Noul selecționer al reprezentativei Under-21 a României, Costin Curelea, a anunțat, vineri, lotul de 23 de jucători pentru primele meciuri ale echipei naționale din preliminariile Campionatului European de tineret, găzduit de Albania și Serbia în 2027, informează site-ul oficial al Federației Române de Fotbal.

Naționala de tineret a României începe campania de calificare la EURO 2027 cu meciuri împotriva reprezentativelor din Kosovo (5 septembrie, ora 18:30, Iași) și San Marino (9 septembrie, ora 21:30, Serravalle).

România U21 se află în Grupa A a preliminariilor, alături de Spania, Finlanda, Kosovo, Cipru și San Marino.

Lotul convocat de selecționerul Costin Curelea este următorul:

Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis Sevilla/Spania), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);

Fundași: Tony Strata (Vitoria Guimaraes/Portugalia), David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (AC Milan/Italia), Răzvan Pașcalău (Dinamo), Mario Tudose (CFC Argeș), Robert Jălade (Sevilla/Spania), Antonio David (Internazionale Milano/Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt);

Mijlocași: Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona/Italia);

Atacanți: Rareș Burnete (Juve Stabia/Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona/Italia).

