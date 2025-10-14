România a fost depăşită. Cum arată acum calculele pentru play-off-ul de Mondiale. Ne batem și cu Ungaria

Autor: Teodor Serban
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 09:48
1457 citiri
România a fost depăşită. Cum arată acum calculele pentru play-off-ul de Mondiale. Ne batem și cu Ungaria
Virgil Ghiță, sărbătorind golul victoriei cu Austria. Foto: Facebook / Echipa Natională de Fotbal a României

Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au marcat golul la ultima fază, prin fundașul Virgil Ghiță (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.

România a obținut o victorie importantă, după un joc bun, în fața liderului grupei, luând astfel o gură de oxigen înaintea ultimelor două partide din grupă.

Naționala lui Lucescu a devenit favorită la ocuparea locului secund în grupă, chiar dacă Bosnia are trei puncte avans, cele două echipe urmând să se întâlnească etapa viitoare, la Zenica. În ultima rundă, România joacă acasă cu San Marino, iar Bosnia în Austria.

Dacă se va califica în play-off-ul de Mondiale, de pe locul 2, prezența în urna a doua e foarte importantă, asigurând disputarea meciului din semifinale pe teren propriu, contra unei echipe din a treia urnă.

Deocamdată, conform punctelor din clasamentul FIFA, România e a doua din urna a treia (1480 de puncte), fiind depășită luni seara de Slovacia, care a învins Luxemburg cu 2-0.

Pe lângă România și Slovacia, în lupta pentru urna a doua se mai află Cehia (1485), dar și Ungaria (1499), care mai are trei meciuri dificile, inclusiv cu Portugalia lui Ronaldo, marți seară, în deplasare.

Dacă nu va reuși să ocupe locul 2 în grupă, România va intra în play-off prin intermediul Ligii Națiunilor și va fi în urna 4, urmând să joace semifinala în deplasare cu o echipă din prima urnă, unde se află momentan Italia, Turcia, Ucraina și Polonia.

#Romania, #nationala, #play off, #Campionatul Mondial, #Ungaria , #nationala
