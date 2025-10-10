Convocare de urgență la echipa națională. Cine e titularul care s-a accidentat

Autor: Teodor Serban
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 16:09
456 citiri
Convocare de urgență la echipa națională. Cine e titularul care s-a accidentat
Adrian Șut FOTO FB echipa nationala

Selecționerul Mircea Lucescu a decis să facă o convocare de urgență la echipa națională, în vederea meciului de duminică împotriva Austriei, pe Arena Națională, în preliminariile CM 2026.

”Pentru meciul cu Austria, selecționerul Mircea Lucescu a decis să îl cheme și pe Adrian Șut. Astfel, mijlocașul de la FCSB se va alătura azi tricolorilor în cantonamentul de la Mogoșoaia și va intra în pregătirea partidei programată duminică, de la ora 21:45, pe Arena Națională”, a comunicat, ulterior, FRF.

Din priemle informații, se pare că Mircea Lucescu se confruntă cu o accidentare a lui Răzvan Marin, unul dintre titularii obișnuiți ai naționalei.

Naționala de fotbal a României a învins selecționata Moldovei cu scorul de 2-1 (2-1), joi seara, pe Arena Națională din București, într-un meci amical.

Echipa antrenată de Mircea Lucescu s-a impus prin golurile marcate de Louis Munteanu (12) și Ianis Hagi (44), golul oaspeților fiind în fapt un autogol al lui Ionuț Radu (38).

România va juca duminică (ora 21:45), împotriva Austriei, la București, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Meci România-Austria, preliminariile CM 2026
#Romania, #nationala, #mircea lucescu, #Adrian Sut, #Razvan Marin , #nationala
