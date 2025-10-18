Calificare în finala europeană! România a spulberat Olanda în semifinale

Autor: Teodor Serban
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 19:26
1293 citiri
Calificare în finala europeană! România a spulberat Olanda în semifinale
Bernadette Szocs FOTO FB FRTM

Echipa feminină de tenis de masă a României țintește titlul continental, după o nouă evoluție la înălțime din partea tricolorelor, în sala din Zadar, Croația

În semifinală, tricolorele au înfruntat selecționata Olandei, iar fetele noastre au demonstrat, încă o dată, maturitate și valoare la masa de joc.

Bernadette Szocs a adus primul punct în confruntarea dintre cele două echipe, iar în fața apărătoarei Jie Li a fost nevoie de răbdare și inteligență tactică pentru a găsi momentul potrivit al loviturilor decisive. Cele două sportive au alternat momentele bune până în setul decisiv, când tricolora a speculat fiecare moment al jocului și a fost de neoprit spre victoria cu 3-2 (14-12, 3-11, 12-10, 8-11, 11-1).

Elizabeta Samara a urcat scorul la 2-0 pentru România, după ce a fost condusă de Britt Eerland, în urma unui prim set echilibrat. Totuși, componenta lotului național a produs anumite schimbări în joc care i-au permis să domine până spre finalul întâlnirii, când și-a folosit la capacitate maximă abilitățile pentru victoria cu 3-1 (11-13, 11-4, 11-8, 11-9).

Calificarea în finala europeană a fost asigurată după al treilea meci, în care Andreea Dragoman a controlat mare parte din schimburile cu Shuohan Men. Stâpână pe situație și cu lovituri în forță, tricolora a încheiat duelul la 3-0 (11-8, 11-5, 11-5).

Desfășurarea întâlnirii România - Olanda, scor 3-0:

▪️Bernadette Szocs - Jie Li 3-2 (14-12, 3-11, 12-10, 8-11, 11-1)

▪️Elizabeta Samara - Britt Eerland 3-1 (11-13, 11-4, 11-8, 11-9)

▪️Andreea Dragoman - Shuohan Men 3-0 (11-8, 11-5, 11-5)

Duminică, de la 14:00, România, vicecampioana europeană en titre, întâlnește Germania, campioana europeană en titre, într-un meci în care tricolorele vor să recapete titlul continental.

România, demonstrație de forță la Europene. Calificare fără drept de apel în semifinale
România, demonstrație de forță la Europene. Calificare fără drept de apel în semifinale
Demonstrație de forță din partea echipei feminine de tenis de masă a României, în sfertul de finală disputat la Campionatul European Echipe Seniori 2025. ”România, favorita numărul 1...
România spulberă tot la Europene. Ambele echipe s-au calificat în sferturi
România spulberă tot la Europene. Ambele echipe s-au calificat în sferturi
Echipa masculină de tenis de masă a României a controlat joi prima întâlnire de pe tabloul principal, cu Serbia, şi s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului European 2025....
#Romania, #tenis de masa, #nationala, #calificare, #finala , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A revenit in televiziune si a dat lovitura: salariu urias, de aproape trei ori mai mare decat la fostul loc de munca!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A revenit in televiziune si a dat lovitura: salariu urias, de aproape trei ori mai mare decat la fostul loc de munca!

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Calificare în finala europeană! România a spulberat Olanda în semifinale
  2. Șoc în Premier League! Fostul antrenor al lui Drăgușin a fost dat din nou afară
  3. E gata! Ioan Sabău a luat o decizie radicală după eșecul cu Botoșani
  4. Liderul surpriză din Liga 1 a mai făcut o victimă! S-au distrat pe teren la Cluj
  5. Situație delicată pentru Cristi Chivu la Inter: ”A fost obligat să plece. Acum îl va fluiera”
  6. Incidente grave la derby-ul din Belgia: arbitrul a oprit meciul după ce a fost lovit
  7. Semifinală dramatică la Osaka și pentru a doua reprezentantă a României
  8. Se anunță un start incendiar în sprintul de la Austin: campionul contra "tinerilor lupi" din Formula 1
  9. Jurgen Klopp a semnat noul contract! Fostul antrenor de la Liverpool nu a putut sta departe de fotbal
  10. Gigi Becali n-a rezistat și l-a sunat pe Mirel Rădoi în scandalul cu Lucescu: ”Băi finule, uite care e treaba...”