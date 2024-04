Crime greu de imaginat - oameni atârnați în cârlige

Ce înțelegem astăzi, după nenumărate trădări și inexplicabile crime, când Dumnezeu trebuie să rămână în sufletul nostru, iar cuvintele din Tora, Cartea Sfântă, ne îndeamnă: "pe cel căzut să îl ridici, iar în fața celui bătrân să te înclini"?

Crimele de la Nușfalău, Ip, Moisei și Traznea, Maramureș, făcute de armata de ocupație, dar și românii evrei atârnați în cârligele Abatorului din București, obligă să ne aducem aminte că puterea nu se scrie pe cruce!

Recent, distinsul ing. Paul Schwartz, președintele Comunității Evreiești din București, aprecia că "nimic nu este mai important decât să gândim la viitor, învățând din ororile trecutului!".

Modest și vizionar, dar și cu o inteligență deosebită, dublată de bunătatea sufletească,

domnul președinte ing. Paul Schwartz, poartă în suflet chipuri și fapte frumoase, multe păstrate spre nemurire în "Yad Vashem", Memorialul durerii!

Viață ne împinge înainte!

De la aprecieri ca "România este un stat sigur", deși la Arad încă se mai caută autorul crimei din 21 ianuarie 2021, un om de afaceri fiind ucis de o bombă plasată sub mașină, până la alte declarații ale unor înalți funcționari ca "bătălia cu drogurile pentru persoanele adulte este o bătălie pierdută", ce mai înseamnă viața unui om?

Cât de adevărat este faptul că în unele state, poate chiar și în România, "persoane specializate" execută, la ordin, persoane incomode, prețul începând de la 500 de euro până la câteva zeci de mii de euro, în funcție de statutul victimei?

Ce am învățat din toate acestea?

Păpușile manevrate și interesele naționale spulberate înseamnă viitorul nostru? Întâlnirile de taină sub protecția întunericului din biserică, dintre șefi cu misiuni "secrete" și exponenții unor grupări certate cu ordinea publică, înseamnă "România normală"?

Fără să determin polemici sau atitudini neconforme cu respectul față de lege, îmi doresc să cred că nu am uitat crimele de război, cu românii uciși în localitățile Nușfalău, Ip, Moisei și Traznea, Maramureș, dar și cu românii evrei asasinați la Jilava pentru că erau evrei!

Istoria Holocaustului îndeamnă la cunoaștere!

Dar cine mai învață Istoria României?

Cum gândim la viitor?

Părinții și bunicii care au construit o Românie unită și frumoasă, s-au stins cu durere în suflet, fiind de cele mai multe ori uitați!

Patriotism?

Cât de adevărat este că eroii, precum: Mihai Viteazul, Horea, Cloșcă și Crișan, Alexandru Ioan Cuza sunt alungați din cărțile de istorie pentru ca dezrădăcinarea să fie mai ușoară?

Istoria, deși pare că tace, în mod sigur nu uită!

Cine mai are curajul să audă strigătele de durere ale celor 29 de țărani români, arși de vii în localitatea Moisei din Maramureș?

"Lui Dumitru Sarca i-au tăiat mâinile, lui Dumitru Chiş i-au scos ochii, iar lui Pavel Sarca i-au smuls unghiile de la mâini. ” (Butcovan, supraviețuitor al atrocităților de la Ip).

Timpul nu ne așteaptă!

În zilele de 21-22 ianuarie 1940, sute de oameni, evrei, au fost smulși din casele lor de legionari, bătuți, umiliți și jefuit de bunuri. O parte dintre cei reținuți şi închiși la Prefectura Poliției sau în alte sedii legionare, au fost duși la Abatorul Comunal de pe Splaiul Dâmboviței şi uciși în ziua de 23 ianuarie.

Rabinul Tzvi Guttman a înfruntat moartea de trei ori! Ridicat din casă, alături de fiii săi Iancu, în vârstă de 27 de ani și Josif, în vârstă de 25 ani, rabinul Tzvi Guttman a fost torturat și umilit numai pentru "vina" de a fi evreu.

Rabinul Tzvi Guttman a scapăt cu viață!

Fiii săi, Iancu și Josif au fost, însă, uciși.

Distinsul rabin Guttman amintea mai târziu: "am auzit împușcături, nu am mai știut ce se petrece cu mine. Am simțit însă cum fiul meu mai mare, atârnat de brațul meu, a murit imediat, în timp ce celălalt s-a mai zbătut puțin”.

