Austriecii, șocați de ce-au văzut în România: ”Șapte ore! Nu vor uita niciodată” VIDEO

Autor: Teodor Serban
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 12:22
1052 citiri
Austriecii, șocați de ce-au văzut în România: ”Șapte ore! Nu vor uita niciodată” VIDEO
Austriecii vor juca în România FOTO Captura X

Reprezentativa României înfruntă în această seară selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Meciul, arbitrat de italianul Davide Massa, va fi transmis în direct de Antena 1.

Echipa care va încheia pe primul loc se va califica direct la Cupa Mondială. Ocupanta locului doi va disputa play-off-ul pentru calificarea la CM.

Înaintea meciului, presa austriacă a remarcat un episod petrecut la hotelul unde sunt cazați adversarii României. Astfel, patru copii au așteptat mai multe ore pentru un autograf cu vedetele Austriei.

"Șapte ore! Atât au așteptat tinerii fani români pentru a vedea starurile Austriei, David Alaba și Marcel Sabitzer, pentru autografe și selfie-uri. Iar răbdarea lor a fost răsplătită.

Când jucătorii s-au întors de la antrenament, cei patru fani români au fost copleșiți de bucurie: David Alaba și Marcel Sabitzer, precum și alți câțiva colegi și-au făcut timp pentru poze și autografe.

Tinerii erau cu gura până la urechi. Probabil, nu vor uita niciodată acest moment. Așteptarea de șapte ore a meritat", au scris cei de la Krone.at.

