Cumetriile politice dictează legea în România?

Fără să îmi doresc atitudini neconforme cu respectul față de lege, cred în puterea adevărului și în faptul că acesta nu poate fi subordonat la nesfârșit intereselor politice! Totodată, vreau să cred că "afirmațiile speculative" nu pot fi apreciate ca fiind "similare unei hotărâri judecătorești"!

Totuși, cine se consideră mai presus de lege?

Câți oameni nevinovați se află în pușcărie, în timp ce jefuitorii României și "criminalii cu figuri de îngeri" se plimbă liberi pe străzi sau sunt cercetați în stare de arest la domiciliu?

În condițiile în care darea de mită este la fel de periculoasă, precum luarea de mită, de ce acuzatorul, dovedit mincinos, nu este tras la răspundere?

Cât de ușor poate să fie reținut, încătușat și închis în pușcărie un om nevinovat pe baza acuzațiilor făcute de un "voluntar" manevrat de "statul paralel"?

Potrivit "Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene", alin. 2, "orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia sa va fi legal stabilită"; alin. 3, "orice acuzat are, în special, dreptul: (a) să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înţelege şi în mod amănunţit, asupra naturii şi cauzei acuzaţiei aduse împotriva sa; (b) să dispună de timpul şi de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale".

În aceste condiții, cât timp a avut la dispoziție și de ce înlesniri a beneficiat domnul profesor Alfred Bulai, "ridicat de la domiciliu, condus la Parchetul pentru declarații, prezentat apoi la Judecătorie pentru confirmarea reținerii și, în cele din urmă, transportat la Arestul Central, unde a suferit, pe fondul diabetului și a epuizării psihice, un infarct?

Dacă medicul Arestului Central nu ar fi sesizat infarctul, astăzi mai vorbeam de domnul profesor Alfred Bulai?

Dacă "prezumția este astfel percepută ca un beneficiu, o protecție juridică ce însoțește persoana pusă sub acuzare", cât de important mai este dreptul la apărare, în condițiile în care domnul profesor Alfred Bulai a fost dat afară de la catedra universitară și a fost "executat public", fără a avea dreptul de a se apăra?

Se poate vorbi de o încălcare a prezumției de vinovăție?

Mediatizarea excesivă, nevoia de senzații, calitatea procesuală de inculpat, indică certitudinea că domnul profesor Alfred Bulai a și săvârșit presupusa infracțiune?

Cine este interesat de "aflarea adevărului și dovedirea corectă a împrejurărilor de fapt ale cauzei"?

În fapt, pe cine a supărat atât de tare profesorul Alfred Bulai încât a ajuns să fie concediat de Școala Națională de Studii Politice, în urma deciziei Consiliului de Etică și a "unor sesizări", fără a respecta dreptul obligatoriu la apărare a celui acuzat și fără să se țină seama de "prezumția de nevinovăție"?

Incompetență profesională sau complicitate?

Deși etapele cercetării sau urmăririi penale sunt clar stabilite în Codul de Procedură Penală, când va fi posibilă, ca prim pas obligatoriu pentru aflarea adevărului în cazul unor plângeri referitoare la abuzul sexual, expertizarea psihiatrică a presupusei persoane vătămate și a presupusului făptuitor?

De ce organele de cercetare penală nu se autosesizează cu privire la tragerea la răspundere a celui care se poate face vinovat de formularea unor "declarații mincinoase"?

Să fie adevărat că legea se dorește a fi aplicată după nevoile cârdășiilor locale și a cumetriilor politice?

Cine are nevoie de "noi petarde" și "fumigene"?

Pe cine ajută "manipularea prin omisiune"?

În cazul domnului profesor Alfred Bulai, cum poate fi explicat faptul că sursele media amintesc "de mai multe plângeri depuse de studente", deși reprezentantul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, București, amintește "la data de 4 iulie 2022, în timp ce se aflau în camera în care era cazat inculpatul (domnul profesor Alfred Bulai -n.n.), în contextul sesiunii individuale de feedback din ultima zi a stagiului de practică efectuat în comuna Sadova, judeţul Suceava, prin exercitarea de presiuni psihice, umilire și prin impunerea unei anume conduite privind viața sa sexuală, profitând totodată de poziția de autoritate decurgând din relația cadru didactic - student, a constrâns-o moral pe persoana vătămată să suporte un act de natură sexuală, prin aceea că a determinat-o să se dezbrace de tricou (...)".

De asemenea, potrivit "Open Sources" digi24.ro, reprezentantul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a arătat că, "în perioada decembrie 2023 - mai 2024, profitând de aceeași poziție, inculpatul (domnul profesor Alfred Bulai -n.n.) ar fi pretins din partea victimei, repetat, prin sugestii sexuale conotative, favoruri de natură sexuală, și anume, să întrețină relații sexuale, în vederea obținerii satisfacției sexuale".

Considerând declarația prezentată, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a decis reținerea domnului profesor Alfred Bulai și a cerut arest preventiv pentru 30 de zile.

În fapt, în urma unui calcul aritmetic simplu, cine câștigă din justificarea reținerii domnului profesor Alfred Bulai pe baza a "20 de plângeri", în condițiile în care declarația reprezentantului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 amintește de o singură persoană, parte vătămată?

Ce înseamnă, însă, să fii acuzat de fapte reprobabile, executat public la televizor, fără să ai niciun drept la apărare?

Abuzurile definesc puterea "statului paralel"?

De reținut este și faptul că domnul profesor Alfred Bulai a fost reținut și încătușat, în condițiile în care alți indivizi certați cu legea, cu acte de intimidare și proxenetism, au fost eliberați și sunt cercetați în stare de libertate la domiciliu!

Cine răspunde dacă domnul profesor Alfred Bulai va fi achitat?

Cine plătește pentru Marcel Țundrea, condamnat, fără să fie vinovat, la 12 ani de pușcărie pentru viol și omor asupra unui copil? Cine știe chinul îndurat de acesta în pușcărie?

În urma umilințelor, dar și a sănătății șubreziți în pușcărie, Marcel Țundrea a decedat!

Cine aplică legea în România?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

