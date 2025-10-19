România a jucat prima finală a zilei la Campionatul European. Cum s-au descurcat fetele și la ce oră joacă băieții

Echipa feminină de tenis de masă a României a fost învinsă de Germania în finala Campionatului European pe echipe din Croaţia.

Echipa Germaniei s-a impus cu scorul de 3-0, după următoarele rezultate:

Bernadette Szocs - Annett Kaufmann 2-3 (4-11, 12-10, 8-11, 11-6, 5-11)

Elizabeta Samara - Sabine Winter 1-3 (5-11, 8-11, 11-8, 7-11)

Andreea Dragoman - Nina Mittelham 1-3 (12-14, 8-11, 11-8, 5-11)

Drumul României, care a avut evoluţii la cel mai înalt nivel în Croaţia, până la medalia de argint a fost: 3-0 cu Ţara Galilor şi 3-1 cu Luxemburg – ambele în Grupa A; 3-2 cu Serbia în optimi; 3-0 cu Slovacia în sferturi; 3-0 cu Ţările de Jos în semifinale.

Tot duminică, la masculin, România joacă în finală cu Franța, de la ora 18.00.

