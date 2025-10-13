Declarație șocantă a austriecilor: "Românii nici măcar nu mai voiau să câștige”

Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au marcat golul la ultima fază, prin fundașul Virgil Ghiță (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.

România a obținut o victorie importantă, după un joc bun, în fața liderului grupei, luând astfel o gură de oxigen înaintea ultimelor două partide din grupă.

Marcel Sabitzer, unul dintre cei mai valoroși fotbaliști austrieci, a avut la final o declarație șocantă.

"Românii nici măcar nu mai voiau să câștige meciul. Am ținut mingea două-trei minute și apoi am pierdut-o. N-aveam voie. N-a fost cel mai bun meci al nostru, dar ne-am fi mulțumit cu 0-0.

Am simțit că am fost mai buni în repriza a doua, dar am pierdut mingea mult. Suntem dezamăgiți, dar încă avem totul în mâinile noastre.

Suntem conștienți că n-aveam voie să pierdem, dar asta nu ne va descuraja. Vom da 100% din nou în următoarele două meciuri și sunt convins că ne putem califica", a spus Sabitzer, conform Sky Sport Austria.

