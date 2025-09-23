Guvernul Bolojan: Și blocaj, și cu demisia pe masă

Coaliția de guvernământ negociază în termeni ultimativi. Liderii partidelor au fost la Președinție, apoi s-au retras la Guvern. Analist politic: ”Alegerile au fost văzute de politicieni drept un accident” ignorabil.

Liderii coaliției de guvernământ au fost astăzi (marți, 23 septembrie 2025) la Palatul Cotroceni, convocați la consultări de președintele Nicușor Dan cu o zi înainte ca mai multe măsuri din pachetul de reformă propus de guvernul Ilie Bolojan să fie discutate la Curtea Constituțională. Discuțiile au durat peste două ore și jumătate și au fost urmate, la sediul Guvernului, de o ședință a reprezentanților coaliției. Nici șeful statului, nici cei ai partidelor nu au făcut declarații după discuțiile de la Președinție.

Tensiunile dintre partidele ce formează majoritatea parlamentară sunt ridicate, iar unii dintre liderii PSD chiar par a insista pentru plecarea premierului. În vreme ce Bolojan a amenințat că va părăsi conducerea Executivului, în cazul în care reforma pensiilor va fi blocată de CCR, prim-vicepreședintele pesediștilor, Mihai Tudose, a precizat, în această dimineață, că plecarea actualului prim-ministru, pe care o motivează prin dezacorduri pentru decizii de natură economică, nu ar afecta guvernarea. ”Nu am ajuns la starea civilă cu Bolojan de mână. Noi avem un protocol semnat cu celelalte partide din coaliție” care garantează liberalilor să nominalizeze, în 24 de ore, un alt premier, a apreciat eurodeputatul.

Presiuni necolegiale în interiorul coaliției

”Acum se pune doar problema supraviețuirii unei coaliții încropite și din care fiecare partid a înțeles și a luat doar ce a dorit. Deci, preocuparea este să nu avem o criză politică și mai mare și de aceea avem aceste negocieri”, a punctat, pentru DW, consultantul politic Cristian Andrei.

Are președintele Dan argumente pentru a ține coaliția pe linia reformelor sau chiar a supraviețuirii? ”Nicușor Dan are doar puterea mesajului, una subutilizată și subestimată, cu care ar putea împinge politicienii să facă reforme. Mai poate utiliza amenințarea că nu va numi un premier nou dorit de anumite partide, așa cum fac unii planuri. Legat de puterea mesajului, asta ar însemna să aibă o agendă clară pentru care să militeze asiduu și să pună acea presiune pe partide”, este de părere sociologul Andrei.

Mai mulți parlamentari din tabăra pesedistă au inițiat chiar în pragul consultărilor de astăzi propuneri legislative care să blocheze o parte din reformele coaliției și să discrediteze, astfel, poziția șefului Guvernului. Una dintre ele vizează educația, alta plafonarea prețurilor pentru produsele de bază, măsură ce expiră la 1 octombrie și care nu va mai fi prelungită. Comisiile de specialitate din Legislativ au trecut această din urmă inițiativă, iar liderii coaliției reuniți la Guvern s-ar fi înțeles să susțină menținerea plafonării adaosului comercial până în martie 2026.

Șeful statului i-ar fi recomandat premierului, în discuțiile de astăzi de la Cotroceni, să fie flexibil în privința acestui subiect. În schimb, Bolojan ar trebui să primească din partea PSD sprijin pentru disponibilizarea a 13.000 de angajați din sectorul public.

Lupta pentru putere, mai importantă decât guvernarea

În urmă cu trei săptămâni, Bolojan amenințase coaliția că dacă partidele nu acceptă restructurări în aparatul administrativ, va demisiona. Premierul și-ar dori ca 10% din posturile existente în instituțiile locale să fie eliminate. Președintele chemase și atunci liderii coaliției la Palatul Cotroceni și le-a dat două săptămâni în care să vină cu o cale de compromis pentru a salva actuala guvernare. PSD, în schimb, nu intenționează să accepte concedierile nici cu riscul unei căderi a guvernului.

Plecarea lui Bolojan ar fi un semnal greșit pentru mediul de afaceri, este de părere ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. ”Încrederea investitorilor în România va fi zero. Ne-a trecut pe la ureche să fim junk, să nu mai investească nimeni și alții să își retragă banii”, a amintit politicianul userist la Antena 3.

”Cred că Nicușor Dan mizează mai mult pe ideea de pace socială și politică, pe a nu se acutiza tensiunile de orice fel, pe a găsi o punte de dialog cu românii furioși”, consideră Cristian Andrei. ”Doar că aici nu poate reuși singur. Ceea ce doresc acei români, înainte de orice, e de fapt chiar o reformă politică fundamentală. Deriva naționalistă și extremistă a apărut pentru că liderii democrați nu s-au reformat”, subliniază consultantul politic.

”Preocuparea în coaliție acum este lupta pentru putere și control asupra guvernării, de aceea reforma a căzut pe locul doi și se vede tot mai departe în zare. Dacă se dorea reformă cu adevărat, am fi văzut demult în primării sau administrația centrală acest lucru. Am fi văzut deja de ani de zile, de când se trag semnale de alarmă, ceva acțiune, am fi văzut inițiativă de la cei aleși sau numiți. Dar n-a fost și nu e”.

Partidele coaliției au uitat de ce era nevoie de reformă

După șocurile electorale de la sfârșitul anului 2024, partidele tradiționale au transmis, la unison, mesaje despre lecții învățate și schimbări structurale majore. Discursurile au ținut locul pașilor concreți, iar când, în sfârșit, s-au trezit în fața unor măsuri radicale, actorii politici sancționați în alegerile recente au reluat practicile care i-au descalificat în fața cetățenilor.

L-am întrebat pe Cristian Andrei dacă acest guvern mai are capacitatea de a genera reforme care să prevină picajul electoratului în brațele forțelor populiste. ”Acum sunt ignorate semnalele că ruptura din societate este tot mai mare, că nu mai există dialog cu mai mult de jumătate din societate.” În opinia sociologului, ”acum este negociată de fapt contrareforma, nu reforma - adică dozarea reformei în porții mici, mici de tot, astfel încât să nu fie schimbări semnificative”.

Partidele, apreciază interlocutorul DW, ”s-au obișnuit în ultimii ani să aibă doar premieri de carton, decorativi, care să semneze ca la notar ce doresc ele și să nu iasă din cuvântul lor sau să nu aibă inițiative majore. De aceea, singura cale prin care reforma e posibilă este dacă liderii politici pro-reformă utilizează sprijinul populației, presiunea publică. Suntem într-o criză politică de fond, înainte de una economică. Să nu ne mințim, nu am ieșit niciodată din ea de la alegerile din 2024. Și asta pentru că alegerile au fost văzute de politicieni drept un accident, ceva ce pot ocoli, și totul a continuat business as usual.”

