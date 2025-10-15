Berlinul mizează pe România pentru echilibru la Marea Neagră

Ministrul german de Externe Johann Wadephul a vizitat Bucureștiul, unde a discutat cu Oana Țoiu despre securitatea la Marea Neagră, investițiile SAFE, sprijinul pentru Ucraina și comunitățile care leagă cele două țări.

Seria contactelor la nivel înalt germano-române, intense în special după invazia rusească în Ucraina, a continuat în această dimineață la București cu vizita ministrului federal de Externe, Johann Wadephul. Turneul prin Europa de Sud-Est trebuia să includă încă două escale, înainte de a se încheia în capitala României: Atena și Sofia. Etapa greacă a fost însă anulată, explicația oficială fiind că șeful diplomației elene, Georgios Gerapetritis, a călătorit în Egipt pentru a participa la semnarea planului de pace pentru Gaza.

O regiune cu multe animozități istorice

Motivul speculat dar necomunicat al contramandării de ultim moment ar putea ține, de fapt, de insistența Germaniei de a coopta Turcia la mecanismul financiar de înzestrare militară europeană SAFE. O dorință alimentată, în primul rând, de potența industriei de armament din Turcia, mare producător de drone, vehicule blindate și tehnologie de luptă de care Europa are mare nevoie în procesul ReArm, de înzestrare militară. Atena se opune, deocamdată, pe fondul animozităților istorice dintre cele două țări și amenință cu veto în structurile europene.

Situația rămâne complicată la Marea Neagră cu atât mai mult cu cât noua strategie comunitară a Mării Negre prevede o prezență mai activă a țărilor influente din Uniunea Europeană în susținerea securității regionale, ceea ce, desigur, nu este pe placul Ankarei. După ce, prin Convenția de la Montreux, a obținut controlul strâmtorilor Bosfor și Dardanele, Turcia și-a construit un rol ușor hegemonic în bazinul Mării Negre, pe care și l-ar simți amenințat de posibila apropiere a Germaniei și, mai ales, a Franței.

Berlinul nu are însă în plan să permanentizeze prezența militară în această parte a flancului estic. Cercuri diplomatice germane au declarat pentru DW că guvernul federal este interesat de multe investiții în regiune, inclusiv în domeniul industriei de apărare și al infrastructurii conexe, dar nu și de o desfășurare de forțe. Cu toate acestea, cinci avioane Eurofigther și 170 de militari ai Bundeswehr sunt parte a misiunii de poliție aeriană care protejează teritoriul României. ”Nu avem doar un interes temporar, ci unul durabil al Uniunii Europene și al Republicii Federale Germania, de a dezvolta o strategie pentru Marea Neagră coerentă și clar definită. Și vedem cu mare plăcere România într-un rol de lider în acest proces”.

Întrebat de DW despre cum vede ieșirea din impasul sud-est european, ministrul german a apreciat că strategia pentru Marea Neagră permite fiecărei țări să învețe de la ceilalți, ”ce idei putem împărtăși și cum putem colabora. Susținem acest demers și considerăm că toți ar trebui să participe. Există un bun proces de consultare, atât cu Turcia, cât și, bineînțeles, cu Bulgaria și Grecia”.

Războiul care a pus în evidență Marea Neagră și Dunărea

Originar din apropiere de Marea Baltică, Wadephul s-a declarat conștient de importanța strategică a mărilor în apărarea Europei. ”Marea Baltică și Marea Neagră sunt două puncte fierbinți ale viitorului, pe care trebuie să fim capabili să le apărăm împreună. Din nefericire, trebuie să presupunem că situația actuală de amenințare nu se va schimba în viitorul apropiat, chiar dacă s-ar ajunge la un armistițiu. Acest război împotriva Ucrainei ne-a arătat cât de mare este importanța strategică a regiunii Mării Negre, dar și Dunărea, inclusiv Delta Dunării, dacă vrem să sprijinim Ucraina în mod adecvat”.

”Am mulțumit și pentru contribuția pe care Germania o acordă protecției graniței noastre și flancului estic, pentru proiectele comune pe care le avem”, a subliniat la rândul ei șefa diplomației de la București, Oana Țoiu.

Ministrul german a amintit despre provocările cărora europenii trebuie să le facă împreună față: ”Ne apărăm împreună de amenințările hibride ale Rusiei, împotriva dronelor deasupra aeroporturilor, împotriva flotei-fantomă a Rusiei și împotriva masivelor acțiuni de influențare și dezinformare din spațiul online care pornesc de la instituții de stat ale Rusiei. Tocmai am văzut la alegerile din Moldova că putem acționa împreună pentru a apăra libertatea și democrația din Europa. Un lucru este clar: Rusia dorește să ne testeze hotărârea, în fiecare zi. Noi ne apărăm valorile deschise și democratice, care îl deranjează în mod atât de tare pe Putin încât le privește și ne privește ca pe niște dușmani”.