Meci România-Austria, preliminariile CM 2026
Austriecii, șocați de ce-au văzut în România: ”Șapte ore! Nu vor uita niciodată” VIDEO
12:22 - Austriecii, șocați de ce-au văzut în România: ”Șapte ore! Nu vor uita niciodată” VIDEO
Reprezentativa României înfruntă în această seară selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026....
Decizie de neînțeles a lui Mircea Lucescu, înainte de România - Austria. Câți jucători a scos din lot
11:13 - Decizie de neînțeles a lui Mircea Lucescu, înainte de România - Austria. Câți jucători a scos din lot
Reprezentativa României înfruntă în această seară selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026....
România întâlnește azi Austria în preliminariile CM: partida are o miză imensă pentru tricolori
08:14 - România întâlnește azi Austria în preliminariile CM: partida are o miză imensă pentru tricolori
Reprezentativa României înfruntă în această seară selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026....
Mircea Lucescu: ”Am fost dat afară. Asta e soarta mea”
Ieri, 17:00 - Mircea Lucescu: ”Am fost dat afară. Asta e soarta mea”
Selecționerul Mircea Lucescu se pregătește de meciul cu Austria, de pe Arena Națională, ce va avea loc de la ora 21:45. Partida ar putea fi ultima pentru el, pe banca selecționatei, mai ales...
Mircea Lucescu, un car de nervi. Ce-a spus despre Ianis Hagi: ”Nu mă întrebați!”
Ieri, 16:05 - Mircea Lucescu, un car de nervi. Ce-a spus despre Ianis Hagi: ”Nu mă întrebați!”
România va juca duminică (ora 21:45), împotriva Austriei, la București, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Înaintea meciului, selecționerul Mircea Lucescu a fost extrem de nervos la...
Absență confirmată la România - Austria: ”Nu există altă soluţie”
Ieri, 13:45 - Absență confirmată la România - Austria: ”Nu există altă soluţie”
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că mijlocaşul Răzvan Marin nu va evolua în meciul cu Austria, din preliminariile CM-2026. Jucătorul de la...
Mircea Lucescu a cedat nervos și a plecat: ”Haideţi, mă lăsaţi? Toţi sunteţi selecţioneri! Vrei să invoc amendamentul 5?”
Ieri, 13:36 - Mircea Lucescu a cedat nervos și a plecat: ”Haideţi, mă lăsaţi? Toţi sunteţi selecţioneri! Vrei să invoc amendamentul 5?”
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Austria este unul de orgoliu naţional şi trebuie ca la final jucătorii să nu se simtă...
Să fie cu noroc? Decizie luată de UEFA în legătură cu meciul România - Austria
Ieri, 10:25 - Să fie cu noroc? Decizie luată de UEFA în legătură cu meciul România - Austria
Italianul Davide Massa arbitrează meciul România - Austria, care se va disputa, duminică, de la ora din preliminariile CM-2026, a anunțat UEFA. Davide Massa va fi ajutat de asistenţii...
Ce echipă va folosi Mircea Lucescu în meciul cu Austria: "Asta e formula!"
Ieri, 08:50 - Ce echipă va folosi Mircea Lucescu în meciul cu Austria: "Asta e formula!"
Naționala României se pregătește de duelul cu Austria, meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026, programat duminică, de la ora 21:45. Partida va putea fi urmărită pe Antena 1...
Mergi la România - Austria? Ultima decizie a organizatorilor, de interes pentru toți cei ce și-au luat bilet
10.10.2025 18:47 - Mergi la România - Austria? Ultima decizie a organizatorilor, de interes pentru toți cei ce și-au luat bilet
Reprezentativa României va întâlni, duminică, de la ora 21:45, pe Arena Naţională, selecţionata Austriei, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Pentru desfăşurarea în condiţii...
Convocare de urgență la echipa națională. Cine e titularul care s-a accidentat
10.10.2025 16:09 - Convocare de urgență la echipa națională. Cine e titularul care s-a accidentat
Selecționerul Mircea Lucescu a decis să facă o convocare de urgență la echipa națională, în vederea meciului de duminică împotriva Austriei, pe Arena Națională, în preliminariile CM...
Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei: i-a repetat un cuvânt de trei ori
10.10.2025 09:40 - Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei: i-a repetat un cuvânt de trei ori
Un moment neașteptat a avut loc după amicalul România – Moldova 2-1, disputat pe Arena Națională. Mircea Lucescu, selecționerul României, a întrerupt conferința de presă a omologului...
Ciprian Marica, tranșant după România – Moldova 2-1: „Nu e o soluție de atac pentru națională!”
10.10.2025 08:49 - Ciprian Marica, tranșant după România – Moldova 2-1: „Nu e o soluție de atac pentru națională!”
Ciprian Marica, fostul atacant al naționalei României, a comentat prestația tricolorilor la GSP Live Special, imediat după victoria cu 2-1 în amicalul contra Moldovei. Cel vizat în mod...
Fotbalistul care l-a încântat pe Mircea Lucescu "Va juca și cu Austria." Reproșuri doar pentru portar
10.10.2025 08:37 - Fotbalistul care l-a încântat pe Mircea Lucescu "Va juca și cu Austria." Reproșuri doar pentru portar
Selecționerul Mircea Lucescu s-a declarat mulțumit de prestația României în amicalul cu Moldova, scor 2-1, și a avut cuvinte de laudă pentru Ianis Hagi, căpitanul naționalei în această...
Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după România – Moldova 2-1: „El va fi titular cu Austria!”
10.10.2025 08:27 - Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după România – Moldova 2-1: „El va fi titular cu Austria!”
Fostul internațional Ilie Dumitrescu a oferit o analiză detaliată după amicalul câștigat de România în fața Moldovei, scor 2-1, și a surprins printr-un „pariu” ferm legat de titularul...
Mircea Lucescu amenință cu demisia de la naționala României! Meciul cu Austria poate fi decisiv
10.10.2025 08:22 - Mircea Lucescu amenință cu demisia de la naționala României! Meciul cu Austria poate fi decisiv
După victoria României cu 2-1 în amicalul contra Moldovei, selecționerul Mircea Lucescu a lăsat din nou loc de interpretări în privința viitorului său pe banca echipei naționale....
Se schimbă televiziunea! Cine va transmite partida dintre România și Austria de duminică
10.10.2025 07:58 - Se schimbă televiziunea! Cine va transmite partida dintre România și Austria de duminică
Naționala României a câștigat meciul amical pe care l-a disputat pe Arena Națională în fața selecționatei Moldovei. Scorul, 2-1, a fost stabilit încă din prima repriză. Pentru...
#Romania, #Austria, #meci, #Campionatul Mondial , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Nu vor uita niciodata!". Ce s-a intamplat cand fotbalistii Austriei au ajuns la hotelul din Bucuresti
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Nu vor uita niciodata!". Ce s-a intamplat cand fotbalistii Austriei au ajuns la hotelul din Bucuresti

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Austriecii, șocați de ce-au văzut în România: ”Șapte ore! Nu vor uita niciodată” VIDEO
  2. Cea mai frumoasă jurnalistă de sport, despre scandalul pozelor intime furate din telefon: ”Am crezut că viața mea s-a terminat” FOTO
  3. Decizie de neînțeles a lui Mircea Lucescu, înainte de România - Austria. Câți jucători a scos din lot
  4. Victorie uriașă pentru campioana României, la debutul în Liga Adriatică. Echipa nu mai joacă deocamdată în liga internă
  5. Baza FCSB, luată cu asalt: ”E ceva de speriat! Peste 1.000 de mașini din toate județele”
  6. Antrenorul echipei naționale și-a dat demisia după meciul de maximă importanță pierdut acasă
  7. Novak Djokovic, despre Rafael Nadal: "Niciodată prieteni"
  8. România întâlnește azi Austria în preliminariile CM: partida are o miză imensă pentru tricolori
  9. Victorie uriașă pentru antrenorul român: e aproape de calificare la Cupa Mondială
  10. Rezultatele serii din preliminarii: Bulgaria și Turcia erau la egalitate la pauză, dar e incredibil ce a urmat