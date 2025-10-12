Austriecii, șocați de ce-au văzut în România: ”Șapte ore! Nu vor uita niciodată” VIDEO

Reprezentativa României înfruntă în această seară selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Meciul, arbitrat de italianul Davide Massa, va fi transmis în direct de Antena 1.

Echipa care va încheia pe primul loc se va califica direct la Cupa Mondială. Ocupanta locului doi va disputa play-off-ul pentru calificarea la CM.

Înaintea meciului, presa austriacă a remarcat un episod petrecut la hotelul unde sunt cazați adversarii României. Astfel, patru copii au așteptat mai multe ore pentru un autograf cu vedetele Austriei.

"Șapte ore! Atât au așteptat tinerii fani români pentru a vedea starurile Austriei, David Alaba și Marcel Sabitzer, pentru autografe și selfie-uri. Iar răbdarea lor a fost răsplătită.

Când jucătorii s-au întors de la antrenament, cei patru fani români au fost copleșiți de bucurie: David Alaba și Marcel Sabitzer, precum și alți câțiva colegi și-au făcut timp pentru poze și autografe.

Tinerii erau cu gura până la urechi. Probabil, nu vor uita niciodată acest moment. Așteptarea de șapte ore a meritat", au scris cei de la Krone.at.

