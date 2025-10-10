România merge la Mondialul de gimnastică fără medaliata olimpică. Ana Bărbosu a plecat din țară

Autor: Teodor Serban
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 12:34
818 citiri
România merge la Mondialul de gimnastică fără medaliata olimpică. Ana Bărbosu a plecat din țară
Ana Bărbosu FOTO Facebook FRG

Patru gimnaste vor reprezenta România la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică 2025, competiţie care se va desfăşura în perioada 19–25 octombrie, la Jakarta (Indonezia).

Delegaţia este formată din sportivele Sabrina Maneca-Voinea, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu, potrivit FR Gimnastică.

Gimnastele vor fi însoţite de antrenorii Camelia Voinea, Corina Moroşan şi Florin Cotuţiu, de arbitrele Liliana Cosma şi Daniela Trandafir, de kinetoterapeuţii Foti Tona şi Răzvan Spirescu, iar şeful delegaţiei este Ioan Silviu Suciu.

Ana Bărbosu, medaliată olimpică în 2024, bronz la sol, și campioană europeană în 2025. a plecat din România pentru a studia în SUA și va rata Campionatele Mondiale de Gimnastică de la Jakarta.

România va avea reprezentare doar în competiţia feminină şi va evolua în subdiviziunea a 6-a, din care vor mai face parte Mongolia, Costa Rica, Letonia, Egipt, Suedia, Belgia şi Australia. Gimnastele tricolore vor intra în concurs în 21 octombrie, de la ora 09.30 (ora României), şi vor evolua, în ordine, la bârnă, sol, sărituri şi paralele.

La înregistrarea provizorie pentru Campionatul Mondial, din 21 iulie, România a înscris şi şase gimnaşti, însă la definitivarea listei, în 3 august, delegaţia României a apărut doar cu reprezentare în competiţia feminină.

La feminin vor fi 10 subdiviziuni, iar la masculin 8, pentru calificări în finalele pe aparate şi la individual-compus.

La CM din 2025 vor participa 501 de gimnaşti din 82 de ţări, potrivit FIG, care mai subliniază că se vor acorda medalii doar în probe individuale, nu şi pe echipe.

Paradox în grupa preliminară. San Marino poate duce România la Campionatul Mondial. Ce trebuie să se întâmple
Paradox în grupa preliminară. San Marino poate duce România la Campionatul Mondial. Ce trebuie să se întâmple
Naționala de fotbal a României a învins selecționata Moldovei cu scorul de 2-1 (2-1), joi seara, pe Arena Națională din București, într-un meci amical. Echipa antrenată de Mircea...
Cum ajunge România la Mondiale. Scenariul SF prin care tricolorii câștigă grupa și se califică direct
Cum ajunge România la Mondiale. Scenariul SF prin care tricolorii câștigă grupa și se califică direct
Echipa naţională a Austriei a distrus pe San Marino, în grupa H, administrându-i joi seara, pe teren propriu, un 10-0 uluitor. În aceeaşi grupă, Bosnia a terminat la egalitate, în...
#Romania, #gimnastica, #medalie, #Ana Barbosu , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Novak Djokovic a transmis un mesaj ingrijorator din China, in limba materna: "Incerc sa raman viu!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Presa din Israel a reactionat, dupa ce Lisav Eissat a debutat la nationala Romaniei

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Paradox în grupa preliminară. San Marino poate duce România la Campionatul Mondial. Ce trebuie să se întâmple
  2. România merge la Mondialul de gimnastică fără medaliata olimpică. Ana Bărbosu a plecat din țară
  3. Se pregătește o revenire de senzație la Glasgow Rangers! Fabrizio Romano a făcut anunțul
  4. Reacția Federației după ce Lucescu a amenințat cu demisia: ”Nea Mircea a scăpat-o, că nu știu cum!”
  5. Campioana Sepsi s-a făcut de râs în Europa. Rezultat catastrofal
  6. Cum ajunge România la Mondiale. Scenariul SF prin care tricolorii câștigă grupa și se califică direct
  7. Dinamo a avut un meci dramatic în Liga Campionilor. Gol decisiv în ultima secundă
  8. Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei: i-a repetat un cuvânt de trei ori
  9. Încă o echipă a obținut biletul de participare la Cupa Mondială! Se știu 20 de naționale calificate
  10. Ciprian Marica, tranșant după România – Moldova 2-1: „Nu e o soluție de atac pentru națională!”