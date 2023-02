Întâlniri politice secrete și generali adormiți pe scaune?

Recent, sub protecția pereților interceptați de media, un lider politic declara că "noi (...) suntem cei care trebuie să apăram patriotismul adevărat, moderat, proeuropean!"

O nouă glumă sau o temă pentru încă un curs de psihologie politică?

Fără să îmi doresc să invit la polemici, totuși, ce înseamnă patriotismul proeuropean??

Nu sună cumva a "patriotism dual", cum atenționa distinsul confrate Dănuț?

Trădarea devine virtute?!

https://www.youtube.com/shorts/4fBrS8wpEc0

Domnul Silviu Predoiu, ani buni director al Serviciului de Informații Externe, îndeamnă la reflecții cu privire la patriotismul moderat! "Patriotismul are niveluri de intensitate? Cum îl vor măsură?"

Un șef al spionilor rămâne un reper pentru toți cei care se gândesc la viitorul României, cu atât mai mult cu cât nu oricine poate fi spion și șef de spioni!

Cine are însă puterea să învețe din sacrificiul prietenilor văzuți și nevăzuți?

Ce mai înseamnă patriotismul în condițiile în care jertfele eroilor români și iubirea de neam sunt sufocate de pătură intereselor străine?

Sentimentul de dragoste și devotament definește patriotismul, alături de spiritul de sacrificiu!

În condițiile impuse de "tranziția" la patriotismul moderat și proeuropean, cum se poate explică faptul că o parte din români nu mai sunt dornici să lupte pentru țară și să își jertfească viață pentru interesele patriei? Să fie răspunsul lor prezența la cozile interminabile pentru obținerea unui pașaport ce le asigură plecarea din țară în cazul în care războiul ajunge și în România?

În fapt, "logica" discursului nu lipsește, mai ales când întâlnim politicieni încinși la minte de o economie inexistentă pentru români, dar care duduie în mintea lor!

Am întrebat și întreb: cine conduce cu adevărat România?

Cine mai veghează asupra intereselor naționale?

Cine mai gândește pentru români?

Cine a vândut și încă mai vinde țara?!

În mod cert, România nu poate să rămână un stat izolat, legat prin împrumuturi externe!

Faptele sunt fapte!

Respectam valorile europene, dar cu istoria națională ce facem?!

Considerând istoria recentă, am subscris nevoia de adevăr!

Din perspectiva celor mulți care gândesc și simt românește, reiterez câteva gânduri auzite în parte de cei ce vor și pot să înțeleagă!

Promovarea trădării obligă la reflecții! Cine sunt trădătorii?

Diferențele dintre generații sunt tot mai des amintite de duduite colorate și de domni uitați prin copacii puterii!

Asumarea ministerială a rămas o poveste! Lupul strigă lupul, în timp ce suveranitatea României a fost subsumată intereselor europene! Legislația a devenit un front de luptă! Dar pentru cine? Decidenții declară că "proasta guvernare nu există, dar că există trista moștenire comunistă!".

Iertat să fiu, dar comuniștii nu au fost trădători și nici vânzători de țară!

Ceaușescu a fost împuscat și lăsat ani buni fără cruce pentru că a îndrăznit să creadă într-o Românie frumoasă!

Ce ar mai fi vândut împuterniciții în scaunele puterii, dacă poporul român nu ar fi avut în Decembrie 1989 peste 1800 de întreprinderi, azi dispărute în praful intereselor de piață ale "băieților deștepți de la butoane"?

Timp de 34 de ani, guvernele au venit și au plecat, iar politicienii s-au tot înfrățit, trecând de la un partid la altul! Performantă? Datoria externă a României a crescut! Ce să înțelegem?!

Ciolanul poate dresa pe oricine?

Putere și opoziție sau numai putere?!

România a trăit și trăiește în minciuna?! Speranțe spulberate, tineri împușcați și uitați sub lespezi reci din piatră, deși s-au jertfit în Decembrie 1989 pentru libertate! Idealuri?

Piață Victoriei a demonstrat și demonstrează că la noi se poate orice!

Demnitate?

