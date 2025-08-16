Eșec drastic pentru România în Ungaria, în cursa pentru Mondiale. Tricolorii sunt calificați mai departe

România a pierdut în Ungaria

Naţionala de baschet masculin a României a fost învinsă sâmbătă, la Szolnok, de reprezentativa Ungariei, scor 86-66 (40-38), în ultimul meci din grupa E a fazei a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027. Tricolorii sunt calificaţi din etapa trecută în turul I al preliminariilor europene.

Principalii marcatori ai partidei au fost Reuvers 25 puncte, Perl 16, Benke 12, pentru Ungaria, respectiv Căţe 14, Tohotan 10, Doculescu 9, pentru România.

Rezultatele anterioare din grupa E: 80-72 şi 79-66 cu Macedonia de Nord, 76-64 cu Ungaria. Tricolorii încheie precalificările cu 7 puncte, pe primul loc momentan. Ungaria e pe locul 2, cu 5, iar Macedonia de Nord pe 3, cu 3 puncte.

Ultimul meci din grupă, Macedonia de Nord – Ungaria, din 20 august, va stabili clasamentul final şi parcursul primelor două clasate în preliminarii.

Dacă câştigă grupa E a precalificărilor, România va juca în grupa B a preliminariilor (turul I), cu Grecia, Muntenegru şi Portugalia, iar dacă va încheia pe locul 2 va fi în grupa G, cu Franţa, Finlanda şi Belgia.

După meciurile tur-retur primele trei clasate se califică în turul II al preliminariilor europene, prevăzut cu patru grupe a câte 6 echipe. Urmează tot meciuri tur-retur, între echipele din grupe care nu s-au întâlnit în primul tur, iar primele trei clasate, 12 echipe europene în total, se vor califica la turneul final al Cupei Mondiale din 2027, la startul căreia se vor afla 32 de reprezentative din întreaga lume.

În prima fază a precalificărilor europene, România a obţinut rezultatele: 72-76 şi 84-78 cu Luxemburg, 75-62 şi 85-71 cu Norvegia.

Cupa Mondială din 2027 va avea loc în Qatar.

