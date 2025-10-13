Căpitanul Austriei și starul Realului recunoaște: ”Aveam alte planuri...”

Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au marcat golul la ultima fază, prin fundașul Virgil Ghiță (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.

David Alaba, căpitanul naționalei Austriei și fotbalistul celor de la Real Madrid, și-a exprimat la final dezamăgirea.

"Dezamăgirea e, evident, mare. Aveam alte planuri și voiam să batem. Când iei gol în ultimul minut și puteai fi fericit cu o remiză 0-0, gustul e de două ori mai amar.

România a jucat foarte bine. Nici noi nu ne-am descurcat prea rău în unele momente. Dar nu poți să aperi cu succes toate fazele. Românii au fost mereu agresivi și foarte periculoși.

La experiența noastră, cu echipa pe care o avem și cu parcursul pe care l-am avut până acum, nu aveam voie să plecăm de aici fără punct.

Am avut un meci similar în Bosnia și atunci am câștigat. Dar nu poți să joci extraordinar meci de meci. Totuși, am încredere că încă este totul la mâna noastră", a spus fundașul de 33 de ani, conform Sky Sport Austria.

