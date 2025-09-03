Unde se vede la TV meciul România - Canada. Gazda Mondialului joacă la București

Naţionala României dispută în luna septembrie două jocuri, un amical împotriva uneia dintre gazdele CM 2026, Canada, şi o partidă în Cipru, în preliminariile CM 2026:

Astfel, vineri, 5 septembrie, de la ora ora 21.00, România primește vizita Canadei, pe Arena Naţională din Bucureşti, meci care va fi transmis la Antena 1.

Fundaşul Andrei Burcă a declarat că jucătorii naţionalei României au învăţat din greşelile trecutului şi acum trebuie să se concentreze pe meciurile cu Canada (amical) şi cu Cipru (în preliminariile CM-2026).

„Vrem să reuşim să ne menţinem jocul impus de Mister (n.r. - selecţionerul Mircea Lucescu) şi vreau să câştigăm cele două meciuri. Noilor jucători le transmit să fie aproape de grup, noi îi primim bine, trebuie să ne dedicăm la fiecare antrenament, când te antrenezi bine, poţi juca bine.

Am făcut analiza fiecrăui meci, am învăţat din greşeli, acum trebuie să ne concentrăm, să terminăm pe primul loc în grupă. Nu trebuie să ne lipsească spiritul de echipă, de luptă, ambiţia, determinarea şi să avem o minte limpede pentru a lua cele mai bune decizii în teren”, a declarat Burcă.

Ads