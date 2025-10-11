Afaceri cu albine sau abuzuri sexuale? Un ministru poate influența alegerea unor proiecte finanțate din fonduri europene?

În ultima vreme, întâlnim tot mai des acuzații privind „complicitate la trafic de influență și constituire de grup infracțional organizat, instigare la abuz în serviciu”!

Potrivit „Open Sources” / profit.ro, „Divizia din București a Parchetului European a trimis în judecată un om de afaceri român, acuzat că a obținut fonduri UE de la un minister în care mama sa deținea, la acel moment, o funcție înaltă de conducere”.

Tot Parchetul European a efectuat „peste 300 de percheziții în 15 județe, vizând fraude cu fonduri europene în apicultură, cu un prejudiciu de 1,32 milioane de euro”!

Un ministru poate influența alegerea unor proiecte finanțate cu bani europeni? Vreau să cred că nu, cu atât mai mult cu cât Uniunea Europeană manifestă atenție față de posibile finanțări din propriile fonduri.

Scandalul proiectelor de cercetare cu finanțare europeană deschide o discuție incomodă: cine controlează, cine evaluează și cine, de fapt, profită de pe urma fondurilor europene direcționate către teme „sensibile”, precum apicultura, abuzul sexual, violul asupra refugiaților, războiul din Ucraina, mașina de război, manipularea, dezinformarea sau războiul mediatic.

Ce semnificație are anormalitatea psihică?

Cum se câștigă un proiect de cercetare?

Banii europeni pot fi accesați mai ușor dacă un ministru sau un secretar de stat este directorul unui proiect de cercetare?

Pe ce bază sunt virați banii din fondurile UE?

Sistemul de finanțare european cere rigoare, transparență și responsabilitate.

Câștigarea unui proiect de cercetare cu fonduri europene presupune parcurgerea unui proces foarte riguros, transparent și competitiv.

Nu este nici simplu, nici rapid, dar este deschis oricărui solicitant eligibil, de la universități și institute de cercetare până la ONG-uri și firme private.

Obținerea finanțării europene implică o echipă solidă, cu experiență dovedită, o propunere științifică bine scrisă și convingătoare, un buget clar justificat și respectarea unor criterii stricte de eligibilitate și evaluare.

Propunerea – respectiv proiectul tehnic, bugetul, justificările, calendarul, impactul și rezultatele – se redactează și se depune pe „portalul Funding & Tenders”, platforma oficială a Comisiei Europene.

Cine evaluează și are ultimul cuvânt în selecția finală a proiectelor de cercetare?

Ce criterii științifice sunt folosite în validarea proiectelor de cercetare?

Dacă la nivel european există proiecte gestionate direct de Comisia Europeană – Programul „Orizont Europa” (2021–2027) fiind cel mai mare program al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare, cu un fond alocat de 95 de miliarde de euro – la nivel național sunt înregistrate fonduri europene gestionate prin autorități din România: PNRR – Pilonul pentru cercetare, Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO), Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PCIDIF), dar și alte axe din cadrul fondurilor structurale (FEDR, FSE) etc.

Cine verifică autenticitatea informațiilor?

Proiectele sunt evaluate de experți independenți, evaluatori internaționali sau români, după caz.

Evaluatorii internaționali independenți sunt selectați de Comisia Europeană, evaluarea fiind „dublu-anonimă” în unele cazuri.

Pentru fondurile naționale cu finanțare europeană – tip PNRR, POEO etc. – evaluatorii români sunt selectați de ministere, UEFISCDI și, nu în ultimul rând, de AM-uri (Autorități de Management).

Evaluatorii sunt obligați să respecte ghidurile și criteriile din apel.

Se acordă un punctaj pe criterii clare, precum excelența științifică, impactul estimat și calitatea implementării.

Se realizează un clasament, iar cele mai bune proiecte, situate peste un anumit scor, sunt finanțate.

Ulterior, se semnează contractul de finanțare, iar echipele încep implementarea și raportările periodice.

