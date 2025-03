Educația de panoplie, sursă de prostie!

România de astăzi este o țară nemeritocratică și asta ne afectează pe toți. Cu toții am auzit în ultimii ani aceste cuvinte, dar am ales să nu luăm atitudine împotriva imposturii. Noi, românii, avem fabuloase veleități de spectatori. Asistăm inert de decenii cum se înhaită prostia cu nemernicia, nesimțirea cu inconsistența, tupeul cu lipsa de substanță. Ghinion mioritic, tolerarea lucrurilor care ne fac rău are costuri și urmări. Analfabetismul funcțional este dominant în societate, extremismul este la cote nemaiîntâlnite, conspiraționismul a devenit religie, nu mai suntem capabili să distingem binele de rău, pericolul de fantezie și prietenul de neprieten. Lucrurile simple, banale, au tot mai des nevoie de traducere: „ Ce a zis? ”. Traducătorul este mereu interesat, are scopuri bine determinate și nu ezită să se folosească de lipsa de înțelegere a celor din jur. Este un foarte bun ticluitor de realități paralele, este un mare eliberator de frici și un abil mistificator de adevăruri. Nivelul colectiv de înțelegere a unor realități simple este la pământ. Cu toate acestea, neînzestratul (prostul zilelor noastre), crede ce îi place să audă, este imun la argumente, nu percepe pericole evidente, nu este complexat, nu își înțelege lipsa de anvergură, are curaj și inițiative, se asociază ușor unor cauze dubioase sau chiar nocive. Și nu în ultimul rând, se multiplică într-un ritm supranatural!

Povestea ultimilor 35 de ani este simplă: o masă de oameni cu educație precară influențează soarta națiunii la fiecare ciclu electoral. Partea prostă este că nivelul de educație a tot scăzut de la an la an, iar acum ne aflăm la un minim istoric. Compatibilitatea majorității publicului cu mediocritatea este o consecință a lipsei de fundații și finisaje intelectuale și morale. Nu întâmplător la conducerea Educației au fost numiți nepricepuți sau rău intenționați. Timp de decenii cei mai mari dușmani ai Educației au fost chiar cei care au condus-o. Molima mileniului trei este prostia, elevii români sunt expuși puternic la ea. Evident, este generată și întreținută de adulți, "produse eșuate" ale sistemului de învățământ autohton. Exploatată abil, prostia aduce multiple beneficii celor care știu să profite de ea. Deschideți televizorul, intrați pe internet, plimbați-vă într-un parc, vă veți convinge. Neghiobia este omniprezentă la fiecare nivel social. Prostul a preluat puterea socială, dictează norme și impune standarde. Pe fondul prăbușirii eticii, mândria de a fi prost a devenit fenomen de masă. Înspăimântătoare lejeritatea cu care inconsistentul dă sfaturi despre Educație!

Ar trebui restricționat dreptul de vot în funcție de nivelul de educație al votantului? Evident, nu, sub nicio formă! Trebuie însă făcut altceva. Urgent. Este absolut obligatoriu, este de-a dreptul existențial. Este vital să construim generații educate, verticale, puternice pentru a ține națiunea pe linia de plutire. Avem disponibilitatea? Avem determinarea? Avem resursa umană? Realizăm cu adevărat pericolul care ne pândește? Chiar ne pasă? Acum ne scufundăm și nimeni nu face nimic în direcția salvării. Cei din jur mai degrabă par dispuși să grăbească scufundarea. Cum am putea să ne apărăm de pericolele externe când suntem pe punctul de a ceda fără luptă în fața celor din interior? Prezentul ne oferă rețeta eșecului: politizarea bazată pe șobolănii, învârteli și căpătuieli a modelat societatea românească după chipul hâd al politicianului corupt, după oglindirea impostorului de la butoane, după căutătura profitorului profilat ca model social.

Importanța educației nu este conștientizată nici măcar în al doisprezecelea ceas. Decidenții din învățământ sunt preocupați de obținerea unor avantaje comune sau individuale, nu au disponibilitatea de a construi sisteme de valori durabile sau de a edifica cetăți ale cunoașterii. Vulnerabilitatea unei națiuni analfabete funcțional în fața unor pericole interne sau externe este totală. Fără valori și principii puternice românismul își pierde galopant din substanță, el nu se hrănește cu agramatisme, țipete, derapaje, acuze, simboluri pervertite sau îmbrânceli. La nivel social se cere dress code, dar mai niciodată moral code, fațada bate de fiecare dată interiorul. Dacă cercurile de influență educațională vor rămâne politice și nu meritocratice, șarlatania educațională va continua și România își va continua căderea în gol, fără plasă de siguranță, cu un impact de zile mari, garantat! La acest moment viitorul pare sumbru, lipsa de educație este vulnerabilitatea majoră care periclitează siguranța națională. Știți care este paradoxul? La nivel statal, preferăm să dispărem ca națiune, să ne descompunem încet dar sigur, dar nu acceptăm eșecul educației ultimilor 35 de ani. Punem sinecurile mai presus de orice, nu facem curățenie în sistem, nu redăm educația celor educați, nu renunțăm la politizare, nu, nu și iar nu. Legenda spune că în timp ce scriu aceste rânduri un inspector școlar numit politic (nu pe criterii meritocratice) încă mestecă gumă în timp ce moderează o dezbatere capitală despre planurile cadru. Totuși, cât timp bolnavul suflă, mai este speranță! Că doar nu era să scriu în latină: „Aegroto dum anima est, spes est”.

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator & fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania" si Presedinte al Asociatiei pentru DepolitizareaEducatiei.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