”Nu-i dăm detalii lui Putin”

Președintele american Donald Trump ia în considerare să pună la dispoziția Ucrainei una dintre cele mai precise arme din arsenalul american: racheta de croazieră Tomahawk. De altfel, acesta pare a fi principalul motiv pentru care președintele de la Kiev, Volodimir Zelenski, va zbura săptămâna aceasta la Washington.

Rămâne neclar dacă, în cazul unui transfer de rachete americane cu rază lungă de acțiune, Berlinul va fi dispus să livreze Ucrainei sisteme cu potențial de a lovi ținte în interiorul Rusiei de tip Taurus.

La solicitarea DW, Wadephul a punctat că ”Germania nu este rezervată, ci hotărât alături de cei vulnerabili. Totuși, lui Putin nu îi vom face, în continuare, plăcerea de a oferi public detalii despre sprijinul pe care îl acordăm”.

Berlinul, a completat ministrul, ”este pregătit să contribuie financiar și material” la orice inițiativă a Washingtonului care ar pune capăt războiului. Dacă aceasta nu va avea succes și Vladimir Putin nu va înțelege că trebuie să profite acum de ocazia pentru negocieri, trebuie să știe că vom rămâne neclintiți alături de Ucraina”, la fel - atât material cât și financiar. ”Nimeni nu ar trebui să parieze pe un moment de epuizare din partea apărării occidentale sau europene”.

Putem să reușim cu partenerii mai bine decât pe cont propriu

La finalul întrevederii, Oana Țoiu a vorbit cu reporterii DW despre relevanța Germaniei în calitatea sa de principal investitor și principalul partener de schimburi comerciale ale României. Sunt peste 18 miliarde de euro investiții, inclusiv în domenii de vârf. ”Creăm împreună locuri de muncă bine plătite și avem și această preocupare comună pentru calificarea forței de muncă, fie că vorbim de învățământul dual sau de noile tehnologii. Avem ambiții comune, inclusiv cea mai modernă fabrică de pulberi din Europa. A fost concretizat, de curând, prin semnătura ministrului nostru al Economiei, Radu Miruță, acest proiect fanion care va fi la Victoria, în județul Brașov. Se lucrează și pe alte proiecte în acest moment, iar, din perspectiva infrastructurii care le conectează, colegii noștri din guvern sunt la Bruxelles, să discute mai departe investițiile din cadrul mecanismului de finanțare SAFE, alocate nu doar achizițiilor militare ci și infrastructurii conexe”, a precizat oficialul român.

”Pentru România este foarte important, în acest moment, să revitalizeze industria proprie de apărare, să aibă parteneriate strategice și investiții comune. Este foarte important pentru noi să asigurăm o creștere a economiei, locuri de muncă bine plătite și competitivitate. Putem să reușim asta împreună cu parteneri strategici mai repede și mai bine decât am reușit de unii singuri”.

Un ministru german cu rude în România

Oana Țoiu a vorbit, pentru DW, despre comunitatea românilor din Germania care este ”contributoare activă la bugetul public, la societatea din Germania. Am început să vedem și inițiative antreprenoriale de acolo și afaceri românești care se extind în Germania. La rândul nostru, acordăm o importanță deosebită minorității germane din România și am discutat inclusiv despre felul în care fiecare dintre noi vedem mai departe creșterea cursurilor de limbă maternă pentru copiii acestor familii”.

Ministrul german a mărturisit că are rude care trăiesc în România și ”știe din proprie experiență și din relatările celor apropiați despre rolul important și constructiv pe care minoritatea germană îl are tradițional aici”. Născut în nordul Republicii Federale, Wadephul este obișnuit cu minoritățile (cea daneză din Germania și cea germană din Danemarca), ”cu care am crescut încă din copilărie”.

Oficialul de la Berlin i-a evocat și pe numeroşii români care ”muncesc și trăiesc de mult timp și bine în Germania”. În discuțiile despre cum poate fi îmbunătățită în continuare viața lor acolo, ”care, în ansamblu, funcționează foarte bine, vom discuta și cu landurile germane despre cum poate fi predarea limbii materne îmbunătățită și extinsă. Trăim împreună ca cetățeni ai Uniunii iar pentru formarea identității oamenilor este foarte important să le respectăm identitatea culturală, să le respectăm limba, să le asigurăm posibilitatea de a o învăța și preda mai departe. Ceea ce se întâmplă aici, în România, este de decenii un exemplu foarte reușit de integrare”.

