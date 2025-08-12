Majorările de taxe și impozite, preocuparea principală a guvernului Bolojan. Reformele și restructurările mult așteptate… pot să mai întârzie

Nici nu s-a terminat bine scandalul provocat de reacția USR la funeraliile de stat ale fostului președinte Ion Iliescu, că dl Ilie Bolojan a mai introdus în media o nouă problemă de distragere a atenției publice, cred eu, prin anunțarea majorării impozitelor pe proprietăți cu cca 70%, începând de anul viitor.

Dacă tot nu a reușit să rezolve problema pensiilor speciale, a restructurării autorităților și agențiilor guvernamentale, a revizuirii prețurilor la energie electrică și gaze, în corelare cu costurile de producție și puterea de cumpărare a consumatorilor, ce s-a gândit domnia sa? Să nu mai avem motive să contestăm deciziile unidirecționale, luate împotriva noastră, prin care se încearcă redresarea deficitului bugetar? A mai pus una, și mai groasă: impozitarea proprietăților la valoarea de piață.

Din declarațiile domniei sale, citez: „În componenta fiscală și aceste lucruri ar urma să fie cuprinse. Ele se vor aplica cu data de 1 ianuarie, anul viitor, și aici impozitele, e foarte probabil să crească pe proprietăți la persoane fizice, nu la juridice, pentru că din toate datele pe care le avem, ele sunt la un nivel care nu reflectă valoarea proprietății. Astfel, este prevăzută o reașezare a impozitelor pentru ca acestea să fie mai apropiate de valoarea reală de piață.” – încheiat citatul.

În primul rând, înainte de a discuta valabilitatea deciziei, ar trebui să vedem coordonatele la care face referire: piața imobiliară. A părut cuiva că această piață este una corectă, riguroasă, nespeculativă, ale cărei valori sunt justificate de costurile primare și secundare, corect, fără umflări artificiale? Dacă așa se consideră această piață, e clar că nu mai e nimic de spus.

Ce venituri ar trebui să aibă cetățenii care accesează credite în această piață? Care este ponderea creditelor aprobate pentru angajații la stat? Cine verifică procentul de îndatorare al datornicilor față de legislația aplicabilă? Iar dacă mai punem în discuție și restanțierii la credite, executările silite pentru neplata ratelor, nu mai terminăm nici până mâine.

Constructorii au parte de o legislație preferențială în întocmirea devizelor de lucrări, dificil de spus din ce motiv. Lobby nu au făcut, că nu este voie (sau…), intervenții la inițiatorii din Parlament, poate, dar greu de dovedit. Dar chiar nimeni nu se uită la aceste devize, să vadă ce încărcări sunt în acestea, care, în cele din urmă, dau prețul imobilului sau investiției construite?

Și după ce clientul este „blagoslovit” cu prețul imobilului, bine „fezandat”, dezvoltatorul mai adaugă și el coeficienți de preț ai zonei, ai utilităților aduse, comisioane diverse, toate formând un preț la care clientul trebuie să se supună, negocierea nefiind deloc favorabilă acestuia. Dacă vorbim și de condițiile de creditare ale băncilor… îmi cer scuze, nu doresc să vă plictisesc, sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră știți mai bine ca mine. Eu nu am luat niciun credit. Nu înseamnă că nu citesc despre subiect. Și mă cutremur, ca cetățean al Uniunii Europene…

Și onorabilii guvernanți vor să ia această piață ca etalon în stabilirea valorilor corecte ale proprietăților. De unde a rezultat acel procent de 70% creștere a valorii impozitului, nu cred că dl Bolojan ne poate demonstra. După cum nu ne poate demonstra că nivelul nostru de trai a crescut atât de mult, încât, acum, ne putem permite plata impozitului majorat cu 70%.

Sunt convins că cei care i-au dat această temă dlui premier Bolojan nu l-au pus în temă și cu detaliile privind majorările impozitelor locale, decise de consiliile locale din 2023 încoace.

