Fabulos! Sportul la care România a devenit pentru prima dată campioană mondială

Autor: Teodor Serban
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 16:07
386 citiri
Fabulos! Sportul la care România a devenit pentru prima dată campioană mondială
Rareş Cojoc şi Andreea Emilia Matei FOTO FB FR Dans sportiv

România a devenit pentru prima dată campioană mondială la dans sportiv, adulţi standard, duminică, la Transylvanian Grand Prix 2025, la Sibiu. Au obţinut primul loc Rareş Cojoc şi Andreea Emilia Matei.

“Un moment de aur pentru FRDS, pentru întreaga echipă şi pentru toţi cei care au visat la acest titlu!

Perfecţiune, eleganţă, forţă şi emoţie – totul într-o finală în care România a dominat ringul mondial!”, notează Federaţia Română de Dans Sportiv pe Facebook.

În aceeaşi finală, Georgy Kalashnikov şi Daria Grigore au strălucit clasându-se pe locul 4 mondial.

Luca Teodor Butnaru şi Julia Denisa Bidica au completat prestaţia foarte bună a echipei României cu un loc 15 mondial, într-o competiţie de elită absolută.

Georgia, prea bună pentru România! Ce șanse mai au tricolorii la câștigarea trofeului
Georgia, prea bună pentru România! Ce șanse mai au tricolorii la câștigarea trofeului
Naţionala României a fost învinsă sâmbătă, la Baia Mare, în a doua zi de la Trofeul Carpaţi, de reprezentativa Georgiei, scor 30-27 (16-14). În primul meci al zilei, Slovacia a învins...
Calificare în finală pentru jucătoarea din România. Câți bani a câștigat
Calificare în finală pentru jucătoarea din România. Câți bani a câștigat
Perechea Monica Niculescu/Storm Hunter (România/Australia), cap de serie numărul 1, s-a calificat, sâmbătă, în finala probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 Chennai Open....
#Romania, #dans sportiv, #Campioana mondiala , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandal la Craiova: au scris "Romania" pe autocarul lui Sepsi si au postat totul pe internet! Reactia clubului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
L-a chemat la negocieri! Dan Sucu, pe cale sa puna un antrenor cu nume urias la Genoa

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bucuria nebună a lui Cristi Chivu, în locul în care a fost la un pas de a-și pierde viața VIDEO
  2. Fabulos! Sportul la care România a devenit pentru prima dată campioană mondială
  3. Inter a avut emoții cu Verona, în Serie A. Ce a pățit Cristi Chivu în prelungiri
  4. Patronul din Superliga acuzat că face echipa reacționează dur: ”Fură curent, un analfabet, aruncă numai mizerii!”
  5. Rezultate din Liga a doua: înfrângeri pentru Steaua și Dinamo, Corvinul e lider!
  6. Reacție după ce Istvan Kovacs a primit un meci de 5 stele în Liga Campionilor: ”Să nu uităm și de Burleanu”
  7. Simona Halep e vedetă la Turneul Campioanelor. Ce-a aflat românca la Riad VIDEO
  8. Gigi Becali, atac fără precedent la o rivală din Superliga: "Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile"
  9. Surpriză la intonarea imnului. Cine e ”jucătorul” dus imediat la secția de poliție
  10. Un mare campion e acuzat de agresiune. Ce i-ar fi făcut fostei iubite