Fără a pune sub semnul întrebării procedura prin care poate fi câștigat un proiect finanțat din fonduri europene, cât de important este să știm cine face parte din echipa de proiect – director și membri?

Un proiect bine plasat poate aduce o multitudine de avantaje: de la salarii consistente pentru echipă, vizibilitate internațională și acces la infrastructură și colaborări, până la creșterea reputației academice.

De ce sunt proiectele de cercetare câmpul de luptă al unor adevărate „bătălii”?

Finanțările mari, de la 100.000 de euro până la 3–4 milioane de euro sau chiar mai mult, în funcție de complexitatea cercetării, pot reprezenta un motiv foarte serios.

Vizibilitatea internațională poate fi un alt argument.

Românii sunt oameni inteligenți și creativi.

Fără a arunca cu piatra, se poate „trișa” procesul de evaluare și, în final, selecția unui proiect?

Întrebarea nu atacă buna-credință. Dar, după cum știm, în România totul este posibil.

Sistemul este foarte bine pus la punct.

La nivelul Uniunii Europene, nerespectarea condițiilor legale este aproape imposibilă – cel puțin declarativ.

La nivel național, pot exista însă suspiciuni de influență, dacă evaluarea nu este transparentă.

Curtea de Conturi Europeană, OLAF (pentru fraude), ANAF, UEFISCDI, ministerele de resort și auditorii externi au datoria să vegheze asupra întregului proces de evaluare și selecție a proiectelor aflate în competiție.

Cu toate acestea, cum poate fi explicat faptul că proiecte cu un research evident și cu un grup-țintă de peste 1.000 de subiecți nu sunt declarate „eligibile”, fiind respinse, în timp ce proiecte cu un grup-țintă de doar 124 de persoane sunt declarate „eligibile”, respectiv câștigătoare?

Cât de adevărat este faptul că teme precum Ucraina, violența de gen, de la violența fizică până la abuzuri sexuale si viol asupra refugiaților ucraineni, sunt mai apreciate în detrimentul altor teme, precum dezvoltarea infrastructurii școlare din mediul rural?

România nu a fost niciodată un stat indiferent în fața durerii.

Recent, aminteam despre o dezbatere publică organizată într-un mod admirabil de o prestigioasă instituție de cercetare – Institutul de Medicină Legală din Cluj-Napoca.

Drama refugiaților ucraineni, dar și a celor palestinieni, sirieni, irakieni sau afgani, nu trebuie privită ca un mijloc de negociere, cu atât mai mult cu cât războiul aduce moarte.

În aceste condiții, cum poate fi explicată concluzia unei prezentări de proiect de cercetare care subliniază faptul că, în România, refugiații ucraineni întâmpină „bariere în accesarea serviciilor medico-legale”, iar „124 de femei ucrainene au fost abuzate sexual sau violate de români”?

Cine dorește să arate din nou România cu degetul?

Dacă românii sunt atât de indiferenți față de tragedia refugiaților ucraineni, de ce familiile ucrainene refugiate primesc 3.000 de lei pentru îngrijirea copilului, în timp ce mamele românce primesc 300 de lei, sumă care este și impozitată prin reformele guvernamentale?

Românii au fost umiliți de nenumărate ori, fiind etichetați, în mod nedrept, drept „sclavii și bețivii Europei”, „mâncătorii de lebede”.

Pe cine deranjează dacă întrebăm de ce românii sunt acuzați de discriminare, abuzuri sexuale și viol, fără probe concrete?

Câte plângeri penale sunt înregistrate la Poliția Română cu privire la presupuse fapte de abuz sexual și viol și câte dintre acestea pot fi probate?

Când o prezentare a unui proiect de cercetare publică diseminează în spațiul public afirmații grave, este normal și sănătos să activăm simțul critic, așa cum a precizat chiar prezentatorul cercetării, să luăm atitudine și să cerem dovezi pentru aflarea adevărului.