În 2021, impozitul pe proprietăți în mediul rural era de cca 685 lei, inclusiv taxa de colectare a gunoiului menajer. În 2025, acest impozit a fost de cca 1.216 lei, deci aproape dublu. Dacă ne ducem în orașe sau în capitală… sumele sunt și mai mari. Asta, în condițiile în care nu s-a înregistrat vreo revigorare a salariilor contribuabililor de această mărime.

Iar dacă recalcularea pensiilor – ce a mai reparat câte ceva din marile nedreptăți create tot de politicienii aflați la guvernare – determină concluzia că cetățenii pot plăti impozite majorate cu 70%, eu propun ca cei care persistă în această direcție să constate la câte persoane pensiile au ajuns peste 11.000 de lei după recalculare. Pentru că asta este suma minimă cu care se poate trăi decent în România. Sau, cel puțin, așa susțin oficialități ale justiției naționale.

Nici ipocrizia nu mai este ce a fost odată. Pe vremuri, o opinie ipocrită te făcea să râzi măcar, acum nici măcar de asta nu ne mai arde. Și, după aceea, să iasă public și să declare că 4 milioane de pensionari, după recalculare, depășesc suma de 11.000 de lei, ceea ce justifică impozitarea mărită cu 70%, cel puțin la această categorie.

Dacă mai amintesc de respectul față de legislația în vigoare, care ne-a fost promisă obstinat de fostul guvern, dar, când au văzut rezultatele din alegeri, nu au mai avut bani de indexarea anuală, și nu mică – cca 9-11% (inflația de acum 2 ani) – constatăm dubla măsură cu care și dl Bolojan încearcă să ne obișnuiască, sperând că simpli cetățeni nu vor avea ceva de comentat și se vor supune majorărilor și ajustărilor de taxe și impozite.

Dar, când este vorba de refacerea puterii de cumpărare a acelorași cetățeni, nu găsește resursele necesare, nu are soluții, în afară de prorogare la calendele grecești – că se poartă. Nu știu ce mai face dl Orban Ludovic, care a încercat această prorogare, dar nu cred că o duce prea bine, cel puțin politic.

Am mai spus-o: principiul economiei de piață, expus de Marx (și probabil de asta dezavuat de dreapta guvernamentală) – „Bani, Marfă, Bani” – este esența pieței capitaliste, netăgăduită de niciun economist, indiferent de orientarea sa politică. Modificarea unui parametru din acest dicton implică corelarea celuilalt cu aceeași valoare, pentru echilibrul cerut de funcționarea lină a pieței.

Nu poți modifica un parametru administrativ și apoi să ceri pieței conformare și supunere. N-are cum. Principiul vaselor comunicante se aplică în macroeconomie de sute de ani.

Aștept cu mare interes să văd cum face dl Ilie Bolojan corelarea salariilor și pensiilor cu noua valoare a impozitelor și taxelor, astfel încât cetățenii să aibă de unde plăti sumele stabilite de funcționari zeloși, care propun tot felul de soluții fără să vadă consecințele și impactul acestora în viața populației sau în funcționarea economiei naționale.

Mai e puțin și trece și luna august. Nu vedem niciun semn că analiza societăților de producție a energiei electrice ar da rezultate, în afară de ANPC, care a dat ceva amenzi, de vreo 700.000 de lei, din diverse motive, dar niciunul privind formarea prețului de vânzare către consumatori.

Spargerea puroiului din această gangrenă provocată de distorsionarea prețurilor din energie ar putea oferi un interval de liniște guvernanților, pentru a putea aplica reforme, lua măsuri de restructurare, modifica legislația în Parlament, închide activități inutile ș.a.m.d. Iar dacă aceste corecții se vor aplica și la societățile de producție a gazelor naturale – preventiv, nu mai e mult până în 31.03.2026 – ar fi un atu puternic în determinarea electoratului tradițional al PNL și PSD să revină la matca lor, refăcând echilibrele stricate nejustificat, cred eu, de AUR și partidele de buzunar apărute după 2024.

Deși, prin comunicările media, dl Ilie Bolojan dorește să configureze o atitudine de seriozitate și determinare, bazate pe experiența anterioară, prin ultimele declarații, din păcate, infirmă expertiza macroeconomică necesară postului ocupat. Este o opinie. Sper ca eu să mă înșel.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

