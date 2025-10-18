Fantastic! România are două echipe în finalele Campionatului European

Autor: Teodor Serban
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 21:40
875 citiri
Fantastic! România are două echipe în finalele Campionatului European
România va juca în finală FOTO FRTM

Echipa masculină de tenis de masă a României a reușit o calificare istorică în finala Campionatului European pe echipe de la Zadar, în Croația.

România a învins în semifinale Slovenia cu un categoric 3-0, urmând să joace duminică pentru titlul continental împotriva Franței.

Echipa feminină de tenis de masă a României țintește și ea titlul continental, după o nouă evoluție la înălțime din partea tricolorelor, în sala din Zadar, Croația

În semifinală, tricolorele au înfruntat selecționata Olandei, iar fetele noastre au demonstrat, încă o dată, maturitate și valoare la masa de joc.

Bernadette Szocs a adus primul punct în confruntarea dintre cele două echipe, iar în fața apărătoarei Jie Li a fost nevoie de răbdare și inteligență tactică pentru a găsi momentul potrivit al loviturilor decisive. Cele două sportive au alternat momentele bune până în setul decisiv, când tricolora a speculat fiecare moment al jocului și a fost de neoprit spre victoria cu 3-2 (14-12, 3-11, 12-10, 8-11, 11-1).

Elizabeta Samara a urcat scorul la 2-0 pentru România, după ce a fost condusă de Britt Eerland, în urma unui prim set echilibrat. Totuși, componenta lotului național a produs anumite schimbări în joc care i-au permis să domine până spre finalul întâlnirii, când și-a folosit la capacitate maximă abilitățile pentru victoria cu 3-1 (11-13, 11-4, 11-8, 11-9).

Calificarea în finala europeană a fost asigurată după al treilea meci, în care Andreea Dragoman a controlat mare parte din schimburile cu Shuohan Men. Stâpână pe situație și cu lovituri în forță, tricolora a încheiat duelul la 3-0 (11-8, 11-5, 11-5).

Desfășurarea întâlnirii România - Olanda, scor 3-0:

▪️Bernadette Szocs - Jie Li 3-2 (14-12, 3-11, 12-10, 8-11, 11-1)

▪️Elizabeta Samara - Britt Eerland 3-1 (11-13, 11-4, 11-8, 11-9)

▪️Andreea Dragoman - Shuohan Men 3-0 (11-8, 11-5, 11-5)

Duminică, de la 14:00, România, vicecampioana europeană en titre, întâlnește Germania, campioana europeană en titre, într-un meci în care tricolorele vor să recapete titlul continental.

Calificare în finala europeană! România a spulberat Olanda în semifinale
Calificare în finala europeană! România a spulberat Olanda în semifinale
Echipa feminină de tenis de masă a României țintește titlul continental, după o nouă evoluție la înălțime din partea tricolorelor, în sala din Zadar, Croația În semifinală,...
România spulberă tot la Europene. Ambele echipe s-au calificat în sferturi
România spulberă tot la Europene. Ambele echipe s-au calificat în sferturi
Echipa masculină de tenis de masă a României a controlat joi prima întâlnire de pe tabloul principal, cu Serbia, şi s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului European 2025....
#Romania, #tenis de masa, #finala, #calificare, #echipa , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Israelienii, interzisi: scandal la nivel inalt! Reactie dura de la Ierusalim: "Lasitate!". Premierul britanic s-a pronuntat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A revenit in televiziune si a dat lovitura: salariu urias, de aproape trei ori mai mare decat la fostul loc de munca!

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rezultat ISTORIC! Prima victorie în Superliga, în fața FCSB-ului. Umilință uriașă pentru campioană
  2. Cei doi antrenori cu care negociază U Cluj, după despărțirea de Sabău
  3. Fantastic! România are două echipe în finalele Campionatului European
  4. Rădoi surprinde: „ Vreau să termin pe locul doi și să fiu furat”. A continuat conflictul cu Lucescu
  5. Formula 1: accident între piloții McLaren în sprintul de la Austin! Verstappen profită
  6. Victorie cu scandal pentru U Craiova în Superliga. Gestul făcut de vedeta Baiaram
  7. Calificare în finala europeană! România a spulberat Olanda în semifinale
  8. Șoc în Premier League! Fostul antrenor al lui Drăgușin a fost dat din nou afară
  9. E gata! Ioan Sabău a luat o decizie radicală după eșecul cu Botoșani
  10. Liderul surpriză din Liga 1 a mai făcut o victimă! S-au distrat pe teren la Cluj