„Bozgoroaico, vorbește maghiara acasă, nu pe stradă la Cluj-Napoca!”. Incident xenofob, soldat cu dosar penal. Dan Tănasă este arătat cu degetul

Poliția din județul Cluj a deschis un dosar penal în urma unui incident îndreptat împotriva unei persoane de etnie maghiară. O femeie româncă a numit-o "bozgor" (fără patrie) pe o femeie maghiară, la Cluj-Napoca, pentru faptul că aceasta vorbea în limba maghiară pe stradă.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj a declarat pentru portalul din Transilvania că procedura a fost declanșată din oficiu în urma articolului publicat de portalul românesc Știri de Cluj. În legătură cu incidentul, se desfășoară o anchetă sub suspiciunea de incitare la violență, ură și discriminare, scrie agenția de presă MTI din Ungaria.

Incidentul s-a petrecut joi și a fost relatat pe Facebook de Tudor Duică, activist și promotor al „transilvănismului”. Acesta a scris că femeia maghiară amenințată este soția unuia dintre prietenii săi. Duică a distribuit și relatarea scurtă a prietenului său, potrivit căreia incidentul s-a petrecut în zona gării, când soția acestuia vorbea la telefon în limba maghiară cu un client din Ungaria. Atunci o femeie bine îmbrăcată, de aproximativ 50 de ani, i-a strigat agresiv: „Bozgoroaico, vorbește maghiara acasă, nu pe stradă la Cluj-Napoca!”. Soțul a precizat că femeia nu a reușit să răspundă la insultă.

Referindu-se la incident, Tudor Duică a subliniat că astfel de manifestări nu ar trebui să se întâmple și că, după aceste semne, devine periculos să vorbești maghiara pe stradă, la Cluj-Napoca. „Trebuie să fim solidari cu maghiarii, nu putem să-i expunem bunului plac al acestor cretini, altfel nu am cum să-i numesc”, a scris Duică. Președintele organizației transilvaniste a făcut trimitere la Dan Tanasă, deputatul partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), considerat extremist de mai multe formațiuni politice românești, care, recent, și-a incitat urmăritorii pe Facebook împotriva persoanelor care nu sunt de etnie română.

