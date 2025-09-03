Unde se vede la TV meciul România - Canada. Gazda Mondialului joacă la București

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 10:39
590 citiri
Echipa națională a României FOTO Facebook echipa nationala

Naţionala României dispută în luna septembrie două jocuri, un amical împotriva uneia dintre gazdele CM 2026, Canada, şi o partidă în Cipru, în preliminariile CM 2026:

Astfel, vineri, 5 septembrie, de la ora ora 21.00, România primește vizita Canadei, pe Arena Naţională din Bucureşti, meci care va fi transmis la Antena 1.

Fundaşul Andrei Burcă a declarat că jucătorii naţionalei României au învăţat din greşelile trecutului şi acum trebuie să se concentreze pe meciurile cu Canada (amical) şi cu Cipru (în preliminariile CM-2026).

„Vrem să reuşim să ne menţinem jocul impus de Mister (n.r. - selecţionerul Mircea Lucescu) şi vreau să câştigăm cele două meciuri. Noilor jucători le transmit să fie aproape de grup, noi îi primim bine, trebuie să ne dedicăm la fiecare antrenament, când te antrenezi bine, poţi juca bine.

Am făcut analiza fiecrăui meci, am învăţat din greşeli, acum trebuie să ne concentrăm, să terminăm pe primul loc în grupă. Nu trebuie să ne lipsească spiritul de echipă, de luptă, ambiţia, determinarea şi să avem o minte limpede pentru a lua cele mai bune decizii în teren”, a declarat Burcă.

CFR Cluj și FCSB au terminat nedecis, 2-2 (2-1), duminică seara, în Gruia, într-un meci din etapa a 8-a a Superligii de fotbal. Accidentat, Daniel Bîrligea a devenit indisponibil pentru...
Noul selecționer al reprezentativei Under-21 a României, Costin Curelea, a anunțat, vineri, lotul de 23 de jucători pentru primele meciuri ale echipei naționale din preliminariile...
