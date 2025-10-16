Conexiuni zilnice de transport România – Grecia prin Raben Group

Advertorial
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 15:43
261 citiri
Conexiuni zilnice de transport România – Grecia prin Raben Group
FOTO: raben-group.com

Grupul Raben este mândru să introducă conexiuni zilnice de transport către Grecia, consolidându-și rețeaua europeană și oferind acces fără probleme între Grecia și șase țări cheie: Cehia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Austria. Această extindere răspunde cererii tot mai mari de logistică agilă și fiabilă în sudul și centrul-estul Europei, cu timpi de livrare de până la 24/48 de ore.

Noile conexiuni sunt concepute pentru a satisface cererea tot mai mare de transport rapid, flexibil și fiabil în sudul și centrul-estul Europei. Raben valorifică propria rețea de terminale, asigurând conexiuni zilnice spre sud și nord care suportă o gamă largă de volume de transport - de la grupaj la încărcături parțiale și încărcături complete de camioane.

„Scopul nostru este de a oferi clienților o soluție care combină viteza, flexibilitatea și eficiența costurilor”, a declarat Łukasz Lubański, Head of International Road Network la Raben Group. „Datorită consolidării mărfurilor, reducerii reîncărcărilor prin utilizarea cutiilor mobile și unei rețele de transport bine dezvoltate, putem îmbunătăți semnificativ timpii de tranzit și reduce kilometrajul parcurs fără încărcătură. Acesta este un pas major înainte în angajamentul nostru față de o logistică sustenabilă și centrată pe client.”

Serviciul este complet integrat cu platforma myRaben pentru clienți, care oferă prețuri rapide în termen de 24 de ore, trasabilitate completă și un număr unic de expediere pentru întreaga rută. Clienții beneficiază de vizibilitate în timp real, inclusiv ETA (Ora Estimată de Sosire), asigurând transparența și controlul pe tot parcursul procesului de livrare.

Pe lângă serviciile de transport, Raben Group continuă să răspundă nevoilor logistice complete, oferind distribuție internă, servicii de depozitare și servicii cu valoare adăugată adaptate cerințelor individuale ale clienților din fiecare dintre țările menționate mai sus. Noua conexiune cu Grecia acceptă, de asemenea, transporturi ADR ca standard, cu o configurație completă pentru transport și depozitare folosind echipamente conforme cu standardul ADR.

„Suntem încântați să facem parte din acest proiect. Includerea României în configurarea zilnică a conexiunilor către Grecia deschide noi oportunități pentru clienții noștri și consolidează capacitățile noastre regionale, consolidând în același timp rolul nostru de poartă strategică în regiune. Colaborarea între țări a fost remarcabilă și suntem încrezători că acest serviciu va oferi o valoare reală companiilor care operează în și cu Grecia.” – comentează Cătălina Zamfir, Manager Transport Internațional la Raben Romania.

Pentru a descoperi mai multe informații despre serviciile Raben de transport marfă Grecia, vizitează Transport Marfă Grecia.

Raben Group

Raben Group este un furnizor olandez de logistică care oferă servicii complete de transport vamal, inclusiv logistică contractuală, transport rutier, Fresh Logistics, transport FTL și intermodal, transport maritim și aerian. Cu aproape 95 de ani de experiență, Raben construiește relații pe termen lung cu clienții, oferind logistică „cu față umană” pentru întreprinderi de toate dimensiunile, ghidată de principiile parteneriatului, încrederii și corectitudinii. Grupul operează peste 170 de sucursale în 17 țări europene, gestionând aproximativ 2.000.000 m² de capacitate de depozitare și expediind 11.000 de camioane zilnic. În 2024, Raben a înregistrat o cifră de afaceri de 2,2 miliarde EUR. Provenind dintr-o mică afacere de familie olandeză, Raben menține valori care au un impact pozitiv asupra implicării angajaților și a relațiilor cu clienții. Cei 12.200 de angajați ai Raben, cunoscuți sub numele de „Oameni cu DRIVE”, se disting prin spiritul antreprenorial, energia și urmărirea constantă a excelenței. Grupul se angajează să dezvolte durabil prin organizare responsabilă, protecția mediului și impact social.

Mai multe informații disponibile pe pagina Raben Romania.

Consilierul președintelui Zelenski, recunoscător pentru sprijinul acordat: "România, încă din prima zi, a fost una dintre țările de bază care au ajutat Ucraina"
Consilierul președintelui Zelenski, recunoscător pentru sprijinul acordat: "România, încă din prima zi, a fost una dintre țările de bază care au ajutat Ucraina"
Mihail Podoliak, consilier al președintelui Ucrainei Volodimir Zelenski, a vorbit despre sprijinul acordat de România Ucrainei încă din primele zile ale războiului împotriva Rusiei și despre...
România, în topul țărilor cu cea mai mare risipă alimentară din Uniunea Europeană. Românii aruncă anual cantități impresionante de mâncare
România, în topul țărilor cu cea mai mare risipă alimentară din Uniunea Europeană. Românii aruncă anual cantități impresionante de mâncare
Europenii aruncă tot mai multă mâncare la gunoi, iar România se numără printre țările cu cele mai mari cantități de deșeuri alimentare. Potrivit datelor Eurostat, în 2023, fiecare...
#Romania, #transport romania, #Grecia, #raben group , #stiri vacanta
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Putin lupta pentru viata sa". Avertismentul ministrului estonian de externe
ObservatorNews.ro
Un milionar de 79 de ani si-a cautat iubita pe Tinder. Povestea demna de film s-a transformat rapid in cosmar
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Conexiuni zilnice de transport România – Grecia prin Raben Group
  2. România, în topul țărilor cu cea mai mare risipă alimentară din Uniunea Europeană. Românii aruncă anual cantități impresionante de mâncare
  3. Divorț de milioane în Los Angeles: Cântăreața Sia Furler trebuie să plătească o sumă record fostului soț
  4. Misterul morții actriței Diane Keaton, lămurit de familie. Mesajul emoționant transmis fanilor
  5. Horoscop zilnic. Joi, 16 octombrie. Zodia care ar putea avea probleme cu mijlocul de transport
  6. Bancul zilei: De ce seamănă România cu Paradisul
  7. De ce trăiesc românii cu 8 ani mai puţin decât cei din alte ţări din Uniunea Europeană. Care este principala cauză
  8. O nouă platformă digitală creată în România transformă modul în care comunică pacienții cu cancer și medicii lor, printr-o abordare bazată pe empatie și dialog deschis
  9. Viitor fără Gripă – Inițiativă națională de conștientizare și schimbare de politică publică privind vaccinarea voluntară antigripală la copii
  10. Radioprotecția în CT: cum reduc tehnologiile moderne doza de radiații pentru pacient