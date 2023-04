Bătaie ca-n filme pe gheață. Româncele și bulgăroaicele s-au lovit cu pumnii și crosele VIDEO

Meciul România - Bulgaria, scor 10-2, în cadrul Campionatului Mondial feminin de hochei pe gheaţă, Divizia a III-a, Grupa A, găzduită de Patinoarul Olimpic din Braşov, s-a lăsat cu o bătaie generală pe gheață.

După cum se poate vedea mai jos, un duel mai încins pentru puc a declanșat haosul în patinoar, româncele și bulgăroaicele apelând inclusiv la crose, în total acordându-se nu mai puțin de 554 de minute de penalizare.

BENCH CLEARING BRAWL AT THE WOMEN’S WORLD CHAMPIONSHIP D3A BETWEEN ROMANIA AND BULGARIA 🇷🇴🇧🇬

554 penalty minute game.

🎥: Taylor Cheng on Facebook. pic.twitter.com/Qg2lRyDkHU