România, demonstrație de forță la Europene. Calificare fără drept de apel în semifinale

Autor: Teodor Serban
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 21:31
577 citiri
România, demonstrație de forță la Europene. Calificare fără drept de apel în semifinale
Bernadette Szocs FOTO FB FRTM

Demonstrație de forță din partea echipei feminine de tenis de masă a României, în sfertul de finală disputat la Campionatul European Echipe Seniori 2025.

”România, favorita numărul 1 la feminin, s-a calificat în semifinale și și-a asigurat, din nou, prezența pe podiumul european. În această seară, tricolorele au avansat cu un nivel superior al jocului în fața Slovaciei, scor 3-0.

Rând pe rând, Bernadette Szocs, Elizabeta Samara și Andreea Dragoman au oferit siguranță printr-un joc consistent la masă, iar în fața adversarelor au avut avantajul strategiei, preciziei și loviturilor câștigătoare pentru a pătrunde din nou în topul european”, scrie pe pagina de Facebook a Federației Române de Tenis de Masă.

Desfășurarea întâlnirii România - Slovacia 3-0:

▪️Bernadette Szocs – Ema Labosova 3-0 (11-3, 11-7, 11-7)

▪️Elizabeta Samara – Tatiana Kukulkova 3-1 (11-2, 11-9, 10-12, 11-9)

▪️Andreea Dragoman – Barbora Varady 3-0 (11-3, 11-9, 11-7)

În semifinale, România va întâlni Olanda, sâmbătă, de la 17:00.

România spulberă tot la Europene. Ambele echipe s-au calificat în sferturi
România spulberă tot la Europene. Ambele echipe s-au calificat în sferturi
Echipa masculină de tenis de masă a României a controlat joi prima întâlnire de pe tabloul principal, cu Serbia, şi s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului European 2025....
Echipa României a mai făcut un meci mare la Europene. Calificare de pe primul loc
Echipa României a mai făcut un meci mare la Europene. Calificare de pe primul loc
Echipa masculină de tenis de masă a României şi-a asigurat primul loc în grupă şi avansează pe tabloul principal, la Campionatul European Echipe Seniori 2025 din Zadar, Croaţia Pasul...
#Romania, #tenis de masa, #calificare, #semifinale , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Argentinienii au facut la unison acelasi anunt despre Messi si iubita sa! Fotbalistul a rupt tacerea si a lamurit totul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: Jurgen Klopp a semnat!

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. S-a terminat meciul dintre Poli Iași și Dinamo
  2. Scandal înaintea meciului din Champions League: fanii echipei din Bundesliga, interziși la Napoli
  3. România, demonstrație de forță la Europene. Calificare fără drept de apel în semifinale
  4. Rotaru îl face praf pe Lucescu: „A pierdut simțul realității, dar a câștigat simțul ridicolului”
  5. Pe ce loc a urcat naționala lui Mircea Lucescu după victoria formidabilă cu Austria
  6. Laurențiu Reghecampf, victorie mare contra ”Poliției”, pe stadionul unde, cu o zi înainte, au murit 4 oameni
  7. Victima ”sărutului forțat” revine la națională! Ce s-a întâmplat cu președintele agresor
  8. Gigi Becali intervine în disputa dintre Lucescu și finul său: "Rădoi se crede învățătorul mapamondului! Vezi-ți de căciula ta"
  9. Selecționerul naționalei revine cu o reacție și mai dură: "Rădoi să învețe să citească! El nu înțelege"
  10. Lovitură de proporții în mercato: Robert Lewandowski și-a dat acordul pentru transferul la rivală