Umilită în Feroe, posibila adversară a României și-a dat afară selecționerul

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 18:34
Umilită în Feroe, posibila adversară a României și-a dat afară selecționerul
Ivan Hasek a fost demis din funcția de selecționer al echipei naționale a Cehiei după înfrângerea în fața Insulelor Feroe într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale 2026, a anunțat miercuri Federația cehă de fotbal, informează AFP și Reuters.

Mica țară autonomă, cu puțin sub 55.000 de locuitori, a obținut o victorie cu 2-1 acasă împotriva Cehiei, duminică, grație golului înscris târziu de rezerva Martin Agnarsson.

Cehia ocupă locul doi în Grupa L, cu 13 puncte, cu un punct înaintea Insulelor Feroe și cu trei în spatele Croației, care are un meci mai puțin disputat. Cehia, care nu a mai fost la Cupa Mondială de la ediția din 2006, mai are un meci de jucat, împotriva Gibraltarului, pe 17 noiembrie, și ar putea fi adversara României în semifinala play-off-ului din luna martie.

”În cadrul unei reuniuni a consiliului director de marți, noi am evaluat întâlnirea anterioară și meciul cu Insulele Feroe. Noi am ajuns la concluzia că voi prezenta o propunere pentru demiterea imediată a antrenorului principal Ivan Hasek și a secundului său, Jaroslav Vesely”, a declarat președintele Federației cehe de fotbal, David Trunda.

David Trunda a indicat că federația caută acum un nou selecționer, probabil străin, asigurând că un 'antrenor interimar' ar putea conduce echipa în ultimul meci din grupă împotriva Gibraltarului.

Fost antrenor al echipelor franceze Strasbourg și Saint-Etienne și selecționer efemer al Libanului, Ivan Hasek și-a început al doilea mandat la cârma naționalei Cehiei înainte de EURO 2024. El a fost aspru criticat după eșecul umilitor în fața Croației (1-5), în preliminariile CM 2026, pe 9 iunie.

Ivan Hasek, fost mijlocaș, a evoluat pentru Sparta Praga înainte de a se alătura lui Strasbourg între 1990 și 1994, apoi a jucat în Japonia, la Hiroshima în 1994-1995 și Ichihara în 1995-1996.

El a fost căpitanul naționalei Cehoslovaciei la CM 1990, când echipa a ajuns până în sferturi de finală.

