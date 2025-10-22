Se pun în vânzare biletele la meciul care poate califica România la Campionatul Mondial

Naţionala României va disputa în luna noiembrie ultimele două partide din preliminariile CM 2026, în Bosnia-Herţegovina şi la Ploieşti, cu San Marino.

Sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 20:45, va avea loc confruntarea Bosnia şi Herţegovina – ROMÂNIA, la Zenica, iar marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45, se va disputa meciul ROMÂNIA – San Marino, la Ploieşti, pe stadionul “Ilie Oană”.

La finalul partidei cu San Marino, putem avea motive de mare bucurie: fie obţinerea locului secund, care ne-ar asigura un parcurs mai accesibil în play-off, fie chiar calificarea directă la turneul final, în funcţie de rezultatele celorlalte partide din grupă, notează FRF pe site-ul oficial.

Biletele pentru meci se vor pune în vânzare vineri, 24 octombrie, la prânz. Preţul acestora este cuprins între 30 RON (peluze) şi 80 RON (tribunele 1 şi 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât şi tinerii între 15 şi 24 de ani (30 RON în tribune), vor beneficia de un preţ preferenţial în momentul achiziţionării biletelor.

Copiii care n-au încă 15 ani împliniţi vor avea acces în zona destinată familiilor, „Tribunele 1 şi 2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate.

Comenzile pot include maximum 4 bilete, excepţie făcând cele din Family Zone, care pot conţine până la 5 bilete, cel puţin unul dintre acestea fiind nevoie să fie alocat unui copil sub 15 ani.

În momentul achiziţionării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON.

Informaţii despre achiziţionarea biletelor:

Plata biletelor se va face doar în urma creării şi confirmării unui cont sau prin autentificarea într-un cont de pe canalele FRF deja existente (FRF.tv, aplicaţia Tricolorii).

Este disponibilă şi o funcţie prin care sistemul poate sugera, în mod automat, cele mai bune locuri dintr-un anumit sector.

În momentul realizării comenzii, trebuie introduse datele de identificare ale tuturor însoţitorilor, în cazul achiziţionării mai multor bilete. Apoi, în 15 minute trebuie confirmată şi achitată comanda.

Biletele vor fi disponibile exclusiv în aplicaţia mobilă Bilete FRF, disponibilă în App Store (iOS) şi Google Play (Android).

După ce vei descărca aplicaţia şi după ce te vei autentifica cu contul cu care ai realizat comanda, biletele vor apărea automat în aplicaţie, precizează FRF.

Din acel moment, poţi păstra sau transfera biletele către însoţitori introducând adresele lor de e-mail. Ulterior, aceştia pot accesa biletele tot prin intermediul aplicaţiei Bilete FRF, creând sau accesând contul creat cu adresele lor de e-mail folosite în momentul transferului.

Accesul în stadion se va realiza prin intermediul aplicaţiei Bilete FRF, prin scanarea unui cod QR care va fi activ cu 5 ore înainte de startul meciului. Odată scanat, biletul respectiv nu va putea fi folosit de o altă persoană.

Un singur telefon poate fi folosit pentru accesul mai multor persoane, în urma scanării mai multor coduri QR din acelaşi cont.

