Demonstrație de forță din partea echipei feminine de tenis de masă a României, în sfertul de finală disputat la Campionatul European Echipe Seniori 2025.

”România, favorita numărul 1 la feminin, s-a calificat în semifinale și și-a asigurat, din nou, prezența pe podiumul european. În această seară, tricolorele au avansat cu un nivel superior al jocului în fața Slovaciei, scor 3-0.

Rând pe rând, Bernadette Szocs, Elizabeta Samara și Andreea Dragoman au oferit siguranță printr-un joc consistent la masă, iar în fața adversarelor au avut avantajul strategiei, preciziei și loviturilor câștigătoare pentru a pătrunde din nou în topul european”, scrie pe pagina de Facebook a Federației Române de Tenis de Masă.

Desfășurarea întâlnirii România - Slovacia 3-0:

▪️Bernadette Szocs – Ema Labosova 3-0 (11-3, 11-7, 11-7)

▪️Elizabeta Samara – Tatiana Kukulkova 3-1 (11-2, 11-9, 10-12, 11-9)

▪️Andreea Dragoman – Barbora Varady 3-0 (11-3, 11-9, 11-7)

În semifinale, România va întâlni Olanda, sâmbătă, de la 17:00.

Ads