Descoperire arheologică excepțională în Vrancea. Urme ale unei civilizații vechi de 7.500 de ani, la Movilița

Într-o zonă rurală din județul Vrancea, arheologii au făcut în vara aceasta una dintre cele mai importante descoperiri din ultimii ani, care ar putea rescrie începuturile locuirii umane pe teritoriul actual al României.

În comuna Movilița, pe un grind aflat la marginea satului, cercetătorii au identificat vestigii ale unei culturi umane vechi de aproximativ 7.500 de ani, cu mult înaintea epocii dacice.

Situl, denumit „Islaz”, a oferit dovezi ale patru etape succesive de locuire, de la neolitic până în epoca fierului, ilustrând o continuitate culturală impresionantă. Printre descoperirile notabile se află fragmente ceramice, unelte din piatră, o fibulă antică și urme ale unor locuințe incendiate, care vorbesc despre adaptarea și reziliența comunităților preistorice.

O cultură cu rădăcini mai adânci decât se credea

Cea mai spectaculoasă revelație o reprezintă prezența ceramicii liniare, specifică unei culturi vechi de peste șapte milenii, care precede apariția tracilor și dacilor. Aceasta indică faptul că zona Vrancei ar fi fost locuită de o civilizație stabilă și complexă, insuficient cunoscută până acum în spațiul est-european.

Echipa de arheologi, formată din specialiști ai Muzeului Vrancei, Muzeului Județean Buzău și Institutului de Arheologie din Iași, a colaborat cu elevi și voluntari, continuând investigațiile începute în 2021. Printre descoperirile de referință se numără o locuință incendiată din cultura Precucuteni (5000–4500 î.Hr.), dar și straturi mai vechi din cultura Ceramicii Liniare (5500–5000 î.Hr.).

Vestigiile din epoca bronzului și epoca fierului, inclusiv fibula metalică excelent conservată, atestă o locuire continuă de peste 7.000 de ani, un fenomen rar întâlnit chiar și la nivel european.

