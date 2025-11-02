România a câștigat ultimul meci, dar a pierdut trofeul, la egalitate de puncte

România a pierdut trofeul FOTO RFEBM

Naţionala României a învins duminică, la Baia Mare, reprezentiva Slovaciei, scor 33-25 (17-10), în ultimul meci de la Trofeul Carpaţi, care a fost câştigat de Georgia.

Principalii marcatori ai partidei au fost Dedu 7 goluri, Stanciuc 5, Botea 5, Stănescu 4, Drăgan 4, pentru România, respectiv Potisk 7, pentru Slovacia. A fost aplaudat la scenă deschisă, din nou, tânărul portar tricolor Cătălin Haidu (18 ani), care a reuşit 10 parade, deşi a intrat doar în repriza secundă. Haidu a primit şi titlul de MVP al echipei României.

În primul meci de duminică, Georgia a pierdut cu Ucraina, scor 28-32 (14-16), dar a câştigat turneul datorită victoriei asupra României, care a încheiat pe locul 2. Ucraina a fost pe locul 3, iar Slovacia pe 4.

Rezultatele complete sunt: Georgia – Slovacia 31-28, România – Ucraina 33-30, Slovacia – Ucraina 32-31, România – Georgia 27-30, Georgia – Ucraina 28-32 şi România – Slovacia 33-25.

În 2025, România a mai organizat o dată Trofeul Carpaţi, în luna ianuarie, la Mioveni, turneul fiind câştigat de Serbia. Tricolorii au obţinut rezultatele: 35-26 cu Turcia, 31-31 cu Serbia şi 34-35 cu Georgia.

