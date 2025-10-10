Cum ajunge România la Mondiale. Scenariul SF prin care tricolorii câștigă grupa și se califică direct

Echipa naţională a Austriei a distrus pe San Marino, în grupa H, administrându-i joi seara, pe teren propriu, un 10-0 uluitor. În aceeaşi grupă, Bosnia a terminat la egalitate, în deplasare, cu naţionala din Cipru, scor 2-2. România, care a învins Moldova cu 2-1 în meci amical, păstrează șanse de calificare la Campionatul Mondial.

Austria nu s-a menajat în meciul cu San Marino şi şi-a făcut golaveraj. Austriecii au condus cu 6-0 la pauză şi au mai înscris de alte patru ori în repriza secundă. Elevii lui Ralf Rangnick au 15 puncte din cinci meciuri şi sunt pe primul loc al grupei.

Bosnia a condus la Larnaca, având 2-0, dar gazdele au redus din diferenţă pe finalul primei părţi, pentru ca în minutul 7 al prelungirilor celei de-a doua părţi ciprioţii să obţină un penalti şi Ioannis Pittas a egalat.

Bosnia este a doua în clasament, cu 13 puncte din 6 meciuri, urmată de România, care are 7 puncte din cinci partide.

Cel mai probabil, Austria va câștiga grupa, iar Bosnia și România se vor lupta pentru locul 2, care poate asigura un adversar mai ușor în play-off-ul din martie.

Există însă și un senariu SF prin care România se califică direct la Mondiale, de pe primul loc. Ar trebui ca Austria să nu câștige în Cipru și să piardă în România și cu Bosnia acasă, iar tricolorii să câștige toate meciurile rămase. În acest caz, departajarea s-ar putea face la golaveraj, România având avantajul că joacă acasă în ultima etapă cu codașa San Marino.

Dacă nu se va clasa pe unul din primele două locuri, România va participa oricum la play-off-ul din luna martie, ca urmare a parcursului din Liga Națiunilor.

