Cine vinde „gogoși politice” pentru un mandat de președinte la Palatul Cotroceni?

Românii au nevoie de speranță!

Dacă înainte de 1989 românii trăiau în frig, iar pâinea, zahărul și uleiul erau distribuite pe cartelă, în urma efortului pentru achitarea datoriei externe și scoaterea României din mâna creditorilor externi, cum poate fi explicat faptul că astăzi, după 35 de ani, România a ajuns o țară aproape vândută de semi-analfabeți funcționali, perindați prin copacii puterii? Cine a permis și a încurajat distrugerea industriei românești, cu piața de desfacere în peste 120 de țări? Cine a lichidat industria petrolieră din România? Cine a transformat învățământul românesc într-un nesfârșit „experiment”, astfel încât intențiile guvernamentale de a elimina istoria și limba latină din programele școlare sunt ridicate la nivel de performanță?

Durerea rămâne în sufletul românilor!

Cum a fost posibil ca, în urma pandemiei Covid-19, milioane de români să fie obligați să rămână în locuințe, fără nicio explicație plauzibilă, în timp ce alte mii de români erau încolonați spre aeroporturile din Suceava, Bacău și Iași pentru a merge la cules de „sparanghel nemțesc”? Ce se mai știe despre dosarele „băieților deștepți”, îmbogățiți peste noapte din afacerile de zeci de milioane de dolari cu măști și izolete dovedite apoi „neconforme” cu standardele europene? Cine plătește pentru cele peste 120 de milioane de doze de vaccin anti-Covid rătăcite prin depozite? Cine explică rușinea trăită de noi toți de a deveni „complici” la înmormântarea părinților în saci de plastic?

Tensiunile din societate nu mai sunt un secret! Ce generează, însă, aceste tensiuni? Rădăcinile sunt mult mai profunde decât credem! În timp ce George Orwell atrăgea atenția că „un popor care votează corupți, impostori, hoți, trădători nu este victimă. Este complice!”, regretatul academician Florin Constantiniu scria în cartea sa O istorie sinceră a poporului român că „un popor de oi naște un guvern de lupi”! Cine se mai gândește la România de mâine? Cine sunt candidații anunțați pentru alegerile prezidențiale din luna mai 2025, turul 1? Cum vor câștiga aceștia încrederea românilor?

Manipularea deschide drumul spre victorie cu gogoși politice?

Cât primesc partidele politice de la bugetul de stat pentru jocul făcut de zeci de ani între putere și aparenta opoziție? Cine plătește pentru alegerile anulate în data de 6 decembrie 2024? Cine va plăti alegerile din mai 2025? În acest context, deși răspunsul vine de la sine, cum poate fi explicat faptul că „aproape 90% dintre români nu au încredere în președinție și nici în partide”? Nu cumva pleacă ai lor și vin tot ai lor?

Promisiunile nu lipsesc!

Economia României, întreținută prin „absorbția” de împrumuturi externe, cu dobânzi amețitoare, încă mai duduie în mintea unora! La fel de tare duduie și producția de biscuiți, covrigi și gogoși! Deși sărăcia devine tot mai prezentă alături de corupție, minciuna nu mai are nevoie de justificare, cu atât mai mult cu cât „o minciună repetată de mai multe ori sfârșește prin a deveni adevăr”!

Potrivit „Open Sources”, imposibilul devine realitate! „România este una dintre țările cu venituri mari, unde rata șomajului este mai mică decât în Franța, Germania, Austria și Suedia.” Mai mult, este unul dintre cei mai mari exportatori de mașini electrice, vehicule de transport, alimente, băuturi, încălțăminte și resurse naturale. Cu cele mai mari rezerve de petrol și gaze, „România este una dintre cele mai independente țări energetice din Europa”!

În aceste condiții, cine poate să explice de ce România a ajuns pe marginea prăpastiei, dacă nu a ajuns deja la fundul prăpastiei, cu o datorie externă de circa 200 de miliarde de dolari?

Minciuna ridicată la rang de adevăr

Manipularea, promovarea „băieților deștepți” și a aserviților la cauze străine obligă la reflecții: „În 2004, România a devenit unul dintre cei mai mari producători de mașini-unelte (drujbă, bormașină etc.), cu 5,3% din cota de piață mondială. În sectorul auto, a produs peste 410.000 de automobile în 2013, față de doar 78.000 în 2000, mărindu-și volumul producției cu aproximativ 50% și creând companii de top precum Dacia, Roman Brașov. Apoi, s-a specializat în sectorul serviciilor prin furnizarea de servicii financiare, închirieri, restaurante și alte servicii conexe.”

Cum a fost ridicată minciuna la rang de adevăr?

