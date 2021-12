Ce l-a nemulțumit pe antrenorul naționalei de handbalîn înfrângerea categorică cu Norvegia

Antrenorul echipei naţionale de handbal feminin, Adrian Vasile, a declarat, la finalul partidei cu Norvegia, pierdută cu scorul de 22-33, ultima din Grupa C a Campionatului Mondial din Spania, că aceasta poate fi diferenţa dintre cele două formaţii dacă adversarele nu sunt "stresate".

"Poate fi aceasta diferenţa atunci când nu faci echipa Norvegiei să se streseze prin valorificarea şanselor bune pe care le avem. Ne-am lovit de o echipă foarte puternică, cu un portar mare. Am ajuns în situaţii foarte bune, dar trebuie să fim conştienţi de ceea ce am jucat şi ce ne-a lipsit. Trebuie să stresezi echipa Norvegiei şi cu o acurateţe mai mare a noastră le-am fi stresat. Cred că am jucat corect astăzi, trebuie să înţelegem că atunci când faci Norvegia să sufere, să nu mai aibă aceasta siguranţă le, faci să aibă nişte întrebări în cap", a declarat Vasile la finalul partidei cu Norvegia.

Tehnicianul s-a arătat nemulţumit de faptul că România nu a câştigat, dar a precizat că evoluţia "tricolorelor" a avut multe plusuri.

"Noi astăzi din păcate nu am reuşit să capitalizăm efortul bun pe care l-am făcut. Sunt multe lucruri bune vizavi de jocul pe care l-am făcut în apărare. Este evident că jucăm împotriva unei echipe extrem de dominantă fizic. Cred că am făcut destule lucruri bune astăzi, dar când nu găsim bucuria aceea finală a atacului e greu să nu te influenţeze. Sunt foarte multe lucruri bune de luat din meciul acesta, trebuie analizat, trebuie să învăţăm cum să gestionăm meciuri de genul acesta. Are multe plusuri din punctul meu de vedere. Evident că sunt nemulţumit că am pierdut, meciul dar are multe plusuri", a completat antrenorul român.

Naţionala feminină de handbal a României a fost învinsă fără drept de apel de echipa Norvegiei, cu scorul de 33-22 (17-11), marţi seara, la Castello, în ultimul său meci din Grupa C a Campionatului Mondial din Spania.

În celălalt meci al grupei, selecţionata Kazahstanului a dispus de Iran cu 31-25.

În clasamentul final, Norvegia a ocupat primul loc, cu 6 puncte, urmată de România, 4 puncte, Kazahstan, 2 puncte, Iran, 0 puncte.

Primele trei clasate acced în grupele principale, cu punctele realizate în meciurile directe.

România, care va începe cu 2 puncte faza următoare, va evolua în Grupa principală II, din care mai fac parte Norvegia şi Kazahstan, din Grupa C, precum şi primele trei clasate în Grupa D, Olanda, campioana mondială en titre, Suedia, şi Porto Rico.

În meciurile de marţi, Olanda şi Suedia au încheiat la egalitate, 31-31 (17-18), iar Porto Rico a dispus de Uzbekistan cu 30-24.

Olanda a ocupat primul loc, cu 5 puncte, urmată de Suedia, 5 puncte, Porto Rico, 2 puncte, Uzbekistan, 0 puncte. Olanda şi Suedia încep cu câte 3 puncte, iar Porto Rico, fără vreun punct.

România va juca pe 9 decembrie contra Olandei, Norvegia va întâlni Porto Rico, iar Suedia va primi replica selecţionatei Kazahstanului.

România este singura echipă prezentă la toate cele 25 de ediţii ale Campionatului Mondial (incluzând-o şi pe aceasta). La precedenta ediţie, în 2019 (Japonia), tricolorele s-au clasat pe locul 12.

România are în palmares patru medalii la Campionatul Mondial: una de aur (1962), două de argint (1973 şi 2005) şi una de bronz (2015).