Faptele reprobabile, violența de gen – de la violența fizică la abuzurile sexuale și viol – nu pot fi tolerate, autoritățile statului român având obligația să intervină de îndată pentru cercetarea acuzațiilor.

„Prevenirea, reducerea și răspunsul la violența bazată pe gen, violența fizică, abuzuri sexuale viol etc și consolidarea protecției victimelor”, amintite ca scop chiar în cadrul dezbaterii publice, trebuie să rămână o prioritate.

Dar ce se întâmplă atunci când afirmații mai mult sau mai puțin grăbite, aduse în spațiul public, aduc atingere românilor și, implicit, statului român, fără a fi susținute de probe?

În România de astăzi, totul este posibil. Dezumanizarea unora dintre noi nu poate fi pusă pe aceeași linie cu normalitatea.

Cu acuzații mincinoase, un om nevinovat poate fi pus sub cercetare penală și ținut departe de propriul copil timp de mai bine de șapte ani, acuzatorul hrănindu-și neliniștea din durerea copilului care nu își vede tatăl.

Cu un martor mincinos, un alt individ, cu calități îndoielnice, poate primi „daune morale” pentru fapte de care cel acuzat nu se face vinovat.

Oare își vor găsi vreodată liniștea astfel de acuzatori?

Adevărul iese întotdeauna la suprafață. Greu, dar iese. La ce mai folosește însă adevărul, când destinul unui om a fost deja distrus?

Marcel Țundrea a fost condamnat pe nedrept la 25 de ani de închisoare pentru viol și omor asupra unei fete de 14 ani.

După 12 ani, Marcel Țundrea a fost eliberat din închisoare, cu ajutorul unei probe ADN, fiind declarat nevinovat și „recompensat” cu suma de 5.000 de euro drept daune morale – adică 1 euro pentru fiecare zi de detenție –, deși ceruse despăgubiri justificate de 12 milioane de euro.

Din păcate, Marcel Țundrea a murit fără să mai cunoască „reparația morală” pentru cei 12 ani petrecuți în închisoare, deși era nevinovat.

Legea este numai pentru proști?

Câți nevinovați stau închiși în penitenciarele din România, în timp ce adevărații criminali, abuzatori și violatori, dar și cei din „mafia gulerelor albe”, cu zeci și sute de milioane de dolari furați de la statul român, se plimbă liberi sau sunt „relocați” în stațiuni de lux din străinătate, până la prescrierea faptelor?

Viața bate filmul.

Tăcerea nu mai este o opțiune.

Christina R., un om cu o excepțională probitate profesională – expert, evaluator, monitor, coordonator și manager de proiecte europene în numele delegației Comisiei Europene în România – invită la onestitate:

„Cum a primit bani un ONG pentru a face un proiect adresat unui grup-țintă de 124 de persoane?

Mă întreb și eu cine sunt evaluatorii unui astfel de proiect, ce criterii de evaluare și de punctare au fost folosite. Ce program de finanțare sprijină astfel de proiecte?

Nu pot să cred că au intervievat 124 de femei, după care au extrapolat concluziile, transformând cazurile prezentate într-o problemă a societății românești.

Nu înțeleg cum au reușit să demonstreze că cele 124 de femei ucrainene au fost violate sau abuzate. Și mai ales mă irită implicația informației că ar fi fost violate de români.”

Tragediile nu pot lăsa loc pentru dezinformare sau discriminare.

Dacă afacerile cu albine, menționate anterior, aduc profit, în cazul unor acuzații fără probe solide privind presupuse fapte de abuz sexual și viol, cuprinse în categoria „violență de gen”, care este scopul real?

Cine pierde? Cine câștigă?

Cum poate fi explicată o altă concluzie desprinsă din dezbaterea publică, potrivit căreia unii dintre români le-ar cere femeilor ucrainene refugiate „favoruri sexuale în schimbul chiriei, dacă acestea nu o mai pot plăti”?

Cine răspunde?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

