Bilete gratis pentru fanii naționalei. Cum se pot rezerva

Autor: Teodor Serban
Luni, 25 August 2025, ora 18:22
Bilete gratis pentru fanii naționalei. Cum se pot rezerva
Echipa naţională aşteaptă suporterii în cantonamentul de la Mogoşoaia pentru o sesiune de autografe duminică, 31 august. Biletele gratuite, disponibile într-un număr limitat, pot fi rezervate începând de marţi, anunţă frf.ro.

La finalul săptămânii, tricolorii se vor reuni la Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia, pentru a pregăti confruntările cu Canada, meci de pregătire programat pe 5 septembrie, pe Arena Naţională, şi duelul din preliminariile pentru Campionatul Mondial împotriva Ciprului, care se va disputa la Nicosia, pe 9 septembrie.

Suporterii vor avea ocazia să participe la o sesiune de autografe la antrenamentul de duminică, 31 august. Accesul publicului se va face începând cu ora 17:15. La ora 18:00 e programată sesiunea de autografe, iar de la ora 18:15 va începe şedinţa de pregătire, la care copiii şi însoţitorii lor vor avea acces pentru 15 minute.

Începând de marţi, 26 august, la prânz, cei interesaţi, adulţi sau copii, îşi vor putea rezerva accesul gratuit pe site-ul bilete.frf.ro, fiecare comandă putând include maximum opt bilete. Vor fi disponibile 800 de tichete de acces cu valoare zero!

