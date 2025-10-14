Echipa României defilează la Europene. Bernadette Szocs, victorie fulgerătoare

Autor: Teodor Serban
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 08:53
292 citiri
Echipa României defilează la Europene. Bernadette Szocs, victorie fulgerătoare
Bernadette Szocs FOTO Facebook FR Tenis de Masa

Echipa feminină de tenis de masă a României, vicecampioană en titre, şi-a asigurat calificarea pe tabloul principal, printre primele 16 echipe ale Campionatului European Echipe Seniori 2025

Luni seară, echipa feminină a României, principala favorită a competiţiei continentale din Zadar, a obţinut primul loc în grupa A cu a doua victorie din concurs. După 3-0 cu Ţara Galilor, tricolorele au învins şi Luxemburg, scor 3-1, iar din acest moment îşi aşteaptă adversarele din optimile de finală.

Prima la masa de joc pentru România a fost Adina Diaconu, care după două seturi în care a controlat jocul a fost surprinsă de adversară, iar Luxemburg a trecut în avantaj. Echilibrul s-a menţinut şi în al doilea meci, pe care Andreea Dragoman l-a împins în decisiv, unde a avut răspunsurile necesare în joc pentru a egala situaţia între cele două echipe.

Bernadette Szocs a adus România în avantaj cu o victorie fulgerătoare, de-a lungul celor trei seturi în care a cedat doar 10 schimburi.

Punctul final a revenit, din nou, Andreei Dragoman, care, sub presiunea momentului, a obţinut al doilea succes personal al zilei, tot în setul decisiv.

Desfăşurarea întâlnirii România - Luxemburg 3-1

Adina Diaconu - Sarah De Nutte 2-3 (11-8, 11-7, 5-11, 9-11, 10-12)

Andreea Dragoman - Enisa Sadikovic 3-2 (11-9, 9-11, 6-11, 11-3, 11-6)

Bernadette Szocs - Melisa Sadikovic 3-0 (11-2, 11-2, 11-6)

Andreea Dragoman - Sarah De Nutte 3-2 (11-7, 11-5, 6-11, 8-11, 11-5).

Echipa României a mai făcut un meci mare la Europene. Calificare de pe primul loc
Echipa României a mai făcut un meci mare la Europene. Calificare de pe primul loc
Echipa masculină de tenis de masă a României şi-a asigurat primul loc în grupă şi avansează pe tabloul principal, la Campionatul European Echipe Seniori 2025 din Zadar, Croaţia Pasul...
România a spulberat Olanda în primul meci de la Europene. Ce urmează pentru tricolori
România a spulberat Olanda în primul meci de la Europene. Ce urmează pentru tricolori
Echipa masculină de tenis de masă a României a debutat cu o victorie în faza grupelor la Campionatul European pe Echipe Seniori 2025 din Croaţia. Echipa masculină a României s-a impus cu...
#Romania, #tenis de masa, #Campionatul European, #Bernadette Szocs, #victorie , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Situatia neverosimila din grupa Romaniei face inconjurul lumii. "Scenariu de film", in ultima etapa
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
N-a stat pe ganduri, dupa ce i-a hranit pe soldatii rusi si a fost talharita de acestia! "Iti iau tot ce ai"

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dan Petrescu a dezvăluit de unde a primit oferte: "Nici dacă-mi dau zece milioane de euro"
  2. Echipa României defilează la Europene. Bernadette Szocs, victorie fulgerătoare
  3. Capul Verde merge la Mondiale! Lista celor 22 de țări calificate la CM, pe care se regăsesc trei debutante
  4. Victorie importantă pentru jucătoarea de tenis din România: sportiva noastră s-a impus în două seturi
  5. Căpitanul echipei naționale, desființat: "Ianis e zero barat, așa ceva nu s-a întâmplat niciodată"
  6. Nadia Comăneci, întâlnire cu premierul Ilie Bolojan. Despre ce au discutat
  7. Scandal uriaș la Borussia Dortmund: plângeri de violențe sexuale
  8. A câștigat zeci de milioane de euro din sport, dar șochează: „Tenisul este un sport foarte scump”
  9. Șoc în preliminariile Cupei Mondiale. Cum s-a terminat meciul dintre Islanda și Franța
  10. Încă o națională africană s-a calificat la Campionatul Mondial. Reghecampf a fost de curând pe acolo