În mod surprinzător, „până în 2003, sectorul serviciilor contribuia cu aproximativ 55% din PIB. Cu toate acestea, producerea de produse industriale nu a fost suficientă pentru a susține economia, țara avea nevoie de piețe solicitante pentru a-și vinde produsele. Așa că, în ianuarie 2007, România a aderat la UE, care i-a dat acces la Marea Neagră și, bineînțeles, pe piața europeană, această piață reprezentând mai bine de 447 de milioane de consumatori. România a profitat de această ocazie pentru a intra în orice industrie solicitantă și pentru a atrage cât mai mulți clienți. În mod surprinzător, în 2022, România a exportat produse în valoare de 96 de miliarde de dolari, vizând Franța, Bulgaria, Moldova, Elveția și Germania, care singure au acaparat o cotă de 71% din exporturi.”

Cine crede aceste povești? Cum este posibil să se vorbească despre producții inimaginabile, „respectiv peste 410.000 de automobile în 2013, față de doar 78.000 în 2000”, în condițiile în care producția de automobile din România a fost preluată de francezi, iar peste 1.280 de întreprinderi, între care „Roman Brașov”, „Tractorul Brașov”, „Aro Câmpulung”, „Semănătoarea București”, „Uzinele 23 August”, „IMGB București”, „Uzina Republica” etc., au fost vândute prin licitații dubioase și transformate în fier vechi și în terenuri pentru rechinii imobiliari? Pe cine deranja independența economică a României?

La o analiză mai atentă a realității de după 1989, se poate observa o explozie a intereselor de gașcă în detrimentul interesului național, bunurile statului, resursele interne, pădurile, pământul fiind vândute la prețul unui kilogram de tărâțe! Memoria colectivă este împinsă spre uitare.

Cât de multă dreptate avea Gustave Le Bon când spunea că „o minoritate brutală și îndrăzneață va conduce întotdeauna o majoritate temătoare și nehotărâtă”?

Se spune că o funcționară importantă și apropiată de Iosif Visarionovici Stalin, președintele fostei URSS, l-a întrebat: „Cât mai ai de gând să ucizi poporul acesta și el să te urmeze totuși?” La care Stalin nu îi răspunde, dar cere să i se aducă o găină vie. I se aduce, el o ia la subțioară și începe să îi smulgă penele pe viu. Sărmană găină se zbătea de moarte, dar nu se putea elibera din mâinile crudului tiran. A continuat să smulgă penele găinii, spre tortura ei, până când aceasta a rămas fără pene și cu urme de sânge. Apoi ia niște firimituri de pâine în palmă și se îndreaptă spre ciocul găinii, tocmai jumulite pe viu. Și ce credeți că face găina? Ați ghicit, a început să mănânce.

După aceea, a lăsat găina jos, a luat alte firimituri de pâine în mână, în ochii găinii, și a ieșit din cameră. Știți ce a făcut găina? A început să meargă după Stalin ca acesta să îi dea de mâncare. După toată această demonstrație, Stalin îi spune funcționarei sale: „Cred că ți-ai primit răspunsul în această acțiune. Așa sunt și oamenii, cu cât te porți mai dur cu ei, cu atât te vor urma ca să obțină hrană de la tine!”

Cine are interesul să reînvie cea mai crudă lecție de manipulare?

De ce se spune că în România totul este posibil?

Ce s-a întâmplat în România după încheierea mandatului de președinte de către Traian Băsescu? Cu ce au rămas românii după încheierea mandatului lui Klaus Iohannis?

Coroborând repetatele atacuri asupra „independenței minții” cu viziunea lui George Orwell, autorul unei lucrări de referință, Ferma animalelor, ce ne mai poate surprinde? Ferma animalelor a inspirat o celebră animație difuzată în anul 1954, reluată în 1999 de un film:

„Când animalele de la fermă își alungă stăpânul bețiv, toate sunt cuprinse de un zel colectiv. Fiecare muncește peste program, productivitatea crește și, pentru moment, toate gurile sunt sătule. Regulile de aur ale colectivității vor fi înscrise cu litere uriașe pe un hambar: toate animalele sunt egale, niciun animal nu va bea alcool, nu va purta haine, nu va dormi în pat, nu își va ucide semenii. Dar nu trece mult până când porcii vor prelua conducerea fermei și se vor bucura de toate privilegiile puterii. Punctul culminant al utopiei Ferma animalelor poate fi înțeles fie și numai din ultima regulă care rămâne înscrisă pe hambar: Toate animalele sunt egale, numai că unele animale sunt mai egale decât altele.”

Fără să îndemn la atitudini neconforme cu respectul față de lege și adevăr, această regulă poate fi aplicată și pentru înțelegerea „veșniciei” vieții politice din România? Dincolo de forța metaforei, câți dintre politicieni sunt egali cu alegătorii după ce sunt aleși în Parlamentul României? Câți dintre decidenții politici sunt „mai egali” decât alții?

România de mâine?

Potrivit art.1, alin.1 din Constituția României, „România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil.” Cât de periculos este să declari că îți iubești țara și că ești patriot? În acest context, cine promovează „suveranismul” ca pe un pericol? Ce înseamnă o guvernare suveranistă? De ce, în România, „a fi suveranist” echivalează cu „a fi naționalist extremist”?

Președintele Donald Trump are curaj să declare că America este o țară suverană, în timp ce în România interesele calcă în picioare Constituția! Donald Trump rămâne un exemplu de putere! Viktor Orban, premierul Ungariei, și Recep Tayyip Erdoğan, președintele Turciei, nu mai pot fi neglijați în ecuația de putere. Ce se va întâmpla, însă, cu România?

