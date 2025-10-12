Austriecii, șocați de ce-au văzut în România: ”Șapte ore! Nu vor uita niciodată” VIDEO

Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 12:22
1052 citiri
Austriecii vor juca în România FOTO Captura X
Reprezentativa României înfruntă în această seară selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.
Meciul, arbitrat de italianul Davide Massa, va fi transmis în direct de Antena 1.
Echipa care va încheia pe primul loc se va califica direct la Cupa Mondială. Ocupanta locului doi va disputa play-off-ul pentru calificarea la CM.
Înaintea meciului, presa austriacă a remarcat un episod petrecut la hotelul unde sunt cazați adversarii României. Astfel, patru copii au așteptat mai multe ore pentru un autograf cu vedetele Austriei.
"Șapte ore! Atât au așteptat tinerii fani români pentru a vedea starurile Austriei, David Alaba și Marcel Sabitzer, pentru autografe și selfie-uri. Iar răbdarea lor a fost răsplătită.
Când jucătorii s-au întors de la antrenament, cei patru fani români au fost copleșiți de bucurie: David Alaba și Marcel Sabitzer, precum și alți câțiva colegi și-au făcut timp pentru poze și autografe.
Tinerii erau cu gura până la urechi. Probabil, nu vor uita niciodată acest moment. Așteptarea de șapte ore a meritat", au scris cei de la Krone.at.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Meci România-Austria, preliminariile CM 2026
Reprezentativa României înfruntă în această seară selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026....
Reprezentativa României înfruntă în această seară selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026....
Reprezentativa României înfruntă în această seară selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026....
Selecționerul Mircea Lucescu se pregătește de meciul cu Austria, de pe Arena Națională, ce va avea loc de la ora 21:45. Partida ar putea fi ultima pentru el, pe banca selecționatei, mai ales...
România va juca duminică (ora 21:45), împotriva Austriei, la București, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Înaintea meciului, selecționerul Mircea Lucescu a fost extrem de nervos la...
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că mijlocaşul Răzvan Marin nu va evolua în meciul cu Austria, din preliminariile CM-2026. Jucătorul de la...
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Austria este unul de orgoliu naţional şi trebuie ca la final jucătorii să nu se simtă...
Italianul Davide Massa arbitrează meciul România - Austria, care se va disputa, duminică, de la ora din preliminariile CM-2026, a anunțat UEFA.
Davide Massa va fi ajutat de asistenţii...
Naționala României se pregătește de duelul cu Austria, meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026, programat duminică, de la ora 21:45.
Partida va putea fi urmărită pe Antena 1...
Reprezentativa României va întâlni, duminică, de la ora 21:45, pe Arena Naţională, selecţionata Austriei, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
Pentru desfăşurarea în condiţii...
Selecționerul Mircea Lucescu a decis să facă o convocare de urgență la echipa națională, în vederea meciului de duminică împotriva Austriei, pe Arena Națională, în preliminariile CM...
Un moment neașteptat a avut loc după amicalul România – Moldova 2-1, disputat pe Arena Națională.
Mircea Lucescu, selecționerul României, a întrerupt conferința de presă a omologului...
Ciprian Marica, fostul atacant al naționalei României, a comentat prestația tricolorilor la GSP Live Special, imediat după victoria cu 2-1 în amicalul contra Moldovei.
Cel vizat în mod...
Selecționerul Mircea Lucescu s-a declarat mulțumit de prestația României în amicalul cu Moldova, scor 2-1, și a avut cuvinte de laudă pentru Ianis Hagi, căpitanul naționalei în această...
Fostul internațional Ilie Dumitrescu a oferit o analiză detaliată după amicalul câștigat de România în fața Moldovei, scor 2-1, și a surprins printr-un „pariu” ferm legat de titularul...
După victoria României cu 2-1 în amicalul contra Moldovei, selecționerul Mircea Lucescu a lăsat din nou loc de interpretări în privința viitorului său pe banca echipei naționale....
Naționala României a câștigat meciul amical pe care l-a disputat pe Arena Națională în fața selecționatei Moldovei. Scorul, 2-1, a fost stabilit încă din prima repriză.
Pentru...