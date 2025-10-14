Concluzia unui român care descoperă cât de mult s-a schimbat țara în doar zece ani: "Acum orice tânăr care lucrează în facultate își permite un city break în străinătate"

După ani de dezamăgiri și plecări, românii par să redescopere ceva ce părea pierdut: sentimentul că se poate trăi decent și acasă. Fără să fie perfectă, România dă tot mai des semnele unei normalități mult așteptate. Iar tot mai mulți oameni încep să o spună cu voce tare.

Este cazul unui utilizator al platformei Reddit, care a postat un mesaj devenit rapid viral, în care compară România de acum zece ani cu cea de astăzi. Într-un ton sincer și echilibrat, fără patetism, el vorbește despre schimbările vizibile din ultimul deceniu — de la salarii și infrastructură, până la mentalitate și stil de viață. O reflecție simplă, dar care surprinde esența unei transformări lente: România începe, pas cu pas, să devină o țară normală.

"România începe să devină o țară normală"

"Haideți să mergem acu 10 ani în urmă. Era 2015, salariul mediu pe economie era de 300 Euro, salariul minim era 800 lei, dacă erai tânăr și lucrai pe salariul minim nu îți puteai permite un telefon de top sau o vacanță în străinătate.

Românii se îngrămădeau în autocare să meargă pe calea străinătății, nu mai conta țara, afară să fie, Germania, Anglia, Italia, America, și pe luna dacă puteam să mergem. În Românica acum 10 ani nu exista să poți circula între 2 orașe mai mult de 60 km pe autostradă, trebuia neapărat să te înghesui pe un DN și să dai de ceva căruță cu vaci și boi, un traseu de la Capitală până în Nordul țării îl făceai într-un timp dublu față de altă distanță similară în Vest, riscându-ți și viața, bineînțeles.

Ads

Lumea era sărăcuță, perspectivele erau proaste, țară se golea pe an ce trece, practic credeai că de acolo o să mergem tot în jos."

"Vezi o grămadă de autostrăzi noi"

Acesta s-a referit la ritmul în care se dezvoltă infrastructura în ultimii ani.

"Fast forward 2025, faci un traseu să străbați țara, vezi o grămadă de autostrăzi noi, și cu atât mai mult sute și zeci de kilometri de autostradă în construcție, ne punem acum frumos să străbatem Carpații, pe când acum 5-6 ani nu era sigur dacă o să se întâmple vreodată chestia asta.

Ajungi într-un oraș average din România, ce observi? Se construiesc tot felul de poduri și pasaje, se fac drumuri noi, se renovează piețe, se fac centre comerciale, apar locuințe noi. Românii, oameni muncitori, își fac bine treaba, oriunde mergi vezi că lumea cumpără, cheltuie, investește. Acum orice tânăr care lucrează în facultate își permite un city break în străinătate. Trăim într o țară foarte sigură, frumoasă, liniștită."

Ads

"Emigrația masivă a românilor s-a oprit"

Spre finalul postării sale, acesta se referă și la români și felul în care crede că aceștia s-au schimbat.

"Românii se îmbracă bine, plătesc mulți cu cardul, vorbesc engleza la un nivel bun, și sunt destul de conectați cu lumea globală. Emigrația masivă a românilor s-a oprit după pandemie, cifrele arată că mai mulți oameni se întorc în țară decât să o părăsească. Autoritățile, așa cum sunt ele, pare că încep să vadă ideea de investiție, de a utiliza bani pentru creștere, lucru care era complet străin în urmă cu doar 5-6 ani de zile.

Ce părere aveți? Vi se pare că încă merităm catalogarea de “țară săracă”, sau timpurile alea au cam trecut?" a întrebat acesta pe Reddit.

"Ce mi se pare că se dezvoltă prea greu sau deloc - infrastructura feroviară"

Postarea sa a strâns peste 3300 de comentarii.

"Mi se pare că UE ne-a ajutat în ciuda reformelor blocate de comunisto-securiștii care ne-au condus și care au furat în ultimii 35 ani cât au putut fără să-i deranjeze nimeni."

Ads

Cineva îî temperează entuziasmul și evidențiază ce ar mai fi de făcut.

"Da, dar mai avem mult de mâncat. Suntem încă într-un pericol major, mai ales la următoarele alegeri. Trebuie să avem mare grijă, avem nevoie să investim și în zonele mai puțin dezvoltate. Încă sunt oameni fără acces la canalizare și nevoi umane de baza. Ei se simt lăsați în urmă și uitați în timp, și într-un fel... chiar așa și este.

Fără reforme reale în educație și investiții în zonele vulnerabile, suntem în mare pericol de regres. Lumea din zonele astea va vota împotriva sistemului actual, și ne-am putea trezi cu un guvern majoritar AUR. De acolo... vai de viață noastră, ne întoarcem în timp cu 20 de ani. Vom fi a doua Ungaria."

"Asta ziceam și eu când am fost recent în Pitești. Zona s-a dezvoltat destul de tare și sunt tot mai mulți oameni cu bani. Multe zone din țară încep să arate cel puțin ca zone din Polonia sau Cehia. Ce mi se pare că se dezvoltă prea greu sau deloc - infrastructura feroviară."

Ads

"Încă stăm rău și la capitolul renovare clădiri: foarte multe blocuri nu au fost date cu un var de 30 de ani, și multe din cele care au fost izolate deja au fațadele înnegrite și mucegăite de la ploi și praf."

"Vezi că e păcat să spui ceva pozitiv despre țara asta pe aici, o să ți-o cam iei aiurea. Românii nu pot sta o oră fără să se plângă de ceva, și nu o zic de românii de pe Facebook, ci de ăștia de aici, că sunt mai cârcotași decât aia."

"Sincer pe mine m-a surprins cât de bune sunt drumurile în țară în locuri uitate de lume. Stăm mult mai bine decât acum 20 de ani, dar tot e mult loc de îmbunătățiri."

"În 5 ani vom sta mult mai bine decât acum"

"Încă mai avem multeeeee probleme de rezolvat, dar stăm mult mai bine decât credem. Și sunt sigur că în 5 ani vom sta mult mai bine decât acum. O să trecem peste crizuța asta luată de pe Temu și o să fie bine. Singura problemă e că nouă, balcanicilor, în general ne place al dracu’ de mult să ne plângem și să ne victimizăm. Nimic nu e bine, totul e rău, totul e de căcat și alte aberații… Repet avem multe probleme, dar un pic de optimism nu ne-ar strica. Puțintel."

Ads