Medalie prețioasă pentru România, la Jocurile Mondiale

România a obținut medalia de bronz la gimnastică aerobică, în proba de grup, vineri, la Jocurile Mondiale de la Chengdu (China).

Leonard Manta, Daniel Țavoc, Darius Branda, Vlăduț Popa și Claudia Ristea au ocupat locul al treilea în finală, cu 19,163 puncte, devansați de China (20,265) și Italia (19,615).

În proba de perechi mixte, Mara Dragomir și Mădălin Boldea s-au clasat pe 6 (16,200), ratând calificarea în finală.

Ali Grunner a ocupat locul 31 în calificările concursului de drone, dar nu reușit să încheie șaisprezecimile de finală și recalificările.

La tir cu arcul, Cristina Florentina Bacin s-a clasat pe 9 în proba de arc barebow, după ce a fost învinsă de spaniola Ana Cano Cano cu 74-68, în faza eliminatorie.

România avea o singură medalie până acum, argintul câștigat de Rareș Cojoc și Andreea Matei, la dans sportiv, în proba de standard.