Ce se mai poate spune în condițiile în care steagul României era folosit că față masă, pavoazând o tribuna la în eveniment oficial cu semnificații profunde, în timp ce steagul unui stat prieten, se afla înălțat la catarg, semeț și cu onoare?!

Ce se mai poate spune despre generalii români așezați pe scaun, cu spatele rezemat de tricolor, dar cu privirea agățată de catarg?!

România mai este a românilor? Vreau să cred că DA!

Educația rămâne un experiment?! Realitatea impune corecții urgențe! Manualele școlare lasă tot mai mult de dorit! Istoria a fost golită de eroi! Fără să avem în suflet trecutul, nu vom cunoaște niciodată viitorul!

Deși nu fac politică, constat că puterea, indiferent de culoare, fie că este roșie, galbenă sau portocalie sau mai nou și verde, merge pe același drum! Timid, se mai simt mici excepții! Încă mai există câțiva oameni de buna credință, dar cine vrea să îi vadă și să îi asculte?

Tehnocrații au venit să salveze România! Au fost aici și au plecat! În timp ce peste jumătate din populație are datorii la bănci, după împrumuturi cu buletinul făcute sub ochii adormiți ai celor care aveau datoria să vegheze la protecția cetățenilor!

Mulți dintre cei care au condus această țară ne privesc de la Bruxelles sau din stațiuni de vacanță! Recunoștință?! Părinții noștri, oameni cu părul cărunt se sting în uitare, chiar dacă și-au sacrificat viață și familiile pentru o Românie frumoasă!

Cine înțelege ce mai înseamnă democrația?

A ajuns România un stat tampon, aflat în fața războiului?!

Cine mai crede că Rusia doarme?!

Spionii ruși câștigă pe toate fronturile!

Tare îmi este teamă că în fața unui război rămânem și noi singuri! Apărare? Aliați? Industrie strategică? Securitate Transatlantica? Români pentru români?

Doamne ajută! Principiul bunei vecinătăți se pare însă că nu mai place! Cu cât ești mai prins în datorii, cu cât indiferența oamenilor devine mod de viață, cu cât ești tot mai izolat, cu atât poți fi mai ușor de manevrat! Faptele rămân tot fapte!

Teoria etichetelor funcționează!

După cum vorbeam cu un român cu nume de neamț, trăim încă bine, deși ignoranța ne înconjoară, iar indiferența acoperă orice zgomot! Ușor, ușor, șurubul se strânge! Ce se dorește? Să fie adevărat că am ajuns sclavi în propria țară?

În pofida incertitudinii prezentate de păpușarii ancorați în tehnica manipulării ieftine, îmi doresc să avem parte de înțelepciune și să nu ajungem un popor alergat de lupi cu blană de oi!

Regretatul Academician Florian Constantiniu ne lipsește tot mai mult! În condițiile în care la Budapesta se discută tot mai des soarta Transilvaniei, decidenții români îndeamnă la patriotism moderat și proeuropean!

Neînțelegere? Inconștiență? Entuziasm controlat de minți închinate altora? Vreau să cred că NU!

Ce se mai poate face?!

Avem nevoie de măsuri urgente! Trebuie să ne aducem aminte ce înseamnă patrie și patriotism! Trebuie să ne cinstim părinții și să ne iubim familia, copiii, frații și surorile!

Trebuie să căutam soluții practice, astfel încât tinerii să rămână în România.

Trist, dar adevărat este că pământurile au fost și sunt vândute, sănătatea este greu de păstrat, iar inteligența românească rătăcește pe alte continente.

După cum se știe, fără pile, relații și cunoștințe este foarte greu să ai un loc de muncă! Avem șomeri licențiați, avem ingineri deveniți agenți imobiliari, avem absolvenți de facultate ajunși vânzători la supermarket! Avem profesori ajunși îngrijitori în Italia!!

Tinerii cu merite incontestabile sunt dornici să plece cât mai repede din România!

De ce toate acestea?!

În mod cert, cu deplină bogăție în credință, avem nevoie de oameni de stat și de strategii viabile pe termen mediu și lung.

Dincolo de orgolii neasumate, avem nevoie de înțelegere între români! Avem nevoie de unitate și de oameni cu suflet frumos. Avem nevoie de speranță!

Avem nevoie de români pentru români!

Încotro România?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