În casa rabinului Guttman, în noaptea atacului legionarilor, au rămas fiica și fiul rabinului, Hava Haas și Efraim, mult prea mic să fie ridicat de legionari.

Fiu al rabinului Tzvi Guttmam și frate al distinsei doamne Dr. Hava Haas, rabinul Efraim Guttman, lider spiritual al evreilor de origine română din Israel a plecat către Cer, după o viață dedicată comunității, urmându-și frații uciși și distinsul părinte sus în Cer!

Focuri de armă și destinse distruse!

Sub loviturile patului de armă, încă 89 de oameni, evrei, au fost încărcați în două camioane și duși la marginea satului Jilava unde au fost executați!

Mulți dintre dânșii au înfruntat moartea în două rânduri! Au scapăt sub loviturile de gloanțe, au fugit prin pădure, dar prinși de țăranii din zona și de legionari, au fost împinși în pădure și în cele din urmă împușcați, privirea lor rămânând fixată către Cer!

Evreii sunt români!

De unde ura față de evrei?

Evrei au participat la apărarea țării cu jertfe de sânge pe câmpurile de luptă din Războiul de independență din anul 1877, pe câmpurile de luptă din Primul Război Mondial și din Cel de-al Doilea Război Mondial.

Evreii au fost mereu parte din devenirea noastră, din identitatea noastră națională, fiind prezenți în literatură, medicină, artă, industrie, economie, cercetare și educație.

Un om bogat prin modestie.

Cu ani în urmă, am avut onoarea să o cunosc pe distinsa doamna Hava Haas, fiica rabinului Tzvi Guttman. Mi-a rămas în suflet modestia dânsei și privirea caldă. Doamna Hava Haas a dus mai departe neuitarea familiei sale și a fraților uciși de legionari în pădurea Jilava, absolvind Facultatea de medicină la București, specialitatea microbiologie medicală şi boli infecțioase. Asistentă la catedra prof. Ionescu-Mihăieşti, doamna Hava Haas, după stabilirea în Israel, a fost medic primar la Spitalul universitar Hadasa şi cadru didactic la Facultatea de Medicină a Universității Ebraice din Ierusalim.

Un OM între oameni!

Alături de fratele domniei sale, Efraim Guttman, doamna Hava Haas a așteptat minunea întoarcerii acasă a tatălui lor și a fraților ridicați în miez de noapte. Viața nu a mai fost însă niciodată la fel!

Durerea nu se stinge niciodată!

Ce a însemnat viața pentru acești oameni după masacrul din pădurea Jilava?

Ce a însemnat viața pentru părinții rămași fără copii și pentru copiii rămași fără părinți?

Ce înseamnă 20-21 ianuarie 1941 în cărțile de istorie?

Ce a însemnat noaptea de 26-27 noiembrie 1940 când la închisoarea militară Jilava, un grup de legionari înarmați a ucis un număr de 64 deținuți politici, 5 dintre aceștia fiind foști demnitari ai fostului regim de “dictatură regală”?

"Adjunctul Serviciului Secret de Informații, SSI, Nicolae Ștefănescu a fost împușcat de 38 de ori, călăii trăgând fiecărei persoane în parte câte un glonț în cap pentru a fi siguri că este mort".

Între cei uciși se aflau: "fostul prim ministru Gheorghe Argeșeanu, fostul ministru de Justiție Victor Iamandi, fostul ministru de Interne şi șef al Poliției Capitalei Gabriel Marinescu, fostul șef al SSI Mihail Moruzov, adjunctul SSI Nicolae Ștefănescu, foștii comandanți ai Jandarmeriei Ion Bengliu şi Ștefan Gherovici, și mulți alții, Dumnezeu să îi Odihnească!"

Cine încuraja extremismul?

Economistul Virgil Madgearu a fost asasinat fără vină! Istoricul Nicolae Iorga a fost asasinat în aceeași noapte în pădurea Strejnicu!

Recunoștință?

Moștenirea multiseculară a lui hatâr, peșcheș şi bacșiș a rămas atotputernică.

Cine mai gândește la viitor?

Cum să îndrepți o țară când cetățenii ei se gândesc fiecare la sine, şi nu la binele comun?!

Domnul președinte ing. Paul Schwartz oferă alternativa pentru înlocuirea haosului cu iubirea de țară: "atunci când întreg poporul român vă cunoaște istoria - inclusiv cu momentele îngrozitoare - va fi un moment “zero” al educației, al reconstrucției - din toate punctele de vedere, inclusiv din cel moral"

Cu recunoștința cuvenită, să nu uităm niciodată că pacea nu se lipește cu sânge!

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

