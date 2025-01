Imobiliare 2025. "Sold, but we have more"

Americanii știu să facă spectacol din orice. În vânzări, sunt campionii manipulărilor, la cel mai înalt nivel. Românii iubesc aproape orice fenomen comercial al yankeilor și încearcă să-l plagieze la nivel local. Uneori, chiar reușesc să aducă îmbunătățiri, dacă permit conjunctura și domeniul. Creativitatea românului în multe segmente economice similare este o copie în miniatură după sistemul american de marketing. Și nu suntem singurii "hoți".

În opinia mea, piața imobiliară dâmbovițeană pare că se oglindește în strategiile imobiliare practicate în SUA pe scară largă. Unii dezvoltatori locali nici nu se mai agită să se inspire din tranzacțiile realizate peste ocean, ci multiplică fidel modelul și constată că succesul ține cu cei care implementează local metodele managementului american. Nu am inventat noi apa caldă, dar, deocamdată, așteptăm schimbarea țevilor subterane de la actualul edil.

Acum câțiva ani, eram într-o metropolă din SUA și văd pe un complex rezidențial finalizat un afiș cât casa: "Sold, but we have more". De curiozitate intru să văd care-i treaba, ce a mai rămas de vânzare. După introducerea proiectului și niște explicații tehnice, într-un interval de maxim două ore, constat că cel puțin 80% din unitățile construite erau la vânzare - direct sau indirect - sau la închiriere pe termen lung. Bineînțeles că cele care erau la revânzare erau doar rezervate sau cel mult arvunite. La închiriere erau doar cele care aparțineau acționarilor/investitorilor în proiect, dar nu era nicio problemă să fie oferite și la vânzare, pentru prețul "corect".

Povestea asta se potrivește cu piața imobiliară din București în anul 2025. "Totul" e vândut, dar, surprinzător, mai există 8/9 din 10 apartamente la vânzare. La sfârșitul anului trecut, am avut ocazia să ajung seara prin câteva ansambluri rezidențiale centrale din Capitală. Pe ici pe colo, vedeai câte o lumină răzleață, semn că blocul finisat era "vândut", dar cu puțin efort, cel mai probabil, poți să cumperi orice apartament. Majoritatea unităților locative vândute în ultimul timp nu sunt pentru a fi locuite imediat, ci pentru eventuale speculații imobiliare. Mai toți contează pe creșterea prețurilor și unii le închiriază între timp.

E adevărat că în anumite zone din București prețurile au crescut, dar singurul sfat pe care-l dau celor interesați de noi investiții imobiliare este să caute atent oportunități și să decidă cu atenție, în acord cu interesul individual pe termen lung. După părerea mea, și pot să certific ceea ce spun urmare a verificărilor pe teren, cei care au cumpărat unități locative cu gândul spre revânzare, stau de ani de zile cu apartamentele nevândute. Ei nu iau în considerare cât ar câștiga dacă ar cumpăra titluri de stat, devalorizarea banilor prin inflație și riscul unui colaps imobiliar.

În fiecare an cresc prețul în "acord" cu piața și statisticile din burtă ale site-urilor care promovează vânzările imobiliare. Nimeni nu se întreabă la modul real: dacă anul trecut am avut proprietatea la vânzare la prețul "X" și nu s-a vândut, de ce s-ar vinde anul ăsta la un preț "Y", mai mare? Dar, când o să afle că există două feluri de bani, cei pe care-i ai și cei pe care crezi că-i ai, vor ajunge să înțeleagă că nu tot ce zboară ajunge în farfurie.

Nu știu de ce, atunci când citesc părerea "experților" vânzători că nu mai sunt/nu se vor mai găsi apartamente la vânzare în viitor, îmi aduc aminte instant de reclamele "garantate" de la Nordis, cu oferte unice și de neratat. Și acolo se folosea agresiv o metodă specifică marketingului american: "Buy now, not later"... Ți se pare cunoscută? E folosită intens în prezent de orice dezvoltator sau vânzător. Poate de aceea răbdarea a ajuns să fie considerată o virtute...

Dragos Dragoteanu

Manager Euroest Invest / Fast Parking

CIPS - Certified International Property Specialist

