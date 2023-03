Avem nevoie de bombe în loc de mărțișoare?

Astăzi este o zi mult prea frumoasă pentru a ne nai gândi la război! Este ziua doamnelor și domnișoarelor din viață noastră!

Nu femeia este legătură dintre Dumnezeu și pământ?

În loc de ghiocei și Mărțișoare, Social Media împarte și astăzi lumea în buni și rai, deși de astăzi trebuie să ne aducem aminte că avem nevoie de pace!

Fără să-mi doresc polemici, cine face jocul și cine câștigă?

Se vorbește despre "Rusia lui Putin, despre un război de agresiune împotrivă unui stat suveran și independent", dar nu cumva se uită mult prea ușor că suveranitatea României este sufocată deja de interesele străine?

Pe cine ajută dezrădăcinarea românilor?

Din dorință de a înțelege "strategia războiului", nu pot să nu mă întreb: în nenumăratele războaie, unele chiar Mondiale, din ultimii 300 de ani, când s-a mai întâmplat ca un șef de stat, al statului agresat, comandant suprem al Armatei, să își părăsească țara aflată sub bombe și să fie primit și plimbat în aplauze pe la Curțile Europene?

De fapt, cine are nevoie de acest război?

Pe cine supară pacea?

Social Media lansează sub reflectoare și imaginea unei "Ucraine care rezistă, dovedind curaj și o extraordinară dârzenie, în a-și apără suveranitatea și libertatea", insistându-se că "Ucraina nu este singură"!

Curajul este o virtute!

Dar dacă "Ucraina își apară cu dârzenie suveranitatea", de ce România și-a pierdut curajul și dârzenia de a spune NU umilințelor primite prin neacceptarea în spațiul Schengen sau, mai nou, prin dragarea Canalului Bârstoe, sub ochii adormiți ai autorităților?

Cine trebuie să apere România?

Cuvintele sunt de prisos! Problemele reale ale romanilor?

"Slava Ukraini!" se aude tot mai des! În mod cert, războiul trebuie să dispară!

Dar când o să întâlnim și "Slava România"?

Românii mai gândesc pentru români?

Pentru că am îndemnat mereu la reflecții, de ce nu gândim constructiv la pace?

De ce să nu aducem aminte că după doi ani de "vine Covid-ul" și după încă un an de război cu mize greu de înțeles, că să nu spun cu mize ascunse, că romanii trăiesc în mizerie, fără locuri de muncă și cu datorii făcute cu buletinul, sub ochiul vigilent al celor care aveau și au datoria să își apere cetățenii?

De ce nu gândim la viitorul copiilor noștri? Ce lăsăm după noi? Datorii și alte împrumuturi externe?

Să fie adevărat că România a devenit deja o colonie? Vreau să cred că nu!

Să fie adevărat că până și "bunii" vecini fac ce vor și când vor în tara noastră?

Realitatea este trista! A fi patriot astăzi, înseamnă să riști să fie apreciat "moscovit" sau trădător al "patriotismului dual" sau cel european!

Dar ce mai înseamnă să iubești România?

Lucrările de dragare de mare adâncime realizate pe Canalul Bîstroe de către ucrainieni demonstrează că în România totul este posibil!

Pe cine mai interesează Delta Dunării și posibilul dezastru ecologic?

În repetate rânduri, am invitat la cunoaștere! Cine conduce România?

Cum este posibil să avem decidenți guvernamentali specializați în afaceri strategice care spun că România nu a fost informată de atentatul asupra Deltei Dunării?

Trădarea înseamnă pașaport pentru o lume mai buna?

Serviciile de informații știu că veghează! Dar ce facem cu cei care nu vor să mai audă și să mai vadă umilirea României?

Cum se poate explica atitudinea Ucrainei, stat încercat de un război cu mize ascunse, în condițiile în care, după cum declarau social democrații, România a "primit milioane de refugiați ucraineni, le-a asigurat casă, masă, locuri de muncă pentru adulți şi școală pentru copii. A facilitat exportul grânelor ucrainene, cu mari eforturi şi costuri considerabile. A asigurat sprijin internațional şi suport în toate modurile posibile pentru că Ucraina să reziste în fața invaziei rusești”!

Cine mai vrea să audă că puținii români din minoritatea românească au primit interdicție să mai folosească limba română în scoli și în biserica?

De aproape 34 de ani încoace, guvernele au venit și au plecat, iar politicienii s-au tot înfrățit, trecând de la un partid la altul. Datoriile României au crescut însă, așa cum au crescut și afacerile subterane și statul paralel!

Ce să înțelegem?!

Putere și opoziție sau numai putere când vorbim de ciolanul cu fasole?

România a trăit și trăiește în minciuna?!

De ce a fost nevoie de o Libertate obținută cu sânge?

Speranțe spulberate, tineri împușcați și uitați sub lespezi reci din piatra, deși s-au jertfit în Decembrie 1989 pentru libertate!

Cine își mai aduce aminte de dânșii?

Tehnocrații au venit să salveze România! Au fost aici și au plecat după ce și-au îndeplinit misiunile știute și neștiute!

Cine vinde România?

În timp ce peste jumătate din populația tânără a României este datoare vândută la bănci, după împrumuturi cu buletinul făcute sub ochii adormiți ai celor ce aveau datoria să vegheze la protecția cetățenilor, mulți dintre cei care au condus și conduc aceasta Tara au uitat de problemele romanilor, gândind poate la tinerețea veșnică și la conturile ascunse prin Elveția!

Recunoștință?!

Părinții noștri, oamenii cu parul cărunt se sting în uitare, chiar dacă și-au sacrificat viață și familiile pentru o Românie Frumoasa!

Cu speranță că mai avem un grăunte de conștiință națională, trebuie să să ne aducem aminte că Pacea nu se lipește cu sânge, așa cum nici puterea nu se scrie pe cruce!

Pentru Ucraina plânge Europa! Dar pentru noi cine plânge?

România încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

