Meci istoric disputat de România la Campionatul European, într-o locație fantastică FOTO

Naţionala de volei feminin a României a fost învinsă, marţi, scor 3-0, de reprezentativa Italiei, în meciul de deschidere a Campionatului European. Partida în compania deţinătoarei trofeului s-a disputat în aer liber, în premieră pentru competiţie, în Colosseum-ul din Verona, cu circa 12.000 de spectatori în tribune.

Scorul pe seturi a fost 25-19, 25-19, 25-15.

Meciul din Arena di Verona s-a desfăşurat la 35 de ani distanţă de la ultima confruntare voleibalistică în acelaşi loc istoric. În 1988 a avut loc un meci de volei masculin, între rivalele SUA şi Rusia.

Omg this is one of the coolest things I've seen in this sport😍

Italy is taking on Romania at the 2,000-year-old Verona Arena🤩 #EuroVolley2023 pic.twitter.com/LXRQSLRzUL