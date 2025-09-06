„Bozgoroaico, vorbește maghiara acasă, nu pe stradă la Cluj-Napoca!”. Incident xenofob, soldat cu dosar penal. Dan Tănasă este arătat cu degetul

Autor: Constantin Dimitriu
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 16:28
1800 citiri
„Bozgoroaico, vorbește maghiara acasă, nu pe stradă la Cluj-Napoca!”. Incident xenofob, soldat cu dosar penal. Dan Tănasă este arătat cu degetul
Manifestație de Ziua Maghiarilor de Pretudinteni, Cluj-Napoca FOTO Hepta

Poliția din județul Cluj a deschis un dosar penal în urma unui incident îndreptat împotriva unei persoane de etnie maghiară. O femeie româncă a numit-o "bozgor" (fără patrie) pe o femeie maghiară, la Cluj-Napoca, pentru faptul că aceasta vorbea în limba maghiară pe stradă.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj a declarat pentru portalul din Transilvania că procedura a fost declanșată din oficiu în urma articolului publicat de portalul românesc Știri de Cluj. În legătură cu incidentul, se desfășoară o anchetă sub suspiciunea de incitare la violență, ură și discriminare, scrie agenția de presă MTI din Ungaria.

Incidentul s-a petrecut joi și a fost relatat pe Facebook de Tudor Duică, activist și promotor al „transilvănismului”. Acesta a scris că femeia maghiară amenințată este soția unuia dintre prietenii săi. Duică a distribuit și relatarea scurtă a prietenului său, potrivit căreia incidentul s-a petrecut în zona gării, când soția acestuia vorbea la telefon în limba maghiară cu un client din Ungaria. Atunci o femeie bine îmbrăcată, de aproximativ 50 de ani, i-a strigat agresiv: „Bozgoroaico, vorbește maghiara acasă, nu pe stradă la Cluj-Napoca!”. Soțul a precizat că femeia nu a reușit să răspundă la insultă.

Referindu-se la incident, Tudor Duică a subliniat că astfel de manifestări nu ar trebui să se întâmple și că, după aceste semne, devine periculos să vorbești maghiara pe stradă, la Cluj-Napoca. „Trebuie să fim solidari cu maghiarii, nu putem să-i expunem bunului plac al acestor cretini, altfel nu am cum să-i numesc”, a scris Duică. Președintele organizației transilvaniste a făcut trimitere la Dan Tanasă, deputatul partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), considerat extremist de mai multe formațiuni politice românești, care, recent, și-a incitat urmăritorii pe Facebook împotriva persoanelor care nu sunt de etnie română.

Cine creează haosul? AUR, nepalezii sau rasismul de stat?
Cine creează haosul? AUR, nepalezii sau rasismul de stat?
Analiză: Un nepalez din Cluj a fost bătut de un tânăr de 18 ani până când a ajuns în comă. Cu doar câteva zile înainte, un alt livrator bengalez a fost lovit de un bărbat care i-a cerut...
Un polițist din Cluj a plătit o femeie să facă sex cu el apoi a tâlhărit-o și a luat banii înapoi. După anchetă, s-a ales cu două dosare penale
Un polițist din Cluj a plătit o femeie să facă sex cu el apoi a tâlhărit-o și a luat banii înapoi. După anchetă, s-a ales cu două dosare penale
Polițistul din Cluj reclamat că a tâlhărit o tânără, luându-i banii cu care o plătise pentru a face sex cu ea, este cercetat și pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor,...
#Romania Ungaria, #Cluj Napoca, #rasism, #xenofobie, #etnici maghiari, #aur, #Dan Tanasa AUR, #straini agresati , #Romania
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu s-a mai intamplat asta de 25 de ani! Alcaraz si Sinner au reactionat, cand au aflat ce decizie a luat Donald Trump
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Furtuna" dupa gestul lui Ratiu care nu s-a vazut la TV: "Pentru mine, nu mai exista"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primul pelerinaj LGBT+ la Vatican, „un semnal important” către diversitate. „Facem parte din aceeași familie”
  2. Israelul distribuie un videoclip amenințător despre Gaza: „Am început”
  3. Furt pe timp de noapte. Hectare de porumb adunate de hoți. La cât se ridică paguba
  4. „Bozgoroaico, vorbește maghiara acasă, nu pe stradă la Cluj-Napoca!”. Incident xenofob, soldat cu dosar penal. Dan Tănasă este arătat cu degetul
  5. Țeapă uriașă cu un presupus fond de investiții. Cum a fost păcălită o româncă să-și investească banii, crezând că face profit. A pierdut o sumă cât pentru o mașină nouă
  6. Coaliția indecișilor. Ce garanții de securitate pregătesc SUA și statele europene pentru Ucraina ANALIZĂ
  7. „Am fi avut o altă viață”. Cum a transformat războiul tinerii specialiști în piloți de drone
  8. Record de întârziere la CFR. În câte ore a parcurs un tren 80 de kilometri. La destinație avea cu un vagon mai puțin
  9. La un pas de catastrofă: Momentul când un bărbat beat provoacă un incendiu într-o benzinărie și atacă un angajat cu combustibil aprins VIDEO
  10. Capcanele ofertelor de case la 1 euro. Povestea unui cuplu german care a vrut să se mute într-o astfel de locuință în Italia