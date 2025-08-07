Calificare superbă a României la Campionatul European, după o răsturnare de scor

Naționala feminină de volei a României s-a calificat la Campionatul European din 2026, după ce a învins echipa Croației, cu scorul de 3-1 (22-25, 25-21, 26-24, 25-18), miercuri seara, în Sala Polivalentă Alba Blaj, în ultimul său meci din Grupa G a preliminariilor.

Tricolorele au obținut victoria după o oră și 53 de minute, revenind de la 0-1 la seturi.

Adelina Budăi-Ungureanu (21 de puncte) a fost cea mai bună jucătoare a echipei antrenate de Guillermo Naranjo Hernandez, alături de Denisa-Ștefania Cheluță (13) și Rodica Buterez (11).

De la învinse s-au remarcat Andrea Mihaljevic și Martina Samadan, cu câte 13 puncte.

România ocupă primul loc în grupă, cu 3 victorii și un eșec (9 puncte), urmată de Croația, 2 victorii și un eșec (6 puncte), Kosovo, 0 puncte. Croația, care va juca pe 9 august ultimul său meci, la Osijek, cu Kosovo, poate câștiga grupa, dacă se va impune cu 3-0 sau 3-1.

Turneul final, care va alinia la start 24 de echipe, va avea loc în perioada 21 august-6 septembrie 2026, în Turcia, Azerbaidjan, Cehia și Suedia.

