Noua boală care riscă să devină epidemie la nivel național. Medic: ”Cei mai expuși la risc sunt cei de sub un an”

Cazurile de tuse compulsivă s-au înmulțit îngrijorător în România, iar doi copii au și murit. Medicii trag un semnal de alarmă după ce Urgențele au devenit neîncăpătoare. Boala este extrem de contagioasă și galopantă, mai ales în cazul bebelușilor și persoanelor cu afecțiuni grave.

Cel mai recent comunicat al Institutului Național de Sănătate Publică arată că în primele patru luni ale anului au fost 112 cazuri de tuse convulsivă, adică o creștere semnificativă față de cele 16 cazuri din 2023.

Cea mai gravă situație este acum în București, acolo unde cel puțin 10 copii ajung zilnic cu tuse convulsivă la fiecare Unitate de Primiri Urgențe pentru copii din Capitală, scrie Gândul. Așadar, odată cu numărul mare de cazuri vine și timpul de așteptare până la consultul efectiv al celor mici care poate depăși chiar trei ore.

Prin ce simptome se caracterizează ”tusea măgărească”

Medicii spun că cei mai afectați de tusea convulsivă, provocată de bacteria “Bordetella pertussis” sunt copiii de sub 1 an, dar și persoanele care au boli grave, fie nu sunt vaccinate și au o imunitate foarte scăzută.

”În anul 1900 a fost descoperită această boală respiratorie, iar la nivel mondial sunt multe cazuri, în jur de 95 de mii de cazuri în fiecare an. Are și o mortalitate semnificativă, în jur de 300.000 de oameni mor din cauza acestei boli. Evoluția depinde, însă, de foarte multe lucruri. În China i se spune tusea de 1000 de zile, pentru că are o evoluție antrenantă, chinuitoare și poate ajunge la complicații letale. Evident, forma depinde de vârstă și de sistemul imunitar. Cei care sunt nevaccinați, cu imunodeficiențe, afecțiuni respiratorii pot face forme severe. Are trei faze, în faza inițială e ca un guturai ușor, apoi urmează faza cumplită, cu tuse chinuitoare, șuier zgomotos, vomă. Complicațiile pot fi de tipul pneumoniilor, apnee, de obicei la copiii mici, convulsii. Se spune că 9 din 10 contacți familiali pot face și ei boala”, a declarat Tudor Ciuhodaru, medic la Spitalul de Neurochirurgie „N. Oblu” din Iași, pentru Ziare.com.

Ads

Așadar, tusea compulsivă se poate transmite prin simpla vorbire, tuse sau strănut, iar 1 din 10 cazuri poate duce la deces, adaugă Ciuhodaru. Experții europeni susțin că la fiecare trei până la cinci ani sunt așteptate epidemii de tuse convulsivă, chiar și în cazul unei acoperiri ridicate a vaccinării, scrie European Centre for Disease Prevention and Control.

Specialiștii din domeniu au explicat că odată urmată schema de vaccin, care la copii presupune efectuarea a 3 doze de vaccin (hexavalent DTPa-VPI-HB-Hib), administrate la vârsta de 2, 4 și 11 luni, apoi urmate de un rapel la vârsta de 5-6 ani, respectiv 14 ani, simptomele vor fi mai ușoare. Adulții trebuie să se vaccineze și ei, așadar au la dispoziție un alt ser, dar contra cost.

Când trebuie să fie duși copiii la spital

Prezentarea la spital când apar primele simptomele este esențială ca să nu se ajungă la complicații. Mai mult, medicii cred că suntem abia la începutul valului.

Ads

”Evoluția e naturală, iar această tuse poate deveni o reală problemă. Există schema clasică de vaccin, iar cei care au fost imunizați pot face o formă mai ușoară. Antibioticele nu se dau după ureche, așadar dacă apare tusea aceasta la copii, iar el se albăstrește, apare respirație șuierătoare, trebuie să se prezinte de urgență la spital. Totul se face în condiții de izolare, se iau antibiotice, hidratarea este și ea foarte importantă. Ar trebui să se dea concediu medical pentru cei care au copiii bolnavi acasă, iar medicația să fie gratuită pentru cei mici, în urma unui consult medical. Cei mai expuși la risc sunt cei de sub un an, cei nevaccinații sau cei cu probleme de sănătate”, a mai spus medicul.

În medie, boala aceasta poate dura până la trei luni de zile, iar persoanele infectate sunt contagioase până la patru săptămâni de la debutul tusei.

Ads