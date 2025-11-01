Georgia, prea bună pentru România! Ce șanse mai au tricolorii la câștigarea trofeului

Autor: Teodor Serban
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 19:35
228 citiri
România a pierdut cu Georgia FOTO EHF

Naţionala României a fost învinsă sâmbătă, la Baia Mare, în a doua zi de la Trofeul Carpaţi, de reprezentativa Georgiei, scor 30-27 (16-14). În primul meci al zilei, Slovacia a învins Ucraina.

Principalii marcatori tricolori au fost Stanciuc 5 goluri, Buzle 4, iar pentru Georgia s-au remarcat Kalandzaze 11, Arsenashvili 6.

În primul meci de sâmbătă, Ucraina – Slovacia, scor 31-32 (18-16).

Vineri, în prima zi a turneului, România a învins Ucraina, cu 33-30, iar Georgia a trecut de Slovacia, cu 31-28. Ultima zi a Trofeului Carpaţi programează duminică partidele dintre Georgia – Ucraina, România – Slovacia.

Șansele României de a câștiga trofeul depind acum de jocul rezultatelor, mai exact de o victorie cu Slovacia, în același timp cu un eșec al Gerogiei contra Ucrainei.

În 2025, România a mai organizat o dată Trofeul Carpaţi, în luna ianuarie, la Mioveni, turneul fiind câştigat de Serbia. Tricolorii au obţinut rezultatele: 35-26 cu Turcia, 31-31 cu Serbia şi 34-35 cu Georgia.

