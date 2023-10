Copiii duc România spre Euro 2024: ”Parcă erau 50.000 de oameni”

Nicolae Stanciu a declarat, duminică seară, după meciul României cu Andorra, că a fost incredibilă atmosfera de pe Arena Naţională cu tribunele pline cu copii.

“Era foarte important pentru noi să obţinem cele trei puncte. Am făcut-o dominând categoric. Chiar dacă am trecut pe primul loc suntem la fel. Nu s-a schimat nimic, suntem absolut la fel, mă refer la starea noastră de spirit. Ca la începutul preliminariilor. Ne continuăm drumul. Ne bucurăm că am luat cele trei puncte. Minunat a fost cu copii în tribune. A fost incredibil.

Am încercat să vorbim între noi la încălzire şi în pauze, dar era imposibil, parcă erau 50.000 de oameni. Poate principalul motiv pentru care ne doream victoria au fost ei. Cu Belarus am simţit că am avut poate unul dintre cele mai bune meciuri din campanie”, a spus Stanciu.

Echipa naţională a României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 4-0 (3-0), selecţionata Andorrei, într-un meci din grupa I de calificare la Campionatul European din 2024. Tricolorii ocupă primul loc în grupă, cu 16 puncte, cu unul mai mult decât Elveţia.

