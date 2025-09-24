Guvernul va aproba un proiect prin care România și Ucraina își vor oferi ajutor reciproc în situații de urgență. Ulterior, CSAT va stabili măsurile împotriva dronelor

Guvernul României are pe ordinea de zi a şedinţei de joi, 25 septembrie 2025, un proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor situaţiilor de urgenţă.

Acordul dintre cele două guverne fusese semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2024.

"Prin acest document se creează cadrul juridic bilateral necesar pentru ca România şi Ucraina să îşi acorde ajutor reciproc, la cerere, în cazul iminenţei/producerii unei situaţii de urgenţă ale cărei efecte nu ar putea fi înlăturate în totalitate prin eforturile şi mijloacele statului Părţii al cărui teritoriu este ameninţat/afectat.

Ajutorul poate fi furnizat prin punerea la dispoziţia Părţii Solicitante a unor echipe de acordare a ajutorului, echipament, asistenţă şi informaţii, precum şi orice fel de acţiuni de răspuns, expertiză, operaţiuni de căutare şi salvare, care au ca scop salvarea de vieţi omeneşti, protejarea sănătăţii publice, limitarea pagubelor materiale şi a valorilor culturale, precum şi a efectelor secundare, recunoscute de către Părţi, în cazul iminenţei/producerii unei situaţii de urgenţă", se menţionează în expunerea de motive a proiectului de lege.

Potrivit programului transmis de Guvernul României, şedinţa din ziua de 25 septembrie 2025 va începe la ora 10. În aceeaşi zi de 25 septembrie, de la ora 12, este programată şedinţa CSAT, convocată de preşedintele Nicușor Dan. În şedinţa CSAT, principala temă de discuţie va fi legată de măsurile de acţiune împotriva avioanelor şi a dronelor care intră neautorizat în spaţiul aerian al României.

Preşedintele CSAT este preşedintele României, Nicușor Dan. Vicepreşedintele CSAT este premierul României, Ilie Bolojan.

