiilor de urgenţă.

Acordul dintre cele două guverne fusese semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2024.

"Prin acest document se creează cadrul juridic bilateral necesar pentru ca România şi Ucraina să îşi acorde ajutor reciproc, la cerere, în cazul iminenţei/producerii unei situaţii de urgenţă ale cărei efecte nu ar putea fi înlăturate în totalitate prin eforturile şi mijloacele statului Părţii al cărui teritoriu este ameninţat/afectat.

Ajutorul poate fi furnizat prin punerea la dispoziţia Părţii Solicitante a unor echipe de acordare a ajutorului, echipament, asistenţă şi informaţii, precum şi orice fel de acţiuni de răspuns, expertiză, operaţiuni de căutare şi salvare, care au ca scop salvarea de vieţi omeneşti, protejarea sănătăţii publice, limitarea pagubelor materiale şi a valorilor culturale, precum şi a efectelor secundare, recunoscute de către Părţi, în cazul iminenţei/producerii unei situaţii de urgenţă", se menţionează în expunerea de motive a proiectului de lege.

Potrivit programului transmis de Guvernul României, şedinţa din ziua de 25 septembrie 2025 va începe la ora 10. În aceeaşi zi de 25 septembrie, de la ora 12, este programată şedinţa CSAT, convocată de preşedintele Nicușor Dan. În şedinţa CSAT, principala temă de discuţie va fi legată de măsurile de acţiune împotriva avioanelor şi a dronelor care intră neautorizat în spaţiul aerian al României.

Preşedintele CSAT este preşedintele României, Nicușor Dan. Vicepreşedintele CSAT este premierul României, Ilie Bolojan.

Un videoclip al propagandistului Soloviov a deconspirat amplasamentul bazei de cercetare a Rusiei în domeniul dronelor. Cum a folosit Ucraina această informație FOTO
Un videoclip al propagandistului Soloviov a deconspirat amplasamentul bazei de cercetare a Rusiei în domeniul dronelor. Cum a folosit Ucraina această informație FOTO
O serie de videoclipuri de propagandă ale Rusiei, inclusiv unul al lui Vladimir Solovyov, au deconspirat, dintr-o eroare, amplasamentul unei importante baze de cercetare a Rusiei în domeniul...
Încă o intruziune a Rusiei în spațiul NATO: Un avion de luptă al Moscovei a survolat o fregată germană în Marea Baltică
Încă o intruziune a Rusiei în spațiul NATO: Un avion de luptă al Moscovei a survolat o fregată germană în Marea Baltică
O navă militară a Germaniei, fregata Hamburg, a fost survolată de un avion de luptă al Rusiei, în Marea Baltică, a anunțat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius. Ministrul...
#Romania Ucraina, #situatii urgenta, #proiect de lege, #Guvernul Romaniei, #sedinta CSAT, #drone rusesti, #razboi Rusia Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Scene cum rar vezi la Romania - Ungaria! Bataie intre ultrasii Craiovei si jandarmi, chiar sub ochii lui Burleanu
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU ca Londra vrea "sa treaca la legea sharia". Presedintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
DigiSport.ro
Nepalezii il cauta pe Gigi Becali prin tot Bucurestiul, dupa ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Sinucideri și sufocare”: Rusia trimite soldați prin conducte de gaz pentru a evita liniile de apărare ucrainene VIDEO/FOTO
  2. Bruxellesul lovește în Orban cu mai puțin de un an înaintea alegerilor: imunitate pentru opoziția maghiară în Parlamentul European
  3. Este NATO deja în război cu Rusia? Depinde pe cine întrebi, răspund analiștii
  4. Guvernul va aproba un proiect prin care România și Ucraina își vor oferi ajutor reciproc în situații de urgență. Ulterior, CSAT va stabili măsurile împotriva dronelor
  5. Trump acuză sabotaj la ONU. Secret Service deschide o anchetă după ce scara rulantă și prompterul s-au defectat
  6. „Totul ar putea fi oprit”. Zelenski solicită un sistem comun occidental de apărare antiaeriană pentru a doborî rachetele și dronele rusești deasupra Ucrainei
  7. Migranții legali est-europeni, acuzați de reformistul Nigel Farage că mănâncă lebedele din parcurile londoneze. Reacția autorităților
  8. Rusia a atacat cu rachete balistice Iskander o bază de instrucție a armatei ucrainene. Nu se știe câte victime sunt
  9. Vicepremierul Tánczos Barna explică situația premierului Bolojan: "O decizie negativă la CCR ar complica situația, ar duce la o demisie"
  10. Președintele Nicușor Dan, întâlnire cu reprezentanții Airbus. "Industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene"

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de