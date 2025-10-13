Echipa României a mai făcut un meci mare la Europene. Calificare de pe primul loc

Autor: Teodor Serban
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 20:30
208 citiri
Echipa României a mai făcut un meci mare la Europene. Calificare de pe primul loc
România a învins Slovacia FOTO FB FRTM

Echipa masculină de tenis de masă a României şi-a asigurat primul loc în grupă şi avansează pe tabloul principal, la Campionatul European Echipe Seniori 2025 din Zadar, Croaţia

Pasul din grupa F a fost făcut odată cu triumful în faţa Slovaciei, scor 3-0, după ce Olanda a fost învinsă cu acelaşi scor, în prima zi a competiţiei.

Ovidiu Ionescu a deschis seria cu o victorie convingătoare, oferind un plus de încredere echipei. A urmat o prestaţie solidă şi din partea lui Eduard Ionescu, iar Iulian Chiriţa a încheiat confruntarea fără set pierdut, pentru succesul României în sala „Dvorana Krešimira Ćosića”.

Desfăşurarea întâlnirii România - Slovacia 3-0

Ovidiu Ionescu - Yang Wang 3-0 (11-7, 11-8, 13-11)

Eduard Ionescu - Lubomir Pistej 3-0 (11-7, 11-7, 11-2)

Iulian Chiriţa - Jakub Zelinka 3-0 (13-11, 11-9, 11-6).

România a spulberat Olanda în primul meci de la Europene. Ce urmează pentru tricolori
România a spulberat Olanda în primul meci de la Europene. Ce urmează pentru tricolori
Echipa masculină de tenis de masă a României a debutat cu o victorie în faza grupelor la Campionatul European pe Echipe Seniori 2025 din Croaţia. Echipa masculină a României s-a impus cu...
Minune contra Franței, la ea acasă! Rezultat magnific pentru naționala României, în drumul spre Euro
Minune contra Franței, la ea acasă! Rezultat magnific pentru naționala României, în drumul spre Euro
După ce a debutat cu un egal, 1-1 cu Israel, în prima fază a calificărilor pentru EURO 2026, reprezentativa Under 17 a României, formată din juniori născuți începând cu 1 ianuarie 2009, a...
