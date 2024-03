Întâlniri secrete și afaceri dubioase. România, încotro?

Recentele vizite la București a unor înalți emisari europeni, dar și vizita cancelarului austriac la Cotroceni, obliga la serioase reflecții!

La fel de mult obliga la analiza de intelligence și bombardamentul mediatic cu privire la " găștile din umbra!"

Cine conduce România?

Fără să indemn la atitudini neconforme cu respectul fata de lege, interesul național trebuie să rămână în sufletul nostru! După 35 de ani de idealuri furate și de speranțe spulberate, cine poate să explice de ce România este batjocorita de cei agățați mereu la putere?

De ce România a fost și este umilita, inclusiv prin respingerea aderării la "Spațiul Schengen", în condițiile în care, înainte de 1989, a jucat un rol deosebit de important pe scena relațiilor internaționale, inclusiv în construirea unei " Bănci Mondiale" pentru tarile din Lumea a III-a? Nu cumva, modelul este aplicat astăzi de cunoscuta BRICS, cu acționari precum: China, Brazilia și Rusia etc?

Cine dorește că România să devina o "enclava", dacă nu cumva a și devenit, subordonata intereselor străine?

În urma indemnului primit din partea unui distins confrate, reiterez, spre aducere aminte o analiza cu fapte dureroase pentru viitorul nostru! Întrebam în urma cu 9 ani, întreb și acum: cu ce au greșit romanii de au ajuns să fie considerații "sclavii Europei"?

În martie 1989, România nu mai avea nicio datorie externa și deținea depozite de peste 3 miliarde de dolari!

În condițiile în care toți cocoțații fixați în copacii puterii vorbesc de o " economie care duduie", cum este posibil că România să fie astăzi o tara cu o datorie externa de peste 200 miliarde de euro, potrivit unui premier în funcție și cu resursele naturale vândute?!

Cum este posibila contractarea de nesfârșite împrumuturi la creditorii externi, dar fără nicio răspundere din partea guvernanților, data de scadenta fiind peste 30 de ani?

Cine o să plătească dobândă?

Să fie, oare, soluția de progres a României tocmai lichidarea economiei productive și "hiperbolizarea puterii prin trufie și lăcomie"?

Potrivit " Open Sources", România prezenta zăcăminte totale de aproape 310 tone aur şi pe peste 1.300 tone argint, dar, într-un mod ciudat, corporaţiile străine își asumă ”drepturi” de proprietate. Să fie oare aceeași formula aplicata în Irak, în Libia sau chiar şi în Nigeria?

România ocupă locul al treilea în U.E. privind rezervele de gaze de șist (1.444 miliarde metri cubi), după Polonia (4.190 miliarde metri cubi) şi Franța (3.879 miliarde metri cubi). Cine exploatează, însă, resursele de gaze din Marea Neagra?

Realitatea este cruntă!

În mod inexplicabil, sub ochii "adormiți" ai celor care aveau datoria să vegheze asupra interesului national, România a devenit un "Bancomat" pentru toţi cei atârnaţi prin copacii puterii. Industria a dispărut, sănătatea este în colaps, învăţământul a devenit un nesfârşit experiment cu o rețetă de succes concretizata prin dinastii de analfabeți funcționali!

Licitații secrete?

România a ajuns o piață de desfacere pentru produse "second-hand", inclusiv în zona de apărare națională!

Ce să înțelegem din toate acestea?

Cine căpușează România?

Păpușile manevrate de păpușari, pionii mutați pe tabla de șah după interese străine, spioni cu fata de iubitori de tara înseamnă viitor sau un vis devenit realitate?

Performanta înseamnă o Românie aproape vândută și legata de picioare cu lanțuri grele?!

În condițiile în care industria a devenit obiect de studiu pentru arheologie, peste 1800 de uzine și fabrici de mare producție, precum IMGB, 23 August și Republica fiind înghițite de străini și de rechinii imobiliari, pentru ce a fost vândut până și "patentul" pentru aurul romanesc care a scos tara noastră de pe piață internațională?

Independența României mai exista?

Cine vrea să mai știe adevărul?

Din nefericire, suntem martori indiferenți sau poate doar tăcuți, mult prea tăcuți a unor fapte ce îşi pun amprenta în mod necinstit asupra destinului României. Fac această remarcă, deoarece în prezent rezervele de gaze naturale ale României sunt de cinci ori mai mici decât în urmă cu 30 de ani, iar cele de petrol s-au înjumătățit. Rezervele de aur ale țării noastre aproape că s-au dus şi acestea! În ultimele trei decenii au fost scoase la mezat rezervele de cupru în valoare de 10 miliarde de dolari, cu un preț la strigare de 50 milioane dolari!

Incompetență să fie o justificare?

Cât de adevărat este faptul că "băieții deștepți" sau Trădătorii de tara sunt împinși în fata la viitoarele alegeri?

Dar ce mai înseamnă trădător, în condițiile în care trădarea nu mai reprezintă o infracțiune în Codul penal?

Din păcate, România este lipsită de planuri de dezvoltare pe termen mediu şi lung. Discuțiile şi măsurile instituționale sunt departe de a rezolva problemele reale ale romanilor. Pare că nici măcar limba română nu ne mai ajută. Guvernanţii vorbesc şi tot guvernanții se prefac că nu înțeleg! Conflictul prevalează în față argumentului, iar vina rămâne fără vinovați! Să fie adevărat vă Legea este valabila doar pentru oamenii simpli, plătitori de taxe?

Hotul striga hotul?

Reconsiderările istorice sunt necesare, cu atât mai mult cu cât avem teritorii pierdute şi voit uitate, un tezaur românesc rătăcit la Moscova, o moștenire Gojdu considerată neînsemnată de politicienii vremelnici, interese naționale din ce în ce mai diluate.

Istoria nu uita! Dar cine mai scrie astăzi istoria romanilor?

Nicolae Ceaușescu, președintele României, a fost împuscat pentru „subminarea economiei naționale", deși România era singura țară din lume care nu mai avea nicio datorie la băncile străine!

Guvernanții post-decembrie 1989 au fost răsplătiți, însă, cu funcţii şi stele.

Nu cumva același lucru s -a întâmplat și cu trădătorii aflați în imediata apropiere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, răsplătiți cu grade de general și cu înalte onoruri de regele Carol I?

Alegerile băț la ușa!

Cine vă conduce România?

Nu cumva, pleacă ai lor și vin tot ai lor?

Viitorul nostru?

Noi împrumuturi externe și o "bătălia pierduta cu drogurile", potrivit unui ministru în funcție?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

