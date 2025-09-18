România a avut un meci infernal cu campioana mondială. Cum s-au descurcat tricolorele

Autor: Teodor Serban
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 20:15
114 citiri
România a avut un meci infernal cu campioana mondială. Cum s-au descurcat tricolorele
Naționala de handbal feminin FOTO Facebook FRH

Naţionala de handbal feminin a României a fost învinsă joi, la Oradea Arena, de campioana mondială en-titre Franţa, scor 32-27 (18-14), în primul meci amical din cele două programate în pregătire pentru Campionatul Mondial. Fostul preşedinte al FRH Cristian Gaţu a primit un tricou cu semnăturile jucătoarelor tricolore.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Grozav 6 goluri, Boiciuc 4, Popa 3, Gogîrlă 3, pentru România, respectiv Bouktit 5, Zaadi 4, Nocandy 3, Toublanc 3, O. Kanor 3, Ondono 3, Granier 3, pentru Franţa.

În debutul partidei, legenda handbalului românesc Cristian Gaţu a primit un tricou al naţionalei semnat de toate jucătoarele şi oferit de căpitanul Lorena Ostase. La rândul său, fostul preşedinte al FRH a oferit plachete de onoare lui Rémy Lévy, vicepreşedinte al Federaţiei Franceze de Handbal, şi lui Sébastien Gardillou, antrenorul reprezentativei franceze.

Al doilea meci test cu tripla campioană mondială va avea loc sâmbătă.

Cele două confruntări fac parte din programul de pregătire al echipelor pentru participarea la Campionatul Mondial, programat între 28 noiembrie – 14 decembrie, în Germania şi Olanda. România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).

Următorul stagiu al naţionalei va avea loc la Craiova, începând din 10 octombrie, pentru primele meciuri din EHF Euro Cup, cu Norvegia (Larvik, 15 octombrie) şi cu Polonia (Craiova, 19 octombrie).

Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE2026, în calitate de naţiune gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, şi nu va juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.

Până la turneul final al Campionatului Mondial, România va mai găzdui ”Trofeul Carpaţi”, la Bistriţa, între 17-24 noiembrie, şi va juca cu Portugalia (20 noiembrie), Cehia (22 noiembrie) şi Austria (23 noiembrie).

Lidia Buble contra Irina Rimes. Ce se va întâmpla la meciul România - Moldova
Lidia Buble contra Irina Rimes. Ce se va întâmpla la meciul România - Moldova
La 9 octombrie, de la ora 21:00, Arena Naţională va fi gazda meciului dintre România şi Republica Moldova. Biletele pentru această partidă amicală se vor pune în vânzare vineri, 19...
România, în cădere liberă. Pe ce loc au ajuns tricolorii lui Mircea Lucescu
România, în cădere liberă. Pe ce loc au ajuns tricolorii lui Mircea Lucescu
Naționala României a coborât trei locuri față de iulie și ocupă poziția a 51-a în clasamentul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), publicat joi, după ce nu a reușit să obțină...
#Romania, #nationala, #handbal, #meci, #Franta , #stiri handbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Spuneti ca sunt banala". O jurnalista l-a "certat" pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reactionat VIDEO
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a facut anuntul: "Hainele nu sunt incluse" FOTO
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România a avut un meci infernal cu campioana mondială. Cum s-au descurcat tricolorele
  2. Naționala României, aproape de cel mai slab nivel din istorie! Naționala lui Lucescu, cădere teribilă în clasamentul FIFA
  3. Artistele care vor intona imnul României, la următorul meci: FRF pregătește un concert de top înainte de partidă, cu trei superartiști și trupă celebră
  4. E oficial, Jose Mourinho și-a găsit echipă. Se întoarce de unde a plecat
  5. Un fotbalist de la Real Madrid, judecat pentru difuzarea de videoclipuri pornografice cu o minoră
  6. Legendarul Bjorn Borg a vorbit despre dependența de cocaină și cancerul de prostată: ”Mi-era rușine!”
  7. S-a scris istorie în motorsport. Cine e prima femeie care vrea șefia federației internaționale
  8. Primul sportiv de top care refuză să participe la Jocurile Dopaților. Rivalul lui David Popovici a refuzat două milioane de dolari
  9. Transfer de top la echipa ce a retrogradat din Superligă. Au adus un jucător cu peste 120 de meciuri într-o ligă de top din Europa
  10. Iftime face mișto de FCSB și Charalambous: “L-aș demite pe antrenorul lor, dar pe domnul Becali nu-l demite nimeni.”

Ultimele emisiuni

Acum 35 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!