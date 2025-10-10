Cum ajunge România la Mondiale. Scenariul SF prin care tricolorii câștigă grupa și se califică direct

Autor: Teodor Serban
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 10:34
207 citiri
Cum ajunge România la Mondiale. Scenariul SF prin care tricolorii câștigă grupa și se califică direct
Echipa națională a României FOTO FB echipa nationala

Echipa naţională a Austriei a distrus pe San Marino, în grupa H, administrându-i joi seara, pe teren propriu, un 10-0 uluitor. În aceeaşi grupă, Bosnia a terminat la egalitate, în deplasare, cu naţionala din Cipru, scor 2-2. România, care a învins Moldova cu 2-1 în meci amical, păstrează șanse de calificare la Campionatul Mondial.

Austria nu s-a menajat în meciul cu San Marino şi şi-a făcut golaveraj. Austriecii au condus cu 6-0 la pauză şi au mai înscris de alte patru ori în repriza secundă. Elevii lui Ralf Rangnick au 15 puncte din cinci meciuri şi sunt pe primul loc al grupei.

Bosnia a condus la Larnaca, având 2-0, dar gazdele au redus din diferenţă pe finalul primei părţi, pentru ca în minutul 7 al prelungirilor celei de-a doua părţi ciprioţii să obţină un penalti şi Ioannis Pittas a egalat.

Bosnia este a doua în clasament, cu 13 puncte din 6 meciuri, urmată de România, care are 7 puncte din cinci partide.

Cel mai probabil, Austria va câștiga grupa, iar Bosnia și România se vor lupta pentru locul 2, care poate asigura un adversar mai ușor în play-off-ul din martie.

Există însă și un senariu SF prin care România se califică direct la Mondiale, de pe primul loc. Ar trebui ca Austria să nu câștige în Cipru și să piardă în România și cu Bosnia acasă, iar tricolorii să câștige toate meciurile rămase. În acest caz, departajarea s-ar putea face la golaveraj, România având avantajul că joacă acasă în ultima etapă cu codașa San Marino.

Dacă nu se va clasa pe unul din primele două locuri, România va participa oricum la play-off-ul din luna martie, ca urmare a parcursului din Liga Națiunilor.

Rezultat fantastic pentru România. Ce se întâmplă în grupa de calificare la CM 2026
Rezultat fantastic pentru România. Ce se întâmplă în grupa de calificare la CM 2026
Echipa naţională a Austriei a distrus pe San Marino, în grupa H, administrându-i joi seara, pe teren propriu, un 10-0 uluitor. În aceeaşi grupă, Bosnia a terminat la egalitate, în...
Ianis Hagi, decisiv! Cum s-a încheiat România - Moldova, ultima verificare a naționalei lui Lucescu
Ianis Hagi, decisiv! Cum s-a încheiat România - Moldova, ultima verificare a naționalei lui Lucescu
Naționalele de fotbal ale României și Moldovei s-au întâlnit joi, de la ora 21.00, pe Arena Naţională, într-un meci amical, primul din palmaresul oficial UEFA dintre cele două echipe....
#Romania, #nationala, #Campionatul Mondial, #calificare, #scenariu , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Istvan Kovacs, trimis in "infern". Albanezii au transmis un mesaj transant, dupa ce au aflat ca ii va arbitra
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Profesore, ce masina ai?". Radu Paraschivescu l-a lasat "masca" pe Ilie Dumitrescu si si-a explicat alegerea: "M-am obisnuit"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Campioana Sepsi s-a făcut de râs în Europa. Rezultat catastrofal
  2. Cum ajunge România la Mondiale. Scenariul SF prin care tricolorii câștigă grupa și se califică direct
  3. Dinamo a avut un meci dramatic în Liga Campionilor. Gol decisiv în ultima secundă
  4. Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei: i-a repetat un cuvânt de trei ori
  5. Încă o echipă a obținut biletul de participare la Cupa Mondială! Se știu 20 de naționale calificate
  6. Ciprian Marica, tranșant după România – Moldova 2-1: „Nu e o soluție de atac pentru națională!”
  7. Fotbalistul care l-a încântat pe Mircea Lucescu "Va juca și cu Austria" Reproșuri doar pentru portar
  8. Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după România – Moldova 2-1: „El va fi titular cu Austria!”
  9. Mircea Lucescu amenință cu demisia de la naționala României! Meciul cu Austria poate fi decisiv
  10. Mesaj dur al portarului naționalei României: "Să îmi spună mie, nu să o dea pe surse în presă!"