Afacerea zilei: a venit timpul să respectăm noua America și Rusia. Războiul este despre bani și putere, iar România nu are nici una, nici alta

Nu am scris niciodată despre războiul din Ucraina. În schimb, au scris și au vorbit „experți” în războaie – care nici măcar nu au făcut armata, „jurnaliști independenți” – care pretindeau că știu cum gândește Putin, „specialiști” în geopolitică – care nu au călcat nici în Ucraina și nici în Rusia, „politologi” de profesie – care au făcut potecă la televiziuni și au devenit părerologi de serviciu alături de politicienii tradiționali, care nu înțeleg pe ce planetă trăiesc, dar o comentează. Ca antreprenor, eu fac aici legătura războiului cu afacerile.

Un război este inițiat de un dictator sau un grup de interese. Scopul este câștigarea de noi teritorii (resurse) și sfere de influență, ca surse de bani mai mulți. Odată atinse, conduc la acumularea de putere sporită. Oare, într-o afacere în care vrei să devii lider sau un jucător de bază, nu folosești aceleași mijloace? Arătați-mi un singur mare antreprenor sau o multinațională care gândește strategia altfel decât un război comercial. Oare nu urmărește să devină mai puternic(ă), să câștige mai mult, să elimine concurenții, dacă nu poate să-i cumpere, etc.?

Războiul din Ucraina ne-a demonstrat că majoritatea jurnaliștilor și politicienilor au avut ocazia să-i analizeze pe Putin și acum pe Trump, precum bârfesc oamenii care n-au nimic mai bun de făcut, nevăzând ceea ce era vizibil de pe Lună. Dacă ești un om rațional și te uiți pe o hartă, vezi că Rusia are o suprafață mai mare de peste 28 de ori decât Ucraina. Rusia produce în 3 luni armament mai mult decât produce toată Europa într-un an. Toată industria producătorilor de armament din lume a devenit înfloritoare. Orice comentariu în plus e de prisos.

Ca antreprenor care a fost de câteva ori în Rusia și o singură dată în Ucraina, am putut să fac diferența dintre cele două țări. Una este imperiu de când lumea, cealaltă a apărut pe parcursul istoriei, cu noroc, prin destrămarea URSS. Celor care mă văd deja un posibil rusofil le transmit salutări. Sunt un simplu român, dornic de a trăi într-o Românie liberă. Oare de ce SUA respectă Rusia și noi oscilăm? Dacă în timpul acestui război, când cele mai puternice state europene fac afaceri grele cu Rusia, de ce Trump trebuie condamnat că are un singur obiectiv: BANI pentru SUA? Ucraina a devenit un cobai, un fel de „ciuca-bătăilor” între marile puteri ale lumii.

Nu aș fi scris acest articol dacă nu aș fi citit comentariile politice ale „liderilor” Europei după declarațiile lui J.D. Vance. Valorile democratice comune, restrângerea libertății de exprimare, îndepărtarea Europei de voința propriului electorat sunt lucruri care ne despart, spune clar vicepreședintele american. Personal, m-am convins că UE este condusă de niște proști, ca să mă exprim elegant. Nu au înțeles că nu poți fi cu America, dacă nu ai aceleași valori, dacă nu respecți aceleași reguli, dacă nu ești ca America. Nu știu dacă SUA și-a dorit să fie „jandarmul” lumii, dar sigur și-a dorit să fie/rămână liderul economic al Planetei. Să crezi că un om de afaceri rapace, precum Trump, nu vrea să facă business pe spatele oricărui continent sau regiuni e o naivitate. Dacă se poate, toate statele vor să profite de pe urma unui război.

Și ce tragedie, SUA negociază direct cu Rusia resursele din Ucraina, peste capul Europei!... „Marii” șefi din statele UE s-au simțit lezați. Când vând armament ucrainenilor sau chiar rușilor, nu se simt cu musca pe căciulă, când importă masiv petrol, energie și materii prime din Federația Rusă, nu se rușinează. Așa-zișii lideri europeni vor afla curând că afacerile americanilor cu rușii primează în fața oricăror interese ale țărilor de pe bătrânul continent. Trist, dar adevărat. America a depășit în mai toate domeniile Europa datorită leadership-ului superior, politic și economic.

Unde este România? Ca toată Europa, exact între SUA și Rusia, mai aproape geografic de ultima. Putem să facem ceva în plus? În opinia mea, da. Putem să respectăm Rusia la fel de mult cum respectăm SUA. Putem să ne reîmprietenim cu China, așa cum eram pe vremuri. Banii nu au culoare politică și războiul actual ne-a demonstrat încă o dată că „interesul poartă fesul”. Să ne punem „fesul” potrivit, ca să nu ne tragă curentul schimbării care traversează Europa, între SUA și Federația Rusă. Afacerea zilei este să fii pregătit să faci business cu oricine te lasă să trăiești în pace și te lasă să faci afaceri, cât să ai o viață decentă și o țară independentă.

Dacă am fi avut lideri politici în țară în ultimii 35 de ani, SUA, China sau o țară importantă din Golful Persic ar fi putut avea aici câteva investiții strategice de zeci de miliarde de dolari și, în cazul unui conflict extins cu Rusia, oricare și-ar fi apărat banii investiți. Au făcut cu succes asta țările vecine, precum Ungaria și Serbia. Acum e prea târziu. Ne bazăm pe americani, dar ei apără în primul rând investițiile companiilor americane în pământurile Ucrainei, cele mai bune calitativ din lume. Între timp, și-au dat seama că solul ucrainean are uriașe zăcăminte rare și plusează în negocieri pe baza interesului direct.

Când războiul începe, banii vorbesc. Puterea lor face diferența. Războiul se va termina când banii (teritoriile și resursele) ajung la cine trebuie.

