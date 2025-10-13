Declarație șocantă a austriecilor: "Românii nici măcar nu mai voiau să câștige”

Luni, 13 Octombrie 2025, ora 12:16
603 citiri
România a câștigat cu Austria FOTO FB Eurosport
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.
Tricolorii au marcat golul la ultima fază, prin fundașul Virgil Ghiță (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.
România a obținut o victorie importantă, după un joc bun, în fața liderului grupei, luând astfel o gură de oxigen înaintea ultimelor două partide din grupă.
Marcel Sabitzer, unul dintre cei mai valoroși fotbaliști austrieci, a avut la final o declarație șocantă.
"Românii nici măcar nu mai voiau să câștige meciul. Am ținut mingea două-trei minute și apoi am pierdut-o. N-aveam voie. N-a fost cel mai bun meci al nostru, dar ne-am fi mulțumit cu 0-0.
Am simțit că am fost mai buni în repriza a doua, dar am pierdut mingea mult. Suntem dezamăgiți, dar încă avem totul în mâinile noastre.
Suntem conștienți că n-aveam voie să pierdem, dar asta nu ne va descuraja. Vom da 100% din nou în următoarele două meciuri și sunt convins că ne putem califica", a spus Sabitzer, conform Sky Sport Austria.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Meci România-Austria, preliminariile CM 2026
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din...
Ianis Hagi a declarat duminică seară, după meciul cu Austria, scor 1-0, că el şi colegii săi sunt fericiţi, dar şi realişti şi ştiu că acest succes este doar un singur pas către Cupa...
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din...
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din...
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din...
Selecționerul echipei naționale de fotbal a Austriei, Ralf Rangnick, a declarat, duminică seara, după meciul pierdut cu România cu scorul de 0-1, pe Arena Națională, că jucătorii săi sunt...
Valentin Mihăilă a declarat, duminică seară, după meciul cu Austria, scor 1-0, că este foarte fericit şi că îl bucură mai ales faptul că a putut evolua pe toată durata partidei....
Ianis Hagi a declarat duminică seară, după meciul cu Austria, scor 1-0, că el şi colegii săi sunt fericiţi, dar şi realişti şi ştiu că acest succes este un singur pas către Cupa...
Virgil Ghiţă a declarat, duminică seară, după victoria din meciul cu Austria, scor 1-0, că pentru el este una dintre cele mai frumoase zile din carieră.
“Este un gol aparte, e una...
Alexandru Chipciu, fundaşul stânga al echipei naţionale, crede că victoria cu Austria, scor 1-0, a arătat că tricolorii pot realiza ceea ce îşi doresc – o calificare la Cupa Mondială....
Mircea Lucescu, selecţionerul echipei naţionale a României, ştie că victoria cu Austria, scor 1-0, nu va avea valoare dacă nu e completată de victorii în ultimele două meciuri ale grupei....
Reprezentativa României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a...
Naționala României se duelează cu Austria, într-un meci vital pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026. Elevii lui Mircea Lucescu au nevoie de un rezultat pozitiv pentru a reveni pe locul...
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, participă, duminică seară, alături de omologul din Austria, Beate Meinl-Reisinger, la meciul pe care naţionalele României şi Austriei îl dispută pe Arena...
Reprezentativa României înfruntă selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Confruntarea a început la ora 21.45....
Cipru a reușit să o bată pe San Marino, ajungând la cinci puncte în ultimele trei meciuri. Rezultatul e unul tragic pentru România însă.
Insularii au ajuns la opt puncte în grupa...
Meciul dintre România și Austria are mai mult sau mai puțin o miză pentru naționala noastră. Indiferent de rezultat, meciul care are cea mai mare miză pentru noi este cel cu Bosnia, ce...
Reprezentativa României înfruntă în această seară selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026....