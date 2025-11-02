Fabulos! Sportul la care România a devenit pentru prima dată campioană mondială

România a devenit pentru prima dată campioană mondială la dans sportiv, adulţi standard, duminică, la Transylvanian Grand Prix 2025, la Sibiu. Au obţinut primul loc Rareş Cojoc şi Andreea Emilia Matei.

“Un moment de aur pentru FRDS, pentru întreaga echipă şi pentru toţi cei care au visat la acest titlu!

Perfecţiune, eleganţă, forţă şi emoţie – totul într-o finală în care România a dominat ringul mondial!”, notează Federaţia Română de Dans Sportiv pe Facebook.

În aceeaşi finală, Georgy Kalashnikov şi Daria Grigore au strălucit clasându-se pe locul 4 mondial.

Luca Teodor Butnaru şi Julia Denisa Bidica au completat prestaţia foarte bună a echipei României cu un loc 15 mondial, într-o competiţie de elită absolută.

