Cine a împușcat democrația din România în 6 decembrie 2024?

În „Raportul anual privind drepturile omului pentru anul 2024”, publicat de Departamentul de Stat american în martie 2025, autoritățile SUA au criticat explicit anularea alegerilor prezidențiale, calificând-o drept o „restricție excesivă a discursului politic” și o decizie cu posibile implicații antidemocratice, potrivit Open Sources / romania-insider.com. Raportul atrage atenția asupra unor „deficiențe în funcționarea presei libere, dar și asupra înmulțirii incidentelor antisemite”.

Raportul amintit notează că „deși Curtea Constituțională și Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) au invocat o amplă campanie de dezinformare atribuită Rusiei, analiști independenți susțin că multe dintre mesajele virale care au dus la invalidarea votului au fost generate «organic», în interiorul scenei politice românești”, fapt prezentat pe larg de Open Sources / washingtonpost.com.

Deși Statele Unite nu au recunoscut oficial că ar considera alegerile o fraudă, formularea documentului lasă loc de interpretări și ridică semne de întrebare cu privire la integritatea democratică din România.

Decizia Curții Constituționale a României de a anula primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 a provocat un val de critici interne și internaționale.

Metaforic vorbind, mulți au numit această decizie drept o „împușcare” în plin a democrației. O hotărâre fără precedent în Europa postbelică, care a aruncat România într-o criză politică profundă.

Pe 6 decembrie 2024, România ar fi trebuit să-și desemneze noul președinte. În schimb, s-a trezit în centrul unei crize politice și constituționale fără precedent: alegerile au fost anulate fără o bază legală clară, generând proteste interne, reacții internaționale dure și o ruptură profundă între cetățeni și instituțiile statului.

Ce s-a întâmplat, de fapt?

Anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024 a fost anunțată cu doar câteva ore înaintea deschiderii urnelor. Motivele invocate oficial au fost „probleme de securitate națională”, fără alte detalii. Cu toate acestea, nici serviciile de informații, nici organismele internaționale de monitorizare nu au confirmat existența unor amenințări concrete, iar Statele Unite au exclus oficial implicarea Rusiei în procesul electoral.

Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat, într-o conferință de presă la Bruxelles, că anularea alegerilor din România este un „precedent periculos” pentru democrațiile emergente și pentru stabilitatea regiunii. Acesta a adăugat că „respectarea procesului electoral este piatra de temelie a oricărei relații bilaterale solide cu SUA”.

Să fi fost acest „precedent periculos” și cauza reală pentru care Statele Unite au exclus România din programul „Visa Waiver”, în mai 2025?

Anularea programului „Visa Waiver” înseamnă un avertisment din partea Washingtonului?

Deși părea imposibil, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS) a revocat, în mai 2025, accesul României la programul „Visa Waiver” — la doar câteva luni după ce acceptarea fusese anunțată „triumfal” în ianuarie 2025, de premierul aflat în funcție la data respectivă și de ambasadorul României în SUA.

Despre adevăratele motive care au dus la scoaterea României din programul „Visa Waiver” am scris în repetate rânduri, aici: link.

Reiterez cu speranța că decidenții politici vor învăța cât de mult contează respectul față de lege în relația cu Statele Unite ale Americii.

Daniel Ioan Blaga, security analyst senior, beneficiar al tipului de viză B1/B2 cu valabilitate de 10 ani și al unor schimburi de experiență în SUA, subliniază faptul că „legea în SUA nu se negociază, respectarea condițiilor legale, dar și sinceritatea fiind singurele argumente pentru a fi admis pe teritoriul american”.

Să fie adevăratul motiv respectarea cerințelor stricte de securitate impuse de acest program sau imaginea negativă, de posibili „trădători” ori „jucători la două capete”, promovată atât din interior, cât și de unele țări vecine?

În „Raportul anual al Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului pe anul 2024” se precizează clar că unul dintre motivele principale pentru care programul Visa Waiver pentru România a fost suspendat este „inconsistența democratică severă” înregistrată în decembrie 2024. Practic, guvernul american a considerat că „un stat care anulează alegerile fără bază constituțională nu poate beneficia de încrederea deplină necesară pentru acest program”.

Oficial, potrivit Open Sources / dhs.gov, decizia a fost justificată prin „preocupări legate de securitate, integritatea sistemului de vize și nivelul refuzurilor de viză”.

Totuși, coincidența temporală între anularea alegerilor și retragerea din VWP a alimentat speculațiile unei „sancțiuni diplomatice” indirecte.

Într-un interviu televizat, actuala ministră de Externe, Oana Țoiu, a sugerat că „lipsa de explicații în cazul anulării alegerilor” a fost unul dintre factorii care au îngreunat accesul în program. Apoi, sesizând implicațiile declarației, a încercat să o retracteze bâlbâindu-se în direct, fapt detaliat de Open Sources / romaniajournal.ro.

În februarie 2025, vicepreședintele american J.D. Vance a criticat public guvernul român la Conferința de Securitate de la München, declarând că „anularea votului popular este o ruptură periculoasă de la normele democratice ale Europei”.

În aceste condiții, România mai este un partener de încredere pentru SUA?

Deși România rămâne parte a NATO și UE, cât de adevărat este că încrederea aliaților a fost serios zdruncinată? De ce SUA au anunțat o reevaluare a cooperării strategice, iar mai multe fonduri destinate sprijinirii reformelor democratice au fost redirecționate spre alte țări din regiune?

În lipsa unei soluții politice și juridice clare, România riscă să rămână singură între Rusia și SUA?

Semnalele diplomatice nu pot fi neglijate, mai ales când acestea vin din partea Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii.

România – cu cine joacă în „jocul de putere”?

Partenerii occidentali cer explicații! Când liderii mint, validați sau nevalidați de voința populară, iar alegerile sunt anulate invocând teorii greu de demonstrat, se mai poate vorbi de democrație funcțională?

Ce înseamnă partener de încredere, în condițiile în care partidele politice aflate la guvernare dețin între 5 și 14% încredere din partea românilor? Cum este posibil ca un grup minoritar să impună legi și să facă politica națională cu sancțiuni directe asupra „dreptului românilor la exprimare liberă”? De ce Departamentul de Stat al SUA amintește de „corupție în sectoare precum poliția, sistemul sanitar și administrațiile locale”, de „abuzuri de putere asupra jurnaliștilor și ONG-urilor”, de „cazuri de tortură și de tratamente degradante și condiții inumane în penitenciarele din România”, în anul 2024–2025?

Legea este lege pentru toți? Cine se află mai presus de lege?

Cum este posibil să gândim la viitorul României, în condițiile în care Opoziția nu mai există funcțional în România de ani buni, partidele politice adoptând atitudini greu de explicat în „jocul de putere”?

Cine a „împușcat” democrația la 6 decembrie 2024?

Răspunsul nu întârzie să apară! Decidenții politici trebuie să nu uite, însă, că interesele naționale ale României reclamă cooperare internațională pe bază de încredere. Ce facem, însă, când aceștia uită, voit sau nevoit, că „încrederea se obține greu, dar se poate pierde într-o secundă”?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

