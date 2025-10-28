Meciul decisiv Bosnia - România, în linie dreaptă. Cine sunt adversarii tricolorilor

Selecționerul naționalei statului Bosnia-Herțegovina, Sergej Barbarez, a anunțat lotul pentru meciurile împotriva României și Austriei, ultimele din Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale 2026, informează site-ul Federației bosniace de fotbal.

Bosnia va primi vizita României pe 15 noiembrie, pe stadionul Bilino Polje din Zenica, iar trei zile mai târziu va întâlni Austria pe stadionul Ernst-Happel din Viena.

Sergej Barbarez a convocat 24 de jucători pentru aceste meciuri.

Barbarez a declarat: ”Avem șansa de a reuși ceva mare, o șansă pe care am câștigat-o singuri. Suntem bucuroși să-l avem înapoi pe Sead Kolasinac după o pauză lungă. Cred că va fi pregătit pentru că este un jucător foarte important pentru echipa noastră. Arjan Malic revine și el după accidentare și a arătat deja că ne putem baza pe el. De asemenea, am decis să-l readucem pe Amir Hadziahmetovic. Pe lângă asta, avem un debutant - Emir Karic, pe care îl urmărim de ceva vreme. Per total, mă aștept ca acești 24 de jucători să se ridice la înălțimea așteptărilor și sunt sigur că abordează aceste dueluri cruciale împotriva României și Austriei cu mare ambiție și încredere.”

Lotul Bosniei este următorul:

portari: Nikola Vasilj (St. Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slovan Beelupo);

fundași: Sead Kolasinac (Atalanta), Emir Karic (Sturm Graz), Amar Dedic (Benfica Lisabona), Arjan Malic (Sturm Graz), Nihad Mujakic (Eyupsor), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Nikola Katic (Schalke 04), Dennis Hadžikadunic (Sampdoria), Stjepan Radeljic (Rijeka);

mijlocași: Benjamin Tahirovic (Brondby), Ivan Basic (FC Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Armin Gigovic (Young Boys Berna), Amar Memic (Viktoria Plzen), Kerim Alajbegovic (Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos FC);

atacanți: Samed Bazdar (Real Zaragoza), Edin Dzeko (Fiorentina), Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach).

