România a avut un meci infernal cu campioana mondială. Cum s-au descurcat tricolorele

Naţionala de handbal feminin a României a fost învinsă joi, la Oradea Arena, de campioana mondială en-titre Franţa, scor 32-27 (18-14), în primul meci amical din cele două programate în pregătire pentru Campionatul Mondial. Fostul preşedinte al FRH Cristian Gaţu a primit un tricou cu semnăturile jucătoarelor tricolore.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Grozav 6 goluri, Boiciuc 4, Popa 3, Gogîrlă 3, pentru România, respectiv Bouktit 5, Zaadi 4, Nocandy 3, Toublanc 3, O. Kanor 3, Ondono 3, Granier 3, pentru Franţa.

În debutul partidei, legenda handbalului românesc Cristian Gaţu a primit un tricou al naţionalei semnat de toate jucătoarele şi oferit de căpitanul Lorena Ostase. La rândul său, fostul preşedinte al FRH a oferit plachete de onoare lui Rémy Lévy, vicepreşedinte al Federaţiei Franceze de Handbal, şi lui Sébastien Gardillou, antrenorul reprezentativei franceze.

Al doilea meci test cu tripla campioană mondială va avea loc sâmbătă.

Cele două confruntări fac parte din programul de pregătire al echipelor pentru participarea la Campionatul Mondial, programat între 28 noiembrie – 14 decembrie, în Germania şi Olanda. România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).

Următorul stagiu al naţionalei va avea loc la Craiova, începând din 10 octombrie, pentru primele meciuri din EHF Euro Cup, cu Norvegia (Larvik, 15 octombrie) şi cu Polonia (Craiova, 19 octombrie).

Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE2026, în calitate de naţiune gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, şi nu va juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.

Până la turneul final al Campionatului Mondial, România va mai găzdui ”Trofeul Carpaţi”, la Bistriţa, între 17-24 noiembrie, şi va juca cu Portugalia (20 noiembrie), Cehia (22 noiembrie) şi Austria (23 noiembrie).

Ads