Cine poate să explice cheltuielile pentru „spectacolul” ultimelor alegeri? Cât a costat campania pentru funcția de președinte al României, cu 14 candidați înscriși în cursa electorală, turul 1?

De nenumărate ori am invitat la reflecții cu privire la importanța votului cetățeanului pentru consolidarea democrației. Cine își mai aduce aminte de declarația lui Iosif Visarionovici Stalin, fost președinte al Uniunii Sovietice, respectiv: „Nu contează cine votează! Contează cel care numără voturile!”

În România, cine a numărat voturile?

Cu deplină încredere în onestitatea serviciilor de informații…

Ce a vrut să transmită vicepreședintele american J.D. Vance când a declarat: „Dacă câteva reclame digitale pe TikTok pot distruge democrația din România, înseamnă că aceasta nu a fost niciodată foarte solidă”?

De 35 de ani, instabilitatea politică, sărăcia, nesiguranța, migrația, datoria externă și unele împrumuturi cu termene de plată peste 30 de ani afectează încrederea românilor! Cine striga „România normală”? Cine amintea de „România educată”? Unde sunt decidenții politici, strategi și experți, care au cedat ucrainenilor sistemul „Patriot”, fără să gândească la securitatea națională a României?

Într-un climat de frică amplificat în timpul pandemiei Covid-19 și cu efecte vizibile astăzi prin „ipohondrie colectivă” și „depresie”, dezamăgirea românilor cu privire la anularea alegerilor din 6 decembrie 2024, dar și cu privire la o posibilă „minciună” promovată de guvernanți cu putere de lege, poate degenera oricând într-o furie colectivă. Totuși, vreau să cred că maturitatea românilor nu va fi alterată de jocurile pentru putere.

Cine mai are încredere în partidele politice? Cine poate să explice cine a condus și cine conduce cu adevărat România? Unde se află „statul paralel”?

Speranța nu este pierdută! România nu este o țară părăsită!

Sfâșierea minților nu aduce tensiune și durere? Cât de adevărat este că „puterea constă în sfâșierea minților umane în bucăți și reunirea lor din nou în forme noi pe care le alegi tu”?

Diminuarea tensiunilor sociale ține de rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm. Dacă ar exista interes, tensiunile sociale ar putea fi reduse printr-o „viziune națională” care să țină seama de nevoile românilor! Protejarea intereselor economice, o guvernare care prioritizează economia națională, sprijinirea firmelor românești, reducerea dependenței de importuri etc. ar putea diminua nemulțumirile legate de sărăcie.

Restabilirea încrederii în stat trebuie să devină o prioritate, așa cum sănătatea, economia și educația trebuie să fie elemente de bază ale securității naționale.

Aude cineva? România are nevoie de conducători care să gândească pentru români, cu echilibru și cu responsabilitate!

Psihologia mulțimilor nu este o poveste!

Candidații vin și pleacă, așa cum au venit și au plecat și președinții României. Cine va asigura managementul de urgență pentru un popor aflat la marginea prăpastiei? Pe cine interesează cu adevărat construirea unui viitor pentru copiii noștri? Triplarea datoriei externe, căutarea tinereții veșnice în Zanzibar sau New Fashion VIP în Dubai rămân priorități pentru viitorii președinți ai României?

Dacă românii ar ține seama de mesajul lui George Orwell – „Un popor care votează corupți, impostori, hoți, trădători nu este victimă. Este complice!” – șansa noastră pentru o viață mai bună ar deveni posibilă!

Viitorii candidați la funcția de președinte al României sunt, până la această dată, Elena Lasconi, Lavinia Șandru, Ana Birchall, Nicușor Dan, Victor Ponta, Crin Antonescu și Călin Georgescu. România are nevoie de măsuri urgente! Cât de mult vor avea candidații inteligența, forța și libertatea să transmită un mesaj unitar, aplicat, echilibrat, care să ne aducă speranța într-un viitor mai bun?

Bătălia pentru putere începe din nou! Cu ce preț?

Greșea Călin Georgescu când declara că „în ultimii 30 de ani puterea a fost cumpărată cu bani”?

De ce circul politic din România a devenit un adevărat breaking news pentru întreaga lume?

Flagelul drogurilor – un adevăr ascuns sub preș?

Flagelul drogurilor din România nu mai este un secret: „Cel puțin un milion de persoane au consumat droguri cel puțin o dată în viață”, potrivit experților antidrog, vârsta consumatorilor coborând până la 10-11 ani! Acest adevăr crunt să fie motivul pentru care Agenția Națională Antidrog a fost desființată?

Ce va face viitorul președinte pentru prevenirea consumului de droguri?

Dacă pe timpul desfășurării campaniei electorale candidații pot spune orice, cum va reuși viitorul președinte al României să înlocuiască manipularea și dezinformarea românilor cu sentimentul de unitate în fața durerii și a neputinței?

Cine va achita datoria externă a țării